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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 43544355435643574358> Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02 Перес де Куэльяр написав: Аlександр Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба. Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле., наче кульбаба.



Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста??? Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста??? zРадио

Повідомлень: 3890 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02 pesikot написав: kalinavalera1 написав: Нас стало уже на 100% меньше. Нас стало уже на 100% меньше.

Прежде, чем рассуждать о высоких материях, поучите обычную арифметику.

Стало меньше на 100% = 0. Прежде, чем рассуждать о высоких материях, поучите обычную арифметику.Стало меньше на 100% = 0.



Это вы пытаетесь "о высоких материях. А я как раз реалист. А в математике вы не учитываете фактор времени. До СССР - нас было 20 миллионов. Потом нация стала развиваться при СССР и нас стало 52 миллиона, кажетсЯ. От тяжкой жизни в оккупации. Когда мы стали "свободными" нас опять стало 20 миллионов. То есть бурный прирост нации - во времена СССР - около 30 миллионов - упал на 100%. Я думаю вы меня и так поняли, о чем я. Жизнь не совершенна. И навязывать кому-то свое видение "правильной жизни" - я не приветствую как здравомыслящий человек. Когда заниматься наведением мирового порядка начинает нация - численность которой падает дико - у которой нет промышленности, и есть только долги ?! Нам просто включили турбо-уничтожение. Если свои лидеры украинские за 27 лет - не в состоянии до сыта накормить украинцев, и обеспечить развитие промышленности и тп - вывод очевиден. дальше тянуть бессмысленно , тянуть - это только дать разворовать остатки былой роскоши - все очевидно. У нас уже в центре дома валятся - даже сталинки в граните и то трещины пошли. А Днепр угробили ? Уже не река, а болото. Я не могу назвать свободой то, что нам устроили СВОИ ВЛАСТИ. И это конечно не благополучие. За что тогда воевать ? Это вы пытаетесь "о высоких материях. А я как раз реалист. А в математике вы не учитываете фактор времени. До СССР - нас было 20 миллионов. Потом нация стала развиваться при СССР и нас стало 52 миллиона, кажетсЯ. От тяжкой жизни в оккупации. Когда мы стали "свободными" нас опять стало 20 миллионов. То есть бурный прирост нации - во времена СССР - около 30 миллионов - упал на 100%. Я думаю вы меня и так поняли, о чем я. Жизнь не совершенна. И навязывать кому-то свое видение "правильной жизни" - я не приветствую как здравомыслящий человек. Когда заниматься наведением мирового порядка начинает нация - численность которой падает дико - у которой нет промышленности, и есть только долги ?! Нам просто включили турбо-уничтожение. Если свои лидеры украинские за 27 лет - не в состоянии до сыта накормить украинцев, и обеспечить развитие промышленности и тп - вывод очевиден. дальше тянуть бессмысленно , тянуть - это только дать разворовать остатки былой роскоши - все очевидно. У нас уже в центре дома валятся - даже сталинки в граните и то трещины пошли. А Днепр угробили ? Уже не река, а болото. Я не могу назвать свободой то, что нам устроили СВОИ ВЛАСТИ. И это конечно не благополучие. За что тогда воевать ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4960 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10 Re: Політичні дискусії kalinavalera1 написав: Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?

Так пусть враг справится с нами?

У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".

"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.

Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.

Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.

Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул? Так пусть враг справится с нами?У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ"."ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул? komp 1 Повідомлень: 7948 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2073 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10 vano80 написав: Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров?

Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое. Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров?Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое.

Очень неудачный пример. Та война была реально за то, чтобы не стать рабами чужаков на своей земле, а для евреев например - это была война на выживание.

Сейчас же никто никого не собирается порабощать в прямом смысле. Выбор в том, чьим нам быть вассалом, России или США (точнее, определенных их кругов). Я допускаю даже, что второе может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Другой вопрос: стоит ли за это гибнуть?

