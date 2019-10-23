Додано: Сер 23 жов, 2019 21:58

ЛАД написав: 3. В чём Вы видите "ватный откат"? 3. В чём Вы видите "ватный откат"?

Единственное, что не делает новая власть из того, что делала старая, это не повторяет по пять раз на дню "остаточне прощавай" и не оскорбляет публично руководство РФ.Антироссийская риторика - вот то, в чем действительно преуспел Порошенко и то, чего сегодня не хватает его сторонникам.Внешний вектор - и политический, и военный, и экономический - сохранен, внутренняя гуманитарная политика - сохранена. Весь армовир-набор на месте.Дело только в декорациях - не умеет Зеленский упаковывать политику в складные русофобские речевки, как это делал Порошенко. У лже-патриотов хандра и упадок сил на этой почве