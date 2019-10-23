RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 435643574358435943604361>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:29

  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой пол Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 жов, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14512
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 3979 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:32

  komp написав:
  kalinavalera1 написав:Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили, учили, лечили бесплатно, работающим давали квартиры, а коммуналка была практически бесплатная. Я против того , что бы украинцы отдавали свои жизни ПРОСТО ТАК. А мы платим не только жизнями - но и огромными суммами денег на оборону. За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?

Так пусть враг справится с нами?
У пуйла цель одна - чтоб мы стали рускими, как в совке лепили великую новую общность - "савецкий народ".
"ПРОСТО ТАК" даже нацисты никого не убивали, убивали с определенными целями, так же как и в совке - тех кто не хотел быть рабом и оказывал сопротивление.
Когда бабки говорят про "бесплатное" еще простительно, но когда на финансовом форуме рассказывают про нечто бесплатное - это всё равно что на физическом про вечный двигатель.
Кроме обкрадывания "бесплатных" потребителей ( ибо были более бесплатные и менее бесплатные) обокрали и будущие поколения, высосав самые доступные и дешевые ресурсы, нанеся ущерб экологии.
Электрики почти бесплатной с Чернобыльской хватанул?

Савецкий народ был возможен при совке...

Рашка всё же не совок.
Ни пропагандой, ни кнутом, ни пряниками она *лишние* территории с людьми не удержит.


Все потуги рашки направлены на удержание былого уменьшающегося влияния. Лишь бы сильнее не уменьшалось.

Возрождение-возврат только на словах, для пропаганды. И не более.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:33

  andrijk777 написав:Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту


Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3894
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

  kalinavalera1 написав:Когда людям плохо живется - они не рожают детей. Аналогично и у зверей. Биология.

А бред то становится всё бредовее и бредовее!
Тут можно посмотреть где людям живётся "лучше всего" и где "хуже":
Список стран по уровню рождаемости:
https://nonews.co/directory/lists/countries/birth
komp
1
 
Повідомлень: 7948
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 3083 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:35

  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)

Дещо дивно таке чути від українця.
Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:39

  zРадио написав:Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Я з цим згідний. І че???
Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че???
Говоримо на біле біле і дуже розумні?
Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 23 жов, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
PS: в указанных по ссылке границах УНР никогда не существала. Эта карта была нарисована для украинской делегации Парижской мирной конференции, и никем не была признана

Этой фейковой картой уже достали.
Я сейчас нарисую карту, на которой по Сибири и Владик в составе Украины и начну требовать от ООН признания таких границ на основании того, что нефтегаз. месторождения осваивало много украинцев. Думаю, максимум того, на что смогу рассчитывать - место в дурке. :)

Дещо дивно таке чути від українця.
Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.

Не согласен.

Здесь не митинг и т.д.
А спокойное объективное обсуждение.

Если буде формат, который подразумеваете Вы, то останетесь дискутировать с форумчанами в стиле Переса)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22258
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:50

  kalinavalera1 написав:За 5 лет мы не смогли справиться с "врагом". В чем смысл убивать украинцев дальше ?
1 Так і ворог не зміг справитись з нами
2 Зараз гинуть в основному ті ,хто становить меншість серед українців(чи будете стверджувати що мешканців ОРДЛО більше ніж мешканців України)
3 Як думаєте - чи сподобається 38 млн якщо для них введуть правила за якими хочуть жити 2 млн мешканців ОРДЛО... і це при тому що це не вони в своїй основній масі хочуть-це їм російський телевізор розповів що так краще
4 Де станом на сьогодні більше перспектив для молоді
У Харкові-Дніпропетровську-Запоріжжі-Одесі-Львові чи Донецьку-Луганську?

Тому у мене зеркальне питання
То чого гинуть ті хто зараз в ОРДЛО ?
Вони що живуть краще?-ні
Їх що гине менше? -ні , а в процентному відношенні-так в 10 разів більше
То може заради їхнього ж благополуччя і благополуччя їх дітей/внуків-їм варто погодитись з умовами України ,а не 38 млн українців погоджуватись з Умовами росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21524
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:50

andrijk777
По Вашей же ссылке https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 "Населення УРСР згідно з переписами" 1926 - 29 018 187 чел., 1931 - 31 403 200 чел.
При этом именно украинцев по переписи 1926 было 23218,9 тыс. чел.
Нет, Вы, конечно, можете приплюсовать украинцев Канады, можно найти и в США, ещё где, и придумать фантастические цифры и территории.
Но эти спекуляции никому в мире не интересны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14512
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 3979 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:53

  ЛАД написав:
  freeze написав: Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
И слава богу! :)
Добавлю, что и о мове разговоров от него не особо слышно. То, что приняли раньше, не отменяют. Ну так и не надо - чтобы не обострять сегодня ситуацию.

И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16325
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1550 раз.
Подякували: 2525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 435643574358435943604361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.