Можно ли считать порабощенными страны-сателлиты России (Белорусь, Казахстан, Армения)? Или даже чеченцев, которые были полноценно оккупированны Россией в 2000 году, но тем не менее сейчас весьма вольготно себя чувствуют и в большинстве поддерживают российскую власть? Это вряд-ли сравнимо с положением оккупированных нацистской Германией народов восточной Европы. Очень неудачный пример. Та война была реально за то, чтобы не стать рабами чужаков на своей земле, а для евреев например - это была война на выживание.Сейчас же никто никого не собирается порабощать в прямом смысле. Выбор в том, чьим нам быть вассалом, России или США (точнее, определенных их кругов). Я допускаю даже, что второе может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Другой вопрос: стоит ли за это гибнуть?Можно ли считать порабощенными страны-сателлиты России (Белорусь, Казахстан, Армения)? Или даже чеченцев, которые были полноценно оккупированны Россией в 2000 году, но тем не менее сейчас весьма вольготно себя чувствуют и в большинстве поддерживают российскую власть? Это вряд-ли сравнимо с положением оккупированных нацистской Германией народов восточной Европы. Tegularius Повідомлень: 982 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:16 kalinavalera1

Пиши уже 2 миллиона или как там в ольгинской методичке?

Ученые определяют границы украинской этнографической территории одинаково и оценивают численность населения на ней по состоянию на 1914 год в 46 млн. человек, в том числе 32,7 млн. украинцев. Пиши уже 2 миллиона или как там в ольгинской методичке? komp 1 Повідомлень: 7948 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2073 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:22 Re: Політичні дискусії Аlександр написав: Оно и заметно. Но скорее всего с такой риторикой ты также кончишь, как и твой кумир. Оно и заметно. Но скорее всего с такой риторикой ты также кончишь, как и твой кумир. Оце і все? Мені тебе шкода, бо майбутнього в Україні у тебе немає. Зайва хромосома не дасть тобі спокійно жити по українські і стати українцем. Фактично ти ворог мій. Оце і все? Мені тебе шкода, бо майбутнього в Україні у тебе немає. Зайва хромосома не дасть тобі спокійно жити по українські і стати українцем. Фактично ти ворог мій. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2429 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:25 komp написав: kalinavalera1 написав: Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?

Так пусть враг справится с нами?

У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".

"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.

Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.

Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.

Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул? Так пусть враг справится с нами?У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ"."ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?



Вот именно - нужно считать и минусы есть всегда. Но плюсов экономических должно быть больше. Жизнь не совершенна. Только аферисты врут про полную свободу и прекрасную жизнь. Поэтому давайте посчитаем плюсы и минусы прошлого " рабства " и настоящего теперешнего рабства ? ? Из минусов только туманные фразы ни о чем ? Я только за - Свободную Украину , но по факту - свободные украинцы уничтожают свою нацию. Железный факт. Кстати - вина на мужчинах. Наши мужчины не способны руководить. Наших женщин берут замуж в самые развитые страны мира . Кто возьмет в семью - украинского мужчину в благополучном мире ? Вруны и воры, которые грабят своих, свою же нацию никому не нужны. Мы в наследство от СССР получили вполне развитую промышленность. те же электростанции - мы до сих пор имеем свет тепло и жизнь. Да, Чернобыль плохо - но это издержки любого прогресса, в США такие факты скрывают - но они были , на много страшнее тоже в Японии случилось 2 раза - разрушение атомной электростанции от цунами и 2 бомбы США на них сбросили. Давайте не нагромождать сущности. И не болтать - ерунду. Давайте считать экономические плюсы и минусы. Если бы не советские электростанции - у нас бы не было того расцвета нации - который дала нам "оккупация" . Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.

