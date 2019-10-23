RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4355435643574358
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:29

  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14505
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 3979 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:32

  komp написав:
  kalinavalera1 написав:Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?

Так пусть враг справится с нами?
У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.
Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.
Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?

Савецкий народ был возможен при совке...

Рашка всё же не совок.
Ни пропагандой, ни кнутом, ни пряниками она *лишние* территории с людьми не удержит.


Все потуги рашки направлены на удержание былого уменьшающегося влияния. Лишь бы сильнее не уменьшалось.

Возрождение-возврат только на словах, для пропаганды. И не более.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:33

  andrijk777 написав:Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту


Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

  kalinavalera1 написав:Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.

А бред то становится всё бредовее и бредовее!
Тут можно посмотреть где людям живётся "лучше всего" и где "хуже":
Список стран по уровню рождаемости:
https://nonews.co/directory/lists/countries/birth
komp
1
 
Повідомлень: 7948
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35

  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)

Дещо дивно таке чути від українця.
Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:39

  zРадио написав:Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Я з цим згідний. І че???
Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че???
Говоримо на біле біле і дуже розумні?
Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)

Дещо дивно таке чути від українця.
Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.

Не согласен.

Здесь не митинг и т.д.
А спокойное объективное обсуждение.

Если буде формат, который подразумеваете Вы, то останетесь дискутировать с форумчанами в стиле Переса)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4355435643574358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15474)
23.10.2019 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.