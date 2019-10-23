Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Нужно ее з.п. - все-го лишь отбелить. Она уже давным давно 500-600 в среднем по стране (в обл.центрах так точно), реально, а не на бумаге. Просто отбеливание нужно начинать не только лишь с мелочи, но и с крупняка. А не доить фопов и мелочь пузатую. Белых средних 500-600 превратить в белых средних 700-800 при росте экономики не так сложно в общем. Хорошо, пусть не тыща, ок.
отбелить - как раз сложная задача. крупные айтишные конторы фопствуют потому что оптимизация и потому что для аудита нужно чтобы все по белому. плюс еще закавыка в обязательствах по трудовому законодательству. не знаю что подразумевается под "крупняком", не думаю что он есть в настолько массовом объеме, чтобы это существенно повлияло на среднюю. существенно поднять налог фопам - отрасль начнет накрываться медным тазов (тем более индусы и китайцы начинают чуть поддавливать) понизить налоги "белым" - бюджет и так не резиновый.
а вы еще и хотите пенсию 300-400 при средней 1000. при существующей ситуации 1 рабочий на 1 пенсионера это нужно существенно раздуть статью доплаты из бюджета к тому что есть в пф. а это и так на данный момент самая большая статья расходов. да, при "обелении" добавятся рабочие, но это соотношение и так ухудшается с каждым днем и будет ухудшаться еще много лет, так что не поможет.
тоді сінойори які тут отримують $4000 почнуть отримувати $2500 і задуматься над переїздом туди де можна спокійно мати $3500 і кучу соціальних бенефітів собі і родині.. залишаться джуни, які конкуруватимуть із індусами за миску риса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Alex2007 написав:andrijk777" Вы б экономист, для начала удосужились прежде чем от кого что-то требовать, сами бы написали по нормальному
"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.
А то ваши пофиг, короче пофиг, адекватний, сховище - это совсем какое-то днище. Я то хоть цифры привел, может где-то и ошибаюсь.
Я написав вимоги, як актуальні для мене(фактично 4 вимоги, одну ви пропустили). Потрібне виконання УСІХ моїх вимог. Ющ і Яник не виконали цих вимог, тому я за них не голосував(за Яника потенційно). Порох виконав усі мої вимоги(по зарплаті звичайно вимога була менша, бо база менша), тому я за нього голосував. Ось почекаємо 2024... По них я оціню Зеленського в 2024.
Frant написав:Украинцы сейчас напоминают мальчика, выращенного в приёмной семье — когда отчим, муж троюродной тёти из-за Урала, весь из себя боевой офицер с орденами и хромотой от ранения, рассказывает ему, что он его выкормил, а папа его был бандит и мама шлюха, а потому он у него в неоплатном долгу. И вообще он дурак, а вот его сводный брат закончил институт международных отношений.
Только выросший мальчик узнает, что отчим был смершевцем, маму его изнасиловал всем отрядом, чтобы узнать, где папа — командир УПА, и сдалась мама только потому, что пообещал отчим ему голову об стену разбить. Только папу его живым взять не удалось — подорвал он себя гранатой, несколько чекистов положил, а отчима только ранил.
И что дом отчима — это его родителей дом, а мама умерла от голода, когда отчим её на спецпоселение отправил. Могла бы и выжить, но серёжки золотые он у неё из ушей вырвал и взятку дал, чтобы своего сына в МГИМО устроить.
И не выкормил его отчим, а всю жизнь заставлял работать за еду.
Но это никак не мешает отчиму ссылаться на родственные отношения и требовать платить пенсию.
Украинцы сейчас вспомнят всё."
Ой-ей - знатной дури покурил автор. Мама так не хотела, так не хотела, что 3 миллиона добровольцев отчиму дала. В том числе для борьбы с папой, который подрывал без разбору и отчимовских, и своих... Да, и совсем автор позабыл, что брак мамы и отчима был равноправным - когда патриархат, когда матриархат...
Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
19yuriy91 написав:Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
Чим би Труба не тішився, аби Портнова не чіпав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов.
Но Дубинский какую-то пургу несёт на онлайн-трансляции. Впрочем, как обычно
«Завтра канал «1+1» пригласил меня в «Право на власть», и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо или в эфире даст свидетельства об этих 30 тысячах долларов», - сказал он и добавил, что это «свидетель того, что деньги предлагали».
"Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены, - добавил Зеленский.
Кто-нибудь, скажите бубочке, что РФ не хочет никаких встреч
Александр Ткаченко публиковал фото на фоне незаконного дома на Трухановом острове еще полтора года назад, однако, утверждает, что взял его в аренду лишь прошлой весной и пообещал внести в декларацию.
Друзьям - всё, врагам - закон. Может и Ткаченко, как Гладковского, демонстративно задержать за недостоверное декларирование
PS. Как бы мы жили на втором сроке Порошенко - это даже не вопрос веры или уверенности. Это вопрос фантазий. История не имеет сослагательного наклонения. Но мы имеем первый срок Зеленского, о нём я и буду писать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Schmit Все ваши аргументы странные. Очень плохо, ужасно - что убивают украинцев. Но мы платим своими жизнями за что ? Поясните конкретно ? Что мы получаем в замен.
1.Для войны и стрельбы нужно две воюющие стороны. Или РФ стреляет в безоружных ? 2. Я вполне понимаю ваше желание "отстоять целостность Украины". Но мы не имеем реального могущества победить РФ , у нас нет столько денег и столько людей. За 5 лет войны погибли тысячи украинцев - самых молодых, трудоспособных, которые могли бы дать стране своих детей, которые не родятся , так как отцы их убиты. За что они заплатили своими жизнями ? Чего добились ? Давайте говорить не туманными фразами, ни о чем. А конкретно. Погибли не только - молодые здоровые парни , но старики -пенсионеры - от нищеты. Это не сделало нацию более мощной , процветающей и благополучной. 3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я не спорю с вашей точкой зрения - что " русские - плохие". Но идея, что украинцы могут наказать и убить всех плохих людей в мире и готовы оплачивать это ? Вы уверены - что это разумно и экономически выгодно для нации ? В стране хватает своих уголовников - которые причиняют на много больше конкретного вреда украинцам. Начните с них ? Воры , коррупционеры ,грабители , убийцы и тп.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 жов, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.