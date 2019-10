Додано: Сер 23 жов, 2019 15:29

galex написав: Alex2007 написав: Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую.

отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю.

существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать)

понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.



тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса. тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса.