Назовите мне экономические плюсы - украинской "свободы" ? Без экономики - еды, воды , тепла - человек умирает. Это все необходимо. Поэтому численность украинцев сокращается молниеносно. Это следствие очень ужасной жизни. Не нужно искать минусы в СССР - их хватало. Но плюсов было больше и было все необходимое для выживания. А сейчас нет. И вывод очевиден - пока все не дограбят и всех нас не уничтожат - будут врать.

Рабы не развивают космическую промышленность , вот как мы сейчас - ЮМЗ - кастрюли делал сейчас вообще сдох, почитайте определение рабства. Рабство - это у нас сейчас согласно классическому определению - мы же о нации украинской ? Рабство это СВОБОДА такая как у нас сейчас - свобода от денег, от безопасности, от работы, от тепла в доме и тп. Кстати - рабам и работу тоже никто не гарантирует. Нет работы - их не кормят , выкидывают на улицу. Как у нас. А в СССР безработицы не было. Да - несколько человек - которым удалось продать и разорить все построенное нашими дедами и прадедами разбогатели , ограбив украинскую нацию. И врут что попало , доворовывая остатки национального достояния . И нанимают писак про высокие материи , "свободу" и псевдо патриотизм и тп. для этого. Вот именно - нужно считать и минусы есть всегда. Но плюсов экономических должно быть больше. Жизнь не совершенна. Только аферисты врут про полную свободу и прекрасную жизнь. Поэтому давайте посчитаем плюсы и минусы прошлого " рабства " и настоящего теперешнего рабства ? ? Из минусов только туманные фразы ни о чем ? Я только за - Свободную Украину , но по факту - свободные украинцы уничтожают свою нацию. Железный факт. Кстати - вина на мужчинах. Наши мужчины не способны руководить. Наших женщин берут замуж в самые развитые страны мира . Кто возьмет в семью - украинского мужчину в благополучном мире ? Вруны и воры, которые грабят своих, свою же нацию никому не нужны. Мы в наследство от СССР получили вполне развитую промышленность. те же электростанции - мы до сих пор имеем свет тепло и жизнь. Да, Чернобыль плохо - но это издержки любого прогресса, в США такие факты скрывают - но они были , на много страшнее тоже в Японии случилось 2 раза - разрушение атомной электростанции от цунами и 2 бомбы США на них сбросили. Давайте не нагромождать сущности. И не болтать - ерунду. Давайте считать экономические плюсы и минусы. Если бы не советские электростанции - у нас бы не было того расцвета нации - который дала нам "оккупация" . Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.Назовите мне экономические плюсы - украинской "свободы" ? Без экономики - еды, воды , тепла - человек умирает. Это все необходимо. Поэтому численность украинцев сокращается молниеносно. Это следствие очень ужасной жизни. Не нужно искать минусы в СССР - их хватало. Но плюсов было больше и было все необходимое для выживания. А сейчас нет. И вывод очевиден - пока все не дограбят и всех нас не уничтожат - будут врать.Рабы не развивают космическую промышленность , вот как мы сейчас - ЮМЗ - кастрюли делал сейчас вообще сдох, почитайте определение рабства. Рабство - это у нас сейчас согласно классическому определению - мы же о нации украинской ? Рабство это СВОБОДА такая как у нас сейчас - свобода от денег, от безопасности, от работы, от тепла в доме и тп. Кстати - рабам и работу тоже никто не гарантирует. Нет работы - их не кормят , выкидывают на улицу. Как у нас. А в СССР безработицы не было. Да - несколько человек - которым удалось продать и разорить все построенное нашими дедами и прадедами разбогатели , ограбив украинскую нацию. И врут что попало , доворовывая остатки национального достояния . И нанимают писак про высокие материи , "свободу" и псевдо патриотизм и тп. для этого. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 23 жов, 2019 21:43, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4960 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:38 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: Аlександр Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня, наче кульбаба. Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле., наче кульбаба.



Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста??? Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста???







Лише за два дні:



1.Провокації

2.Розпалювання ворожнечі

3.Флуд

4.Хамство

5.Образи

6.Нецензурщина

7.Обговорення модерації

8.Загрози "вішати" ( трохи раніше) та палити учасників форуму.

