Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью. Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие. Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью. Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие. Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
И это уже есть хорошо. Незачем лишнюю демагогию разводить в стране. Религия - личное дело каждого. И как-бы отделена от государства (должна быть).
Сопоставимые территории нужно брать. Как ты динамику возьмешь в переменной географии? Если использовать твою логику, то и Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны, в которых с 1900 население уменьшилось, а не увеличилось.
Население территорий современной Украины в 1990-м составляло 25 млн человек.
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью. Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие. Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
И слава богу! Добавлю, что и о мове разговоров от него не особо слышно. То, что приняли раньше, не отменяют. Ну так и не надо - чтобы не обострять сегодня ситуацию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Сопоставимые территории нужно брать. Как ты динамику возьмешь в переменной географии? Если использовать твою логику, то и Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны, в которых с 1900 население уменьшилось, а не увеличилось.
Население территорий современной Украины в 1990-м составляло 25 млн человек.
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
Я нічого доказувати не хочу. Просто 20 млн. і 50 млн. є різниця? "Великобритания с Португалией и Испанией - человеконенавистнические страны" на ні, просто досягнутий пік населення на цих територіях. Схоже що 50 млн. - також пік населення для України. Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту. Ось в Індії - бідося, але населення росте і росте.
Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью. Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие. Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
Так и "остаточне прощавай" не произнес, и про "восточных варваров" не было. Зеленский не повторяет никакие заезженные мессенжи папередника, но когда его позицию журы достают наводящими вопросами, она совпадает с Порошенко.
Я ж говорю - порохоботам не хватает только риторики. Это информационный допинг - они реально живут на этом "топливе"