Frant написав:

Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.Украинцы сейчас вспомнят всё."