9.Образи Президента України,що прирівнюються до образ Прапора та Гімну по кримінальному законодавству.

10.Загрози кримінально сексуально збоченого характеру на адресу Президента України, (всі видалені скріншоти є в наявності), що окрім образ Президента є окремою, ще тяжчою по наслідкам статтею Кримінального Кодексу України.



Екстремізм,

провокації,

нецензурщина,

кримінальні злочини в онлайні,

знищення бездоганної репутації відомого та поважного фінансового інтернет ресурсу.



Відповідно підключаються інші учасники,

"раз пішла така гулянка",

і от вже читаємо :" "ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали",

що є де-факто і де-юре виправданням злочинів нацизму.



Нюрнберг, європейські цінності, загальнолюдські цінності, безпека людей - все побоку.



От і маємо результат,багатоденного натхнення. Лише за два дні:1.Провокації2.Розпалювання ворожнечі3.Флуд4.Хамство5.Образи6.Нецензурщина7.Обговорення модерації8.Загрози "вішати" ( трохи раніше) та палити учасників форуму.9.Образи Президента України,що прирівнюються до образ Прапора та Гімну по кримінальному законодавству.10.Загрози кримінально сексуально збоченого характеру на адресу Президента України, (всі видалені скріншоти є в наявності), що окрім образ Президента є окремою, ще тяжчою по наслідкам статтею Кримінального Кодексу України.Екстремізм,провокації,нецензурщина,кримінальні злочини в онлайні,знищення бездоганної репутації відомого та поважного фінансового інтернет ресурсу.Відповідно підключаються інші учасники,"раз пішла така гулянка",і от вже читаємо :" "ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали",що є де-факто і де-юре виправданням злочинів нацизму.Нюрнберг, європейські цінності, загальнолюдські цінності, безпека людей - все побоку.От і маємо результат,багатоденного натхнення. Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 23 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 3 разів. Автор77 Повідомлень: 467 З нами з: 09.11.16 Подякував: 55 раз. Подякували: 567 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:39 komp написав: "ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.

"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.



Да неужели? А можно тогда узнать, какую такую прагматичную цель преследовали нацисты, истебляя, например, варшавских евреев? 99% из них, уповая на милость палачей, не сопротивлялись - без боя расставались и с пожитками, и с жизнями... Свое "так же как и в совке" оставь любителям фольк-истории! Да неужели? А можно тогда узнать, какую такую прагматичную цель преследовали нацисты, истебляя, например, варшавских евреев? 99% из них, уповая на милость палачей, не сопротивлялись - без боя расставались и с пожитками, и с жизнями... Свое "так же как и в совке" оставь любителям фольк-истории! zРадио

Повідомлень: 3890 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 21:49 lapay написав: ......

Я за нього буду голосувати тільки, якщо завершать імплемітацію вимог Асоціації і отримають ПДЧ в НАТО.

Поки що, він зробив дві реальні позитивні речі - розведення військ в Станиці Луганській і прослушку для НАБУ і ДБР, плюс кучу помилок і ватного відкату. ......Я за нього буду голосувати тільки, якщо завершать імплемітацію вимог Асоціації і отримають ПДЧ в НАТО.Поки що, він зробив дві реальні позитивні речі - розведення військ в Станиці Луганській і прослушку для НАБУ і ДБР, плюс кучу помилок і ватного відкату.

1. Имплементацию каких конкретно "вимог Асоціації" Вы хотите?

2. ПДЧ в НАТО зависит ещё и от желания НАТО.

3. В чём Вы видите "ватный откат"? 1. Имплементацию каких конкретно "вимог Асоціації" Вы хотите?2. ПДЧ в НАТО зависит ещё и от желания НАТО.3. В чём Вы видите "ватный откат"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14506 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 43544355435643574358> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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