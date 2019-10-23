Додано: Сер 23 жов, 2019 20:14

Schmit Все ваши аргументы странные. Очень плохо, ужасно - что убивают украинцев. Но мы платим своими жизнями за что ? Поясните конкретно ? Что мы получаем в замен.



1.Для войны и стрельбы нужно две воюющие стороны. Или РФ стреляет в безоружных ?

2. Я вполне понимаю ваше желание "отстоять целостность Украины". Но мы не имеем реального могущества победить РФ , у нас нет столько денег и столько людей. За 5 лет войны погибли тысячи украинцев - самых молодых, трудоспособных, которые могли бы дать стране своих детей, которые не родятся , так как отцы их убиты. За что они заплатили своими жизнями ? Чего добились ? Давайте говорить не туманными фразами, ни о чем. А конкретно. Погибли не только - молодые здоровые парни , но старики -пенсионеры - от нищеты. Это не сделало нацию более мощной , процветающей и благополучной.

3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я не спорю с вашей точкой зрения - что " русские - плохие". Но идея, что украинцы могут наказать и убить всех плохих людей в мире и готовы оплачивать это ? Вы уверены - что это разумно и экономически выгодно для нации ? В стране хватает своих уголовников - которые причиняют на много больше конкретного вреда украинцам. Начните с них ? Воры , коррупционеры ,грабители , убийцы и тп.