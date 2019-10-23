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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:58

  andrijk777 написав:Alex2007
Ще раз повторюю:
Твои ожидания достижимы они только в твоих влажных фантазиях, а не в реальности.
Ожидай дальше :mrgreen: :mrgreen:


Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:09

  Alex2007 написав:Мне лично ожидать не нужно, у меня уже и так есть и явно больше тыщи.
Иди работай, и будет у тебя не 350, а больше.
А не сиди здесь с рассказнями.

А ти не вказуй мені що робити. Підівчи краще економіку і не пиши тут очевидних дурниць. На цьому форумі усі на словах такі успішні... а на ділі не мають елементарного поняття в економіці.
І не тільки в економіці
"1) прекращения коррупции." - такі перли не може видавати освічена людина, яка хоч трішки щось в житті розуміє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.
Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.


отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.
существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)
понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.

а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42

  komp написав:
  Alex2007 написав:Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.

Я конечно предполагал что ЗЕфанаты мягко говоря не совсем умные, но такой трешак превосходит самые печальные ожидания!


Следите за своим трешаком, уважаемая учетка.
И я не зефан. И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ. Но ни от кого этого не ждал и не жду, ни от какого кандидата. Надоело писАть. Читать надо внимательнее. А не удалять пару сообщений.
Я в этой стране ни от ЗЕ.ни от пети ни исчто ни кого-то ничего не жду. А работаю сам на себя

С вами троллями свяжешся, так потом отделаться невозможно. Начинают цепляться к словам.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:50

  Alex2007 написав:И я писал, ХОТЕЛОСЬ БЫ.

Питання було конкретне:
Які у вас очікування в(до) 2024 році(ку)?
Что вы ожидаете в(до) 2024 году(а)?
What you expect to see in 2024?
Я бачу у вас і з українською мовою серйозні проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:04

  andrijk777 написав:
  Alex2007 написав:Единственное, что от этих выборов получили - так это некоторую психологическую разгрузку на время, потому что была Очень большая нервозность в обществе. Правда это особо ситуацию не меняет на будущее.

Просто сейчас уже стало окончательно понятно - ходишь ты на выборы, не ходишь - результат будет один.

Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают. А если попадают, то задерживаются там очень не долго,- либо потом становятся такими же как все остальные в системе, либо их убирают, либо они уходят сами.

Брєд ви пишете.
"Правда это особо ситуацию не меняет на будущее." - тобто не важливо кого обрали - Пороха чи Зе, Юща чи Яника, ситуація особливо не змінилась?? :mrgreen: :mrgreen:
Це в Америці вибори не особливо міняють ситуацію, а у нас вибори кардинально впливають на ситуацію в країні.
"ходишь - результат будет один." - тобто що Порох, що Зе, що Яник - пофіг.
З такими поглядами точно раджу вам валити з цієї країни.
"Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают." - це також брехня. Тут проблема в тому що самі люди(народ) неадекватно оцінюють політиків.
Зеленський - ПРОФЕСІОНАЛ? Та ні. Але маємо 73%. Виходить самі українці не хочуть голосувати за професіоналів, а потім пишуть фрази типу "Нормальные профессиональные люди в большую политику Украины не попадают.". КОНКРЕТНО ВИ В ЦЬОМУ І ВИНУВАТІ.

Спасибо! Уже отчаялась, думая о будущем Украины, но увидев ваш пост, поняла - не все потеряно. Есть еще украинцы , думающие здраво и реально оценивающие сегодняшнюю Украину.
Ще раз - дякую!
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:21

Цікава інформація на тему "Українці проти московитів". Початок ХХ ст.
Думаю, що її ніхто не знає.
Російська і радянська пропаганда - замовчувала подібні події:

"Но указанная советская армия наткнулась на маленький неукреплённый городок Замостье, обороной которого командовал полковник (в ходе боёв генерал) УНР Безручко (дивизия которого насчитывала после боёв как раз 300 человек). Всего гарнизон был 3500 (по большому счёту, все, кого удалось мобилизовать). Когда-то он был крепостью, но после польского восстания её срыли.

Против — 20 тысяч лучшей советской конницы. 12 орудий против 70.

Украинцы победили.

Будённый отступил.

Чудо на Висле произошло.

___________

Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.

Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.

И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.

И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.

Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.

Украинцы сейчас вспомнят всё."


https://petrimazepa.com/300_ukrainskikh_spartancev
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:24

  Alex2007 написав:Может Вам нужно их благодарить, за то что они посодействовали осуществлению ваших ожиданий (в будущем).

Если конкретно по пунктам. То конечно хотелось бы
1) прекращения коррупции.
2) прекращения этого бардака на востоке с сохранением интересов Украины.
3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
6) долг - прекращать набирать бесмысленные долги
7) рост экономики на 5-10% в год.
8) ...
Написал, хотел дальше написать, потом удалить. Потому что это "хотелось бы"-ожидания. Многого хотелось бы.
Но реальность жестока и даст бог, хотя бы не упадем вниз, на фоне внешнего кризиса, (к-рый хоть и давно обещают, а он всё не приходит, но то что он придет в этот временной период, до 24г - у меня сомнений нет), из-за Бень-шмень, россий, штанмаеров и т.д. С земелькой тоже чуствуется хотят аферу какую-то замутить. ,
Всё очень сложно :shock:

Ладно. Что-то меня непривычно сегодня много. Уже пальцы болят писать. :D

"7)рост экономики на 5-10% в год."
цікаво, з.п. теж будуть так рости.
як отримати :
"3) пенсии - хотя-бы долл.300-400.
4) средняя з/п 1000"
загадка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29

andrijk777"
Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальному
"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$
Пенсії - мені пофіг.
Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.
Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз
Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.

А то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь. Да действительно я не являюсь экономистом-финансистом по основному образованию - но тем не менее.
Здесь пишу время от времени просто как любитель, ищущий на форуме какую-либо финансовую выгоду . Не больше ни меньше. А что некоторые ярые защитники делают с утра до ночи, для меня загадка. :shock:

ПС. І українську я знаю краще ніж ви.

Короче ну вас. надоели. Ковыряйтесь дальше в словах и цифрах.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 23 жов, 2019 15:41, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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