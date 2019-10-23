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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:21

  Schmit написав:

Типа видеомалява мрази и убийцы стерненко.
Как Стерненко убивал человека: опубликованы подробности экспертизы (18+)

Эксперты пришли к выводу, что Стерненко бежал за раненным с целью его добить

Видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал текст экспертизы Одесского областного бюро судмедэкспертизы относительно обстоятельств убийства праворадикалом Сергеем Стерненко десантника Ивана Кузнецова на Фонтанской дороге в ночь с 23 на 24 мая 2018 года.

Судя по документу, они пришли к выводу, что ранение в сердце оказалось смертельным, и оно, в отличие от первых ранений, было нанесено, когда Кузнецов уже лежал, а не находился в вертикальном положении. Из экспертизы следует, что Стерненко бежал за раненным с целью его добить, что ему и удалось.

Документы экспертизы
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35

Аlександр
Если Шарик опубликовал, то да - истина в последней инстанции.
Там ещё и Дубинский подрядился. Такой же бесогон
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 23 жов, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35

  pesikot написав:
  kalinavalera1 написав:3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили .

я просто это выделю ... комментировать не буду ...


А что вы можете сказать ? Вы считаете , что лучше , когда не кормят , не платят за труд и посылают цвет нации умирать ? При "Советская оккупация" украинцев родилось очень много, нас стало на 100 % больше, и были достижения научные, в промышленности , в экономике, в космосе. Мы сейчас все живем в домах построенных "оккупантами". Украинцы имели бесплатное образование и очень высокого качества. Украинцы былм под моральным давлением ? Да! Но "моральное давление" есть всегда и вообще жизнь не совершенна. На нас всегда давят, и не только морально, - и не только русские, но и на работе, члены семьи, и еще куча враждебных факторов, в том числе природных и экологических, на нас давит даже физиология, я не стану перечислять конкретно криминал и аварии, поломки, проблемы со здоровьем. Нам нужно выбрать между не совершенной жизнью и уничтожением нации ? Жизнь никогда не бывает совершенна и свободна. Это такие условия существования человека. При освободившейся Украине - численность Украины сокращается не по дням , а по часам. Нас стало уже на 100% меньше. Такими темпами лет через 60 нас не останется. Любая нация - что бы СУЩЕСТВОВАТЬ - должна развивать промышленность , работать - народ нужно кормить , лечить и даже обогревать в холода - что бы люди оставался живыми могли рождать и воспитывать следующие поколения, детей. Вам не нравится , что мы были сыты ? Вам больше нравится держать украинцев голодными ? И посылать на смерть ? Ради чего ?
Ответ тут простой - те кто хочет войны - наживаются на ней. И прекрасно себя чувствуют. И реально - они стремятся к уничтожению нас.

Запомните, как только человек начинает говорить что он патриот, и любит нашу землю - это значит он хочет нашу землю продать. А любит он только свой карман. Тот кто реально патриот - любит украинцев и заботится , что бы они хорошо и благополучно жили. Да! Именно сыто ели и были в тепле, имели образование и тп.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 жов, 2019 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:37

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Типа видеомалява мрази и убийцы стерненко.

Кто выложил? Шарий? Все ясно.
Было бы за что, его реально бы уже посадили, ведь он и на местную одесскую власть бочку катит, и на Пороха, и на Зе сейчас. Думаю, там реально была самооборона.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 23 жов, 2019 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:40

Аlександр Який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 23 жов, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:44

  kalinavalera1 написав:Нас стало уже на 100% меньше.

Прежде, чем рассуждать о высоких материях, поучите обычную арифметику.
Стало меньше на 100% = 0.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:45

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  Аlександр написав:Типа видеомалява мрази и убийцы стерненко.

Кто выложил? Шарий? Все ясно.
Было бы за что, его реально бы уже посадили, ведь он и на местную одесскую власть бочку катит, и на Пороха, и на Зе сейчас. Думаю, там реально была самооборона.

Аlександр
Если Шарик опубликовал, то да - истина в последней инстанции.
Там ещё и Дубинский подрядился. Такой же бесогон

Пытаетесь отмазать факт убийства стерненко человека?
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:49

  kalinavalera1 написав:Schmit Все ваши аргументы странные. Очень плохо, ужасно - что убивают украинцев. Но мы платим своими жизнями за что ? Поясните конкретно ? Что мы получаем в замен.

1.Для войны и стрельбы нужно две воюющие стороны. Или РФ стреляет в безоружных ?
2. Я вполне понимаю ваше желание "отстоять целостность Украины". Но мы не имеем реального могущества победить РФ , у нас нет столько денег и столько людей. За 5 лет войны погибли тысячи украинцев - самых молодых, трудоспособных, которые могли бы дать стране своих детей, которые не родятся , так как отцы их убиты. За что они заплатили своими жизнями ? Чего добились ? Давайте говорить не туманными фразами, ни о чем. А конкретно. Погибли не только - молодые здоровые парни , но старики -пенсионеры - от нищеты. Это не сделало нацию более мощной , процветающей и благополучной.
3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я не спорю с вашей точкой зрения - что " русские - плохие". Но идея, что украинцы могут наказать и убить всех плохих людей в мире и готовы оплачивать это ? Вы уверены - что это разумно и экономически выгодно для нации ? В стране хватает своих уголовников - которые причиняют на много больше конкретного вреда украинцам. Начните с них ? Воры , коррупционеры ,грабители , убийцы и тп.


Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров?
Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:52

  Перес де Куэльяр написав:Аlександр Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями.

Эх! Если бы ты, ЛимПоПо, еще умело читать, а не только здесь петушиться.
  Перес де Куэльяр написав:І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба.

Оно и заметно. Но скорее всего с такой риторикой ты также кончишь, как и твой кумир.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:00

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:В США или Израиле ситуация ещё проще.


Особливо просто в Ізраїлі - п.shapo , як відпочине, то підправить якщо щось не так.
Громадянство Ізраїлю отримують лише євреї і тільки так. Наші співгромадяни можуть стати репатріантами у тому випадку, якщо у роду були євреї, і це тільки жіноче коріння. Ця країна в прямому сенсі для життя євреїв. https://gazeta.ua/articles/diaspora/_gr ... ili/934242


Мудрий народ, варто запозичувати.

Ответственно заявляю - враки.
Во всяком случае, что касается "тільки жіноче коріння". У меня уехал друг - еврей по отцу, мать украинка, жена - чистая украинка.

Проще - имел ввиду простоту натурализации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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