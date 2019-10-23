Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:...... PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
Этой фейковой картой уже достали. Я сейчас нарисую карту, на которой пол Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 жов, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
kalinavalera1 написав:Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
Так пусть враг справится с нами? У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ". "ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление. Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель. Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии. Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?
Савецкий народ был возможен при совке...
Рашка всё же не совок. Ни пропагандой, ни кнутом, ни пряниками она *лишние* территории с людьми не удержит.
Все потуги рашки направлены на удержание былого уменьшающегося влияния. Лишь бы сильнее не уменьшалось.
Возрождение-возврат только на словах, для пропаганды. И не более.
andrijk777 написав:Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту
Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...
Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...
zРадио написав:...... PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
Этой фейковой картой уже достали. Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке.
Дещо дивно таке чути від українця. Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову. Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні. Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк. Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.
zРадио написав:Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...
Я з цим згідний. І че??? Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че??? Говоримо на біле біле і дуже розумні? Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:...... PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана
Этой фейковой картой уже достали. Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке.
Дещо дивно таке чути від українця. Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову. Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні. Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк. Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.
Не согласен.
Здесь не митинг и т.д. А спокойное объективное обсуждение.
Если буде формат, который подразумеваете Вы, то останетесь дискутировать с форумчанами в стиле Переса)))
kalinavalera1 написав:За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
1 Так і ворог не зміг справитись з нами 2 Зараз гинуть в основному ті ,хто становить меншість серед українців(чи будете стверджувати що мешканців ОРДЛО більше ніж мешканців України) 3 Як думаєте - чи сподобається 38 млн якщо для них введуть правила за якими хочуть жити 2 млн мешканців ОРДЛО... і це при тому що це не вони в своїй основній масі хочуть-це їм російський телевізор розповів що так краще 4 Де станом на сьогодні більше перспектив для молоді У Харкові-Дніпропетровську-Запоріжжі-Одесі-Львові чи Донецьку-Луганську?
Тому у мене зеркальне питання То чого гинуть ті хто зараз в ОРДЛО ? Вони що живуть краще?-ні Їх що гине менше? -ні , а в процентному відношенні-так в 10 разів більше То може заради їхнього ж благополуччя і благополуччя їх дітей/внуків-їм варто погодитись з умовами України ,а не 38 млн українців погоджуватись з Умовами росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав: Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью. Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие. Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
И слава богу! Добавлю, что и о мове разговоров от него не особо слышно. То, что приняли раньше, не отменяют. Ну так и не надо - чтобы не обострять сегодня ситуацию.
И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?