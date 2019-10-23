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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:54
andrijk777 написав: zРадио написав:
Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...
Я з цим згідний. І че???
Так, Україна гірше живе ніж Європа. І че???
Говоримо на біле біле і дуже розумні?
Я ж навів приклад Індії!! Ось з Індією і порівняй і напиши розумне пояснення.
Высокая рождаемость в бедных странах - это эволюционный механизм естественного отбора. В большинстве таких стран высокая детская смертность, низкая общая продолжительность жизни и низкие шансы "выбиться в люди" (и количество детей, как количество лотерейных билетов, прямопропорциональны шансам).
Почему же в Украине низкая рождаемость? Объяснение логично, это не парадокс. Важна не только текущая точка, но и тренд. Индия из супер-бедной страны движется в сторону просто бедной - там неоткуда взяться повсеместно-доступным медицине и образованию. Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности, и имеем пусть и уходящее, но все еще преимущество прошлых побед - тех самых повсеместно-доступных медицины и образования.
Поэтому у индусов есть ментальная установка плодиться, а у нас - нет. Хорошо это, или плохо - решай сам. Но сравнивать с Западной Европой здесь вообще неуместно...
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:59
andrijk777 написав:
Усі народи/нації прагнуть показати свою велич і могутність, нехай і дещо фейкову.
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
а вы думаете величие современных государств определяется липовыми картами? прежде всего величие государства - это уровень жизни его гражан, уважение прав и соблюдения свобод граждан, жизнь в соответствии с законами и правилами собственной страны...
кроме того если считаете допустимым дорисовывать на картах территории своей страны, то не стоит тогда осуждать подобные желания своих соседей, которые тоже захотят востановить своё величие за счёт территории соседа...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:01
Starikan написав: ЛАД написав: freeze написав:
Не весь набор, из армовира исчезла вера, полностью.
Зеленский за последние месяцы ни разу не произнес слова томос, православие.
Похоже любая религия нынешнего президента сильно напрягает, даже иудейская.
И слава богу!
Добавлю, что и о мове разговоров от него не особо слышно. То, что приняли раньше, не отменяют. Ну так и не надо - чтобы не обострять сегодня ситуацию.
И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?
Ще армія- також головний недолік ...
Якби не це - то вже все було б добре і красиво в малоросійському повіті якоїсь кубанської губерніїї...
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budivelnik
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:03
Тракторист написав:
прежде всего величие государства - это уровень жизни его гражан, уважение прав и соблюдения свобод граждан, жизнь в соответствии с законами и правилами собственной страны..
Тобто ви вважаєте що в росії краще права громадян захищаються?
Дивно, тільки фейковий референдум по ОРДЛО+Крим - вони проводили не по російським законам(за це там градами шмаляють не розбираючись)
А після референдума в Криму-відмовились проводити будь-який інший референдум під наглядом ОБСЄ мотивуючи що таке не дозволено в їх законодавстві.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:04
Вірно. 29 млн.
Доплютуйте сюди Західну Україну + Крим + частину Бессарабії. Десь на 40-45 мільйонів і вийдемо.
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andrijk777
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:04
Starikan написав:
И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?
по большому счёту гражданам Украины пофиг на каком языке и люди какого вероисповедания их грабят, но эти темы отвлекают их от самого процесса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:05
andrijk777 написав:
.......
Ви в курсі, що в картах Китаю, в їхніх підручник, Сибір(частина) - це "давня китайська територія". Дітям змалку внушають цю фейкову карту. І це на державному рівні.
Але ви вперто тилдичете що УНР це фейк.
Схоже не українець ви... Інакше я не розумію цієї поведінки.
Никогда не был в Китае (впрочем, думаю, как и Вы) и не знаю, чему там учат в школах. Возможно, на уроках истории
такие карты действительно показывают. Тем более, что это правда и относительно недавняя (19 века).
Украина в границах той карты, на кот. Вы ссылаетесь, как государство никогда не существовала
.
Я ни разу не написал, что УНР это фейк, а вот Ваша карта фейк типичный. И враньё. А ложь не украшает любого человека, в т.ч. и украинца.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:05
zРадио написав:
Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня....
Кількість маючих вищу освіту
Кількість м2 на особу
Кількість авто
і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:10
andrijk777 написав:
Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту. Ось в Індії - бідося, але населення росте і росте.
Так население растет или падает в зависимости не от того, хорошо жить или плохо, а от того, улучшилась жизнь или нет.
В Индии сейчас условия жизни значительно лучше, чем в недавнем прошлом, поэтому и растет население.
В Китае это улучшение произошло раньше (тогда был и быстрый рост населения), а сейчас стандарты жизни остаются на стабильно высоком уровне. Поэтому население перестало расти. Поэтому оно и в Европе почти не растет.
Если мы сейчас на примерно одинаковом уровне с Индией, но в последней стандарты жизни быстро растут, а у нас падают, то и население там растет, а у нас падает.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:11
budivelnik написав: zРадио написав:
Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня....
Кількість маючих вищу освіту
Кількість м2 на особу
Кількість авто
і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР
Можете ещё добавить кiлькiсть комп'ютерiв, мобiлок, лед-лампочек.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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