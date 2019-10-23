|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
Перес де Куэльяр написав:Аlександр
Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня
, наче кульбаба.
Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста???
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3885
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 1909 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
pesikot написав: kalinavalera1 написав:
Нас стало уже на 100% меньше.
Прежде, чем рассуждать о высоких материях, поучите обычную арифметику.
Стало меньше на 100% = 0.
Это вы пытаетесь "о высоких материях. А я как раз реалист. А в математике вы не учитываете фактор времени. До СССР - нас было 20 миллионов. Потом нация стала развиваться при СССР и нас стало 52 миллиона, кажетсЯ. От тяжкой жизни в оккупации. Когда мы стали "свободными" нас опять стало 20 миллионов. То есть бурный прирост нации - во времена СССР - около 30 миллионов - упал на 100%. Я думаю вы меня и так поняли, о чем я. Жизнь не совершенна. И навязывать кому-то свое видение "правильной жизни" - я не приветствую как здравомыслящий человек. Когда заниматься наведением мирового порядка начинает нация - численность которой падает дико - у которой нет промышленности, и есть только долги ?! Нам просто включили турбо-уничтожение. Если свои лидеры украинские за 27 лет - не в состоянии до сыта накормить украинцев, и обеспечить развитие промышленности и тп - вывод очевиден. дальше тянуть бессмысленно , тянуть - это только дать разворовать остатки былой роскоши - все очевидно. У нас уже в центре дома валятся - даже сталинки в граните и то трещины пошли. А Днепр угробили ? Уже не река, а болото. Я не могу назвать свободой то, что нам устроили СВОИ ВЛАСТИ. И это конечно не благополучие. За что тогда воевать ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Сер 23 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4959
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10
kalinavalera1 написав:
Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
Так пусть враг справится с нами?
У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.
Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.
Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7947
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2073 раз.
- Подякували: 3083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10
vano80 написав:
Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров?
Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое.
Очень неудачный пример. Та война была реально за то, чтобы не стать рабами чужаков на своей земле, а для евреев например - это была война на выживание.
Сейчас же никто никого не собирается порабощать в прямом смысле. Выбор в том, чьим нам быть вассалом, России или США (точнее, определенных их кругов). Я допускаю даже, что второе может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Другой вопрос: стоит ли за это гибнуть?
Можно ли считать порабощенными страны-сателлиты России (Белорусь, Казахстан, Армения)? Или даже чеченцев, которые были полноценно оккупированны Россией в 2000 году, но тем не менее сейчас весьма вольготно себя чувствуют и в большинстве поддерживают российскую власть? Это вряд-ли сравнимо с положением оккупированных нацистской Германией народов восточной Европы.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:16
kalinavalera1
Пиши уже 2 миллиона или как там в ольгинской методичке?
Ученые определяют границы украинской этнографической территории одинаково и оценивают численность населения на ней по состоянию на 1914 год в 46 млн. человек, в том числе 32,7 млн. украинцев.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7947
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2073 раз.
- Подякували: 3083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|