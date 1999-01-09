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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4358435943604361>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:19

  Тракторист написав:
  Starikan написав:И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?

по большому счёту гражданам Украины пофиг на каком языке и люди какого вероисповедания их грабят, но эти темы отвлекают их от самого процесса...

Правильный ответ. Поддерживаю.
Уточню только, что этими разговорами внимание людей специально отвлекают от того, что в это же время их грабят.
Более того, как правило, лозунги "патриотизма" поднимаются местной буржуазией (или ранее другими "владетелями") для борьбы с иноземной за право самим грабить свой народ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:21

  zРадио написав:Почему же в Украине низкая рождаемость? Объяснение логично, это не парадокс. Важна не только текущая точка, но и тренд. Индия из супер-бедной страны движется в сторону просто бедной - там неоткуда взяться повсеместно-доступным медицине и образованию. Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности, и имеем пусть и уходящее, но все еще преимущество прошлых побед - тех самых повсеместно-доступных медицины и образования.

Ага! Виявляється важливий ще є тренд.
Тоді чому в Польщі падає народжуваність після 90 року.
Там тренд ого-го який!! В 1990 у них бідося була - це факт. Але народжуваність падає...
Як ж це пояснити??
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня....
Кількість маючих вищу освіту
Кількість м2 на особу
Кількість авто
і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР
Можете ещё добавить кiлькiсть комп'ютерiв, мобiлок, лед-лампочек. :lol:
1 Я відповідав зрадіо,який заявляв що ми від середнього достатку йдемо до бідності
2 Якщо середній достаток-це СРСР
То все що більше в 1,5-10 разів від СРСР - точно не бідність навіть на сьогоднішній день
3 Важко сказати більше чи менше ми стали їсти і працювати - але судячи по тому що кількість повних у нас сьогодні більша-виходить
працюємо менше-їмо більше.

Так що вважаю своє визначення БРЕХНЯ по відпошенню до повідомлення зрадіо-вірним і доведеним.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:28

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня....
Кількість маючих вищу освіту
Кількість м2 на особу
Кількість авто
і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР


А може тобі ще кількість смартфонів на особу, друже? :mrgreen: Порівнювати треба gap з розвинутими країнами по роках - наприклад, УРСР 80-х vs США 80-х та Україна 2010-х vs США 2010-х. А не УРСР 80-х vs Україна 2010-х. Досить вже маніпулювати!

Навіть коли ми говоримо про динаміку народжуваності, мотивація родини заводити дитину в Україні залежить не тільки від абсолютних параметрів, але й відносних!

Українки чудово народжують за кордоном - ті, які мають на це кошти. Фертильність дружини Омеляна в США складає 2, а по українських жінках в середньому - 1.41! Я розумію, один приклад - не приклад, проте коефіцієнт 1.41 свідчить лише про те, що родин із однією дитиную в Україні меньше ніж навіть с двома, а родина - то є 2 людини! 2 українця народжують в Україні в середньому 1.41 українця...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:35

  andrijk777 написав:.......
Отже: Які у вас очікування до 2024 року?
Напишу свої(як приклад):
-------
Донбас - повне припинення вогню.
"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$
Пенсії - мені пофіг.
Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.
Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз
Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.
------
Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.

1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення".
2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте.
3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы?
4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"?
Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?

4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.
Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:37

  zРадио написав:Українки чудово народжують за кордоном - ті, які мають на це кошти. Фертильність дружини Омеляна в США складає 2, а по українських жінках в середньому - 1.41! Я розумію, один приклад - не приклад, проте коефіцієнт 1.41 свідчить лише про те, що родин із однією дитиную в Україні меньше ніж навіть с двома, а родина - то є 2 людини! 2 українця народжують в Україні в середньому 1.41 українця...
1 Йо-ма-йо...
В мене четверо і я в Україні... Боюсь навіть спрогнозувати кількість дітей.якби випадково випустив жінку за кордон...
2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР
3 СРСР ( і УРСР) програли і розвалились як державні формування-яскравий приклад їх недолугості ще в 1990 році
4 В світі є приблизно 200 країн ,з яких 8 розвивались швидше від нас і розвинулись краще від нашого сьогоднішнього рівня , але є 120 країн -які не досягли нашого сьогоднішнього рівня.
Ви ж не рвете на голові волосся від того що й близько не можете пробігти 100 метрів швидше 10 сек, в той час коли Борзов робив це ще в 1972 році?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:38

zРадио
І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96
Коефіцієнт фертильності в Україні
1999 1.12
2000 1.11
2001 1.09
....
2012 1.53
2013 1.51
Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя значно виріс за 15 років згідно вашої "теорії".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:45

  andrijk777 написав:Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років.

а по сравнению с 1989 упала на 22%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:47

  andrijk777 написав:zРадио
І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96
Коефіцієнт фертильності в Україні
1999 1.12
2000 1.11
2001 1.09
....
2012 1.53
2013 1.51
Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії".


Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.

Но во-первых, за 30, а не 15 лет, рождаемость снизились и снизились очень существенно. А во-вторых, достигнув пика периода независимости в 2012-м, снова снижается. Смотри - knoema, или другой аналитический ресурс
https://www.google.com/publicdata/explo ... l=ru&dl=ru
https://knoema.ru/atlas/Украина/Суммарный-коэффициент-рождаемости

PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:50

  andrijk777 написав:Коефіцієнт фертильності в Україні
1999 1.12
2000 1.11
2001 1.09
....
2012 1.53
2013 1.51
Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя значно виріс за 15 років згідно вашої "теорії".

Забыли уточнить - в 2012-13 годах, при ненавистной вам власти Януковича-Азарова. Когда были нормальные детские выплаты и была вера в хорошее будущее.
Сейчас фертильность наверняка сильно упала.
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