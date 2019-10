Додано: Сер 23 жов, 2019 23:28

budivelnik написав: zРадио написав: Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности Брехня....

Кількість маючих вищу освіту

Кількість м2 на особу

Кількість авто

і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР Брехня....Кількість маючих вищу освітуКількість м2 на особуКількість автоі так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР

gap

А може тобі ще кількість смартфонів на особу, друже?Порівнювати требаз розвинутими країнами по роках - наприклад, УРСР 80-х vs США 80-х та Україна 2010-х vs США 2010-х. А не УРСР 80-х vs Україна 2010-х. Досить вже маніпулювати!Навіть коли ми говоримо про динаміку народжуваності, мотивація родини заводити дитину в Україні залежить не тільки від абсолютних параметрів, але й відносних!Українки чудово народжують за кордоном - ті, які мають на це кошти. Фертильність дружини Омеляна в США складає 2, а по українських жінках в середньому - 1.41! Я розумію, один приклад - не приклад, проте коефіцієнт 1.41 свідчить лише про те, що родин