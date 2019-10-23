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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
Перес де Куэльяр написав:Аlександр
Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня
, наче кульбаба.
Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста???
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:02
pesikot написав: kalinavalera1 написав:
Нас стало уже на 100% меньше.
Прежде, чем рассуждать о высоких материях, поучите обычную арифметику.
Стало меньше на 100% = 0.
Это вы пытаетесь "о высоких материях. А я как раз реалист. А в математике вы не учитываете фактор времени. До СССР - нас было 20 миллионов. Потом нация стала развиваться при СССР и нас стало 52 миллиона, кажетсЯ. От тяжкой жизни в оккупации. Когда мы стали "свободными" нас опять стало 20 миллионов. То есть бурный прирост нации - во времена СССР - около 30 миллионов - упал на 100%. Я думаю вы меня и так поняли, о чем я. Жизнь не совершенна. И навязывать кому-то свое видение "правильной жизни" - я не приветствую как здравомыслящий человек. Когда заниматься наведением мирового порядка начинает нация - численность которой падает дико - у которой нет промышленности, и есть только долги ?! Нам просто включили турбо-уничтожение. Если свои лидеры украинские за 27 лет - не в состоянии до сыта накормить украинцев, и обеспечить развитие промышленности и тп - вывод очевиден. дальше тянуть бессмысленно , тянуть - это только дать разворовать остатки былой роскоши - все очевидно. У нас уже в центре дома валятся - даже сталинки в граните и то трещины пошли. А Днепр угробили ? Уже не река, а болото. Я не могу назвать свободой то, что нам устроили СВОИ ВЛАСТИ. И это конечно не благополучие. За что тогда воевать ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Сер 23 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10
kalinavalera1 написав:
Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
Так пусть враг справится с нами?
У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.
Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.
Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:10
vano80 написав:
Интересно, во времена советской оккупации ты смог так сказать - за что мы заплатили жизнями 20 миллионов? За голод 47? За очередные посадки и расстрелы? За жизнь в бараках и на карточки? За очередя за дефицитом? За воров, казнокрадов, спекулянтов, касту менто-прокуроров?
Я верю, что ты не понимаешь, зачем платят за свободу и независимость. Ну не твое это, не твое.
Очень неудачный пример. Та война была реально за то, чтобы не стать рабами чужаков на своей земле, а для евреев например - это была война на выживание.
Сейчас же никто никого не собирается порабощать в прямом смысле. Выбор в том, чьим нам быть вассалом, России или США (точнее, определенных их кругов). Я допускаю даже, что второе может быть предпочтительнее в долгосрочной перспективе. Другой вопрос: стоит ли за это гибнуть?
Можно ли считать порабощенными страны-сателлиты России (Белорусь, Казахстан, Армения)? Или даже чеченцев, которые были полноценно оккупированны Россией в 2000 году, но тем не менее сейчас весьма вольготно себя чувствуют и в большинстве поддерживают российскую власть? Это вряд-ли сравнимо с положением оккупированных нацистской Германией народов восточной Европы.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:16
kalinavalera1
Пиши уже 2 миллиона или как там в ольгинской методичке?
Ученые определяют границы украинской этнографической территории одинаково и оценивают численность населения на ней по состоянию на 1914 год в 46 млн. человек, в том числе 32,7 млн. украинцев.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:22
Аlександр написав:
Оно и заметно. Но скорее всего с такой риторикой ты также кончишь, как и твой кумир.
Оце і все? Мені тебе шкода, бо майбутнього в Україні у тебе немає. Зайва хромосома не дасть тобі спокійно жити по українські і стати українцем. Фактично ти ворог мій.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:25
komp написав: kalinavalera1 написав:
Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
Так пусть враг справится с нами?
У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.
Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.
Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?
Вот именно - нужно считать и минусы есть всегда. Но плюсов экономических должно быть больше. Жизнь не совершенна. Только аферисты врут про полную свободу и прекрасную жизнь. Поэтому давайте посчитаем плюсы и минусы прошлого " рабства " и настоящего теперешнего рабства ? ? Из минусов только туманные фразы ни о чем ? Я только за - Свободную Украину , но по факту - свободные украинцы уничтожают свою нацию. Железный факт. Кстати - вина на мужчинах. Наши мужчины не способны руководить. Наших женщин берут замуж в самые развитые страны мира . Кто возьмет в семью - украинского мужчину в благополучном мире ? Вруны и воры, которые грабят своих, свою же нацию никому не нужны. Мы в наследство от СССР получили вполне развитую промышленность. те же электростанции - мы до сих пор имеем свет тепло и жизнь. Да, Чернобыль плохо - но это издержки любого прогресса, в США такие факты скрывают - но они были , на много страшнее тоже в Японии случилось 2 раза - разрушение атомной электростанции от цунами и 2 бомбы США на них сбросили. Давайте не нагромождать сущности. И не болтать - ерунду. Давайте считать экономические плюсы и минусы. Если бы не советские электростанции - у нас бы не было того расцвета нации - который дала нам "оккупация" . Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.
Назовите мне экономические плюсы - украинской "свободы" ? Без экономики - еды, воды , тепла - человек умирает. Это все необходимо. Поэтому численность украинцев сокращается молниеносно. Это следствие очень ужасной жизни. Не нужно искать минусы в СССР - их хватало. Но плюсов было больше и было все необходимое для выживания. А сейчас нет. И вывод очевиден - пока все не дограбят и всех нас не уничтожат - будут врать.
Рабы не развивают космическую промышленность , вот как мы сейчас - ЮМЗ - кастрюли делал сейчас вообще сдох, почитайте определение рабства. Рабство - это у нас сейчас согласно классическому определению - мы же о нации украинской ? Рабство это СВОБОДА такая как у нас сейчас - свобода от денег, от безопасности, от работы, от тепла в доме и тп. Кстати - рабам и работу тоже никто не гарантирует. Нет работы - их не кормят , выкидывают на улицу. Как у нас. А в СССР безработицы не было. Да - несколько человек - которым удалось продать и разорить все построенное нашими дедами и прадедами разбогатели , ограбив украинскую нацию. И врут что попало , доворовывая остатки национального достояния . И нанимают писак про высокие материи , "свободу" и псевдо патриотизм и тп. для этого.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Сер 23 жов, 2019 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:38
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:Аlександр
Довбню, який експерт зробив такі висновки? Шаріков твій? Ворог всього українського? Поглянув би я на тебе, на твій стан, коли в попередньому нападі в потилицю стріляли гумовими кулями. І доречі я прихильник Стерні, яка тобі ватніку в дупу ой як боляче коле. Краще замовкни, бо палатимеш одного дня
, наче кульбаба.
Снова угроза физической расправы! До каких пор модераторы будут покрывать этого экстремиста???
Лише за два дні:
1.Провокації
2.Розпалювання ворожнечі
3.Флуд
4.Хамство
5.Образи
6.Нецензурщина
7.Обговорення модерації
8.Загрози "вішати" ( трохи раніше) та палити учасників форуму.
9.Образи Президента України,що прирівнюються до образ Прапора та Гімну по кримінальному законодавству.
10.Загрози кримінально сексуально збоченого характеру на адресу Президента України, (всі видалені скріншоти є в наявності), що окрім образ Президента є окремою, ще тяжчою по наслідкам статтею Кримінального Кодексу України.
Екстремізм,
провокації,
нецензурщина,
кримінальні злочини в онлайні,
знищення бездоганної репутації відомого та поважного фінансового інтернет ресурсу.
Відповідно підключаються інші учасники,
"раз пішла така гулянка",
і от вже читаємо :" "ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали",
що є де-факто і де-юре виправданням злочинів нацизму.
Нюрнберг, європейські цінності, загальнолюдські цінності, безпека людей - все побоку.
От і маємо результат,багатоденного натхнення.
Востаннє редагувалось Автор77
в Сер 23 жов, 2019 21:47, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:39
komp написав:
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Да неужели? А можно тогда узнать, какую такую прагматичную цель преследовали нацисты, истебляя, например, варшавских евреев? 99% из них, уповая на милость палачей, не сопротивлялись - без боя расставались и с пожитками, и с жизнями... Свое "так же как и в совке" оставь любителям фольк-истории!
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:49
lapay написав:
......
Я за нього буду голосувати тільки, якщо завершать імплемітацію вимог Асоціації і отримають ПДЧ в НАТО.
Поки що, він зробив дві реальні позитивні речі - розведення військ в Станиці Луганській і прослушку для НАБУ і ДБР, плюс кучу помилок і ватного відкату.
1. Имплементацию каких конкретно "вимог Асоціації" Вы хотите?
2. ПДЧ в НАТО зависит ещё и от желания НАТО.
3. В чём Вы видите "ватный откат"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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