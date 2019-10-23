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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4351435243534354 Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29 galex написав: Alex2007 написав: Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.

Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок. Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.



отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.

существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)

понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.



а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет. отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.

тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса. тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16597 З нами з: 09.03.14 Подякував: 972 раз. Подякували: 1008 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 16:13 Alex2007 написав: andrijk777"

Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальному

"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$

Пенсії - мені пофіг.

Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.

Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз

Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.

А то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь. andrijk777"Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальномуА то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь.

Я написав вимоги, як актуальні для мене(фактично 4 вимоги, одну ви пропустили). Потрібне виконання УСІХ моїх вимог.

Ющ і Яник не виконали цих вимог, тому я за них не голосував(за Яника потенційно).

Порох виконав усі мої вимоги(по зарплаті звичайно вимога була менша, бо база менша), тому я за нього голосував.

Ось почекаємо 2024... По них я оціню Зеленського в 2024. Я написав вимоги, як актуальні для мене(, одну ви пропустили). Потрібне виконання УСІХ моїх вимог.Ющ і Яник не виконали цих вимог, тому я за них не голосував(за Яника потенційно).Порох виконав усі мої вимоги(по зарплаті звичайно вимога була менша, бо база менша), тому я за нього голосував.Ось почекаємо 2024... По них я оціню Зеленського в 2024. andrijk777

Повідомлень: 1705 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 16:53 Frant написав: Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.



Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.



И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.



И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.



Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.



Украинцы сейчас вспомнят всё."



Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.Украинцы сейчас вспомнят всё."



Ой-ей - знатной дури покурил автор. Мама так не хотела, так не хотела, что 3 миллиона добровольцев отчиму дала. В том числе для борьбы с папой, который подрывал без разбору и отчимовских, и своих... Да, и совсем автор позабыл, что брак мамы и отчима был равноправным - когда патриархат, когда матриархат... Ой-ей - знатной дури покурил автор. Мама так не хотела, так не хотела, что 3 миллиона добровольцев отчиму дала. В том числе для борьбы с папой, который подрывал без разбору и отчимовских, и своих... Да, и совсем автор позабыл, что брак мамы и отчима был равноправным - когда патриархат, когда матриархат... zРадио

Повідомлень: 3883 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 16:56



Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. 19yuriy91 Повідомлень: 2154 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 17:23 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Чим би Труба не тішився, аби Портнова не чіпав. Чим би Труба не тішився, аби Портнова не чіпав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8545 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4351435243534354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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