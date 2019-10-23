Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:58
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:09
А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усі на словах такі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.
І не тільки в економіці
"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:27
Re: Політичні дискусії
отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.
существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)
понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.
а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:30
Re: Політичні дискусії
Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42
Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.
И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.
Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себя
С вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам.
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:50
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:04
Спасибо! Уже отчаялась, думая о будущем Украины, но увидев ваш пост, поняла - не все потеряно. Есть еще украинцы , думающие здраво и реально оценивающие сегодняшнюю Украину.
Ще раз - дякую!
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:21
Цікава інформація на тему "Українці проти московитів". Початок ХХ ст.
Думаю, що її ніхто не знає.
Російська і радянська пропаганда - замовчувала подібні події:
"Но указанная советская армия наткнулась на маленький неукреплённый городок Замостье, обороной которого командовал полковник (в ходе боёв генерал) УНР Безручко (дивизия которого насчитывала после боёв как раз 300 человек). Всего гарнизон был 3500 (по большому счёту, все, кого удалось мобилизовать). Когда-то он был крепостью, но после польского восстания её срыли.
Против — 20 тысяч лучшей советской конницы. 12 орудий против 70.
Украинцы победили.
Будённый отступил.
Чудо на Висле произошло.
___________
Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.
Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.
И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.
И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.
Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.
Украинцы сейчас вспомнят всё."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:24
"7)рост экономики на 5-10% в год."
цікаво, з.п. теж будуть так рости.
як отримати :
"3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000"
загадка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29
andrijk777"
Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальному
А то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь. Да действительно я не являюсь экономистом-финансистом по основному образованию - но тем не менее.
Здесь пишу время от времени просто как любитель, ищущий на форуме какую-либо финансовую выгоду . Не больше ни меньше. А что некоторые ярые защитники делают с утра до ночи, для меня загадка.
ПС. І українську я знаю краще ніж ви.
Короче ну вас. надоели. Ковыряйтесь дальше в словах и цифрах.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 23 жов, 2019 15:41, всього редагувалось 2 разів.
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