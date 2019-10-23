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Эксперты пришли к выводу, что Стерненко бежал за раненным с целью его добить
Видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал текст экспертизы Одесского областного бюро судмедэкспертизы относительно обстоятельств убийства праворадикалом Сергеем Стерненко десантника Ивана Кузнецова на Фонтанской дороге в ночь с 23 на 24 мая 2018 года.
Судя по документу, они пришли к выводу, что ранение в сердце оказалось смертельным, и оно, в отличие от первых ранений, было нанесено, когда Кузнецов уже лежал, а не находился в вертикальном положении. Из экспертизы следует, что Стерненко бежал за раненным с целью его добить, что ему и удалось.
kalinavalera1 написав:3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили .
я просто это выделю ... комментировать не буду ...
А что вы можете сказать ? Вы считаете , что лучше , когда не кормят , не платят за труд и посылают цвет нации умирать ? При "Советская оккупация" украинцев родилось очень много, нас стало на 100 % больше, и были достижения научные, в промышленности , в экономике, в космосе. Мы сейчас все живем в домах построенных "оккупантами". Украинцы имели бесплатное образование и очень высокого качества. Украинцы былм под моральным давлением ? Да! Но "моральное давление" есть всегда и вообще жизнь не совершенна. На нас всегда давят, и не только морально, - и не только русские, но и на работе, члены семьи, и еще куча враждебных факторов, в том числе природных и экологических, на нас давит даже физиология, я не стану перечислять конкретно криминал и аварии, поломки, проблемы со здоровьем. Нам нужно выбрать между не совершенной жизнью и уничтожением нации ? Жизнь никогда не бывает совершенна и свободна. Это такие условия существования человека. При освободившейся Украине - численность Украины сокращается не по дням , а по часам. Нас стало уже на 100% меньше. Такими темпами лет через 60 нас не останется. Любая нация - что бы СУЩЕСТВОВАТЬ - должна развивать промышленность , работать - народ нужно кормить , лечить и даже обогревать в холода - что бы люди оставался живыми могли рождать и воспитывать следующие поколения, детей. Вам не нравится , что мы были сыты ? Вам больше нравится держать украинцев голодными ? И посылать на смерть ? Ради чего ? Ответ тут простой - те кто хочет войны - наживаются на ней. И прекрасно себя чувствуют. И реально - они стремятся к уничтожению нас.
Запомните, как только человек начинает говорить что он патриот, и любит нашу землю - это значит он хочет нашу землю продать. А любит он только свой карман. Тот кто реально патриот - любит украинцев и заботится , что бы они хорошо и благополучно жили. Да! Именно сыто ели и были в тепле, имели образование и тп.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 жов, 2019 20:53, всього редагувалось 2 разів.
Аlександр Який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 23 жов, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Schmit Все ваши аргументы странные. Очень плохо, ужасно - что убивают украинцев. Но мы платим своими жизнями за что ? Поясните конкретно ? Что мы получаем в замен.
1.Для войны и стрельбы нужно две воюющие стороны. Или РФ стреляет в безоружных ? 2. Я вполне понимаю ваше желание "отстоять целостность Украины". Но мы не имеем реального могущества победить РФ , у нас нет столько денег и столько людей. За 5 лет войны погибли тысячи украинцев - самых молодых, трудоспособных, которые могли бы дать стране своих детей, которые не родятся , так как отцы их убиты. За что они заплатили своими жизнями ? Чего добились ? Давайте говорить не туманными фразами, ни о чем. А конкретно. Погибли не только - молодые здоровые парни , но старики -пенсионеры - от нищеты. Это не сделало нацию более мощной , процветающей и благополучной. 3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я не спорю с вашей точкой зрения - что " русские - плохие". Но идея, что украинцы могут наказать и убить всех плохих людей в мире и готовы оплачивать это ? Вы уверены - что это разумно и экономически выгодно для нации ? В стране хватает своих уголовников - которые причиняют на много больше конкретного вреда украинцам. Начните с них ? Воры , коррупционеры ,грабители , убийцы и тп.
Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров? Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое.
Перес де Куэльяр написав:Аlександр Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями.
Эх! Если бы ты, ЛимПоПо, еще умело читать, а не только здесь петушиться.
Перес де Куэльяр написав:І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба.
Оно и заметно. Но скорее всего с такой риторикой ты также кончишь, как и твой кумир.