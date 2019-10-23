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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4355435643574358 Додано: Сер 23 жов, 2019 22:29 zРадио написав: ......

PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана ......PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.

Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. Этой фейковой картой уже достали.Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14505 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:32 komp написав: kalinavalera1 написав: Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ? Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?

Так пусть враг справится с нами?

У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".

"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.

Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.

Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.

Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул? Так пусть враг справится с нами?У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ"."ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?

Савецкий народ был возможен при совке...



Рашка всё же не совок.

Ни пропагандой, ни кнутом, ни пряниками она *лишние* территории с людьми не удержит.





Все потуги рашки направлены на удержание былого уменьшающегося влияния. Лишь бы сильнее не уменьшалось.



Возрождение-возврат только на словах, для пропаганды. И не более. Савецкий народ был возможен при совке...Рашка всё же не совок.Ни пропагандой, ни кнутом, ни пряниками она *лишние* территории с людьми не удержит.Все потуги рашки направлены на удержание былого уменьшающегося влияния. Лишь бы сильнее не уменьшалось.Возрождение-возврат только на словах, для пропаганды. И не более. detroytred

Повідомлень: 22258 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:33 andrijk777 написав: Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту



Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...



Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ... Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ... zРадио

Повідомлень: 3890 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35 Re: Політичні дискусії kalinavalera1 написав: Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология. Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.

А бред то становится всё бредовее и бредовее!

Тут можно посмотреть где людям живётся "лучше всего" и где "хуже":

Список стран по уровню рождаемости:

https://nonews.co/directory/lists/countries/birth А бред то становится всё бредовее и бредовее!Тут можно посмотреть где людям живётся "лучше всего" и где "хуже": komp 1 Повідомлень: 7948 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2073 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35 ЛАД написав: zРадио написав: ......

PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана ......PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.

Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. Этой фейковой картой уже достали.Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке.

Дещо дивно таке чути від українця.

Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.

Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.

Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.

Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки. Дещо дивно таке чути від українця.Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки. andrijk777

Повідомлень: 1709 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:39 zРадио написав: Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Я з цим згідний. І че???

Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че???

Говоримо на біле біле і дуже розумні?

Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення. Я з цим згідний. І че???Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че???Говоримо на біле біле і дуже розумні?Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1709 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 22:40 andrijk777 написав: ЛАД написав: zРадио написав: ......

PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана ......PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.

Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. Этой фейковой картой уже достали.Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке.

Дещо дивно таке чути від українця.

Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.

Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.

Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.

Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки. Дещо дивно таке чути від українця.Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.

Не согласен.



Здесь не митинг и т.д.

А спокойное объективное обсуждение.



Если буде формат, который подразумеваете Вы, то останетесь дискутировать с форумчанами в стиле Переса))) Не согласен.Здесь не митинг и т.д.А спокойное объективное обсуждение.Если буде формат, который подразумеваете Вы, то останетесь дискутировать с форумчанами в стиле Переса))) detroytred

Повідомлень: 22258 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4355435643574358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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