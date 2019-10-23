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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4355435643574358>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:58

  ЛАД написав:3. В чём Вы видите "ватный откат"?


Единственное, что не делает новая власть из того, что делала старая, это не повторяет по пять раз на дню "остаточне прощавай" и не оскорбляет публично руководство РФ.

Антироссийская риторика - вот то, в чем действительно преуспел Порошенко и то, чего сегодня не хватает его сторонникам.

Внешний вектор - и политический, и военный, и экономический - сохранен, внутренняя гуманитарная политика - сохранена. Весь армовир-набор на месте.

Дело только в декорациях - не умеет Зеленский упаковывать политику в складные русофобские речевки, как это делал Порошенко. У лже-патриотов хандра и упадок сил на этой почве :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 23 жов, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:59

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.......
Уверен, что при Порохе сейчас было бы еще хуже.
Пете корона натерла голову так, что он окончательно решил "государство - это Я"

Я тоже уверен.
Но пусть даже не хуже, пусть так же - интересно понять логику его сторонника.
Или это "классовая ненависть", кот. не требует обоснований?

Считайте, как хотите. Я не желаю видеть клоунов из Квартала во главе государства. Точка.
А ваша "классовая ненависть" к папередникам просто застилает вам глаза. "Вывсёврёти".

Да нет.
Всё же "классовая ненависть" именно у Вас. И своим ответом Вы это подтврдили.
"Не желаю видеть. И точка". :)

У меня нет и не было ненависти к попередникам.
У меня нет и не было каких-то завышенных ожиданий от Зе. Возможно, именно поэтому я, в отличие от фриза, пока не раскаиваюсь в своем выборе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:11

  kalinavalera1 написав: До СССР - нас было 20 миллионов.

До СССР нас було 50230600
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0
І за 70 років нас стало 52 мільйони.
Але за цей час населення світу зросло з 1,7 мільярди до 5,2 в 1990, тобто в 3 рази!!!
*Адміни, забаньте вже цього пропагандиста.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:15

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Весь армовир-набор на месте.


Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:19

  freeze написав:
zРадио написав:Весь армовир-набор на месте.


Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.


И это уже есть хорошо. Незачем лишнюю демагогию разводить в стране. Религия - личное дело каждого. И как-бы отделена от государства (должна быть).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:19

  andrijk777 написав:До СССР нас було 50230600
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0
І за 70 років нас стало 52 мільйони.
Але за цей час населення світу зросло з 1,7 мільярди до 5,2 в 1990, тобто в 3 рази!!!


Сопоставимые территории нужно брать. Как ты динамику возьмешь в переменной географии? Если использовать твою логику, то и Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны, в которых с 1900 население уменьшилось, а не увеличилось.

Население территорий современной Украины в 1990-м составляло 25 млн человек.

PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:23

  freeze написав:Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.

это может быть единственный пункт по которому лично у меня нет к нему претензий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:23

  freeze написав:
zРадио написав:Весь армовир-набор на месте.


Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.

И слава богу! :)
Добавлю, что и о мове разговоров от него не особо слышно. То, что приняли раньше, не отменяют. Ну так и не надо - чтобы не обострять сегодня ситуацию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:27

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:До СССР нас було 50230600
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0
І за 70 років нас стало 52 мільйони.
Але за цей час населення світу зросло з 1,7 мільярди до 5,2 в 1990, тобто в 3 рази!!!


Сопоставимые территории нужно брать. Как ты динамику возьмешь в переменной географии? Если использовать твою логику, то и Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны, в которых с 1900 население уменьшилось, а не увеличилось.

Население территорий современной Украины в 1990-м составляло 25 млн человек.

PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Я нічого доказувати не хочу.
Просто 20 млн. і 50 млн. є різниця?
"Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны" на ні, просто досягнутий пік населення на цих територіях.
Схоже що 50 млн. - також пік населення для України.
Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту. Ось в Індії - бідося, але населення росте і росте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:28

  freeze написав:
zРадио написав:Весь армовир-набор на месте.


Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.


Так и "остаточне прощавай" не произнес, и про "восточных варваров" не было. Зеленский не повторяет никакие заезженные мессенжи папередника, но когда его позицию журы достают наводящими вопросами, она совпадает с Порошенко.

Я ж говорю - порохоботам не хватает только риторики. Это информационный допинг - они реально живут на этом "топливе" :mrgreen:
zРадио
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