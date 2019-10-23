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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29

  galex написав:
  Alex2007 написав:Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.
Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.


отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.
существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)
понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.

а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.

тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:13

  Alex2007 написав:andrijk777"
Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальному
"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$
Пенсії - мені пофіг.
Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.
Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз
Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.

А то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь.

Я написав вимоги, як актуальні для мене(фактично 4 вимоги, одну ви пропустили). Потрібне виконання УСІХ моїх вимог.
Ющ і Яник не виконали цих вимог, тому я за них не голосував(за Яника потенційно).
Порох виконав усі мої вимоги(по зарплаті звичайно вимога була менша, бо база менша), тому я за нього голосував.
Ось почекаємо 2024... По них я оціню Зеленського в 2024.
andrijk777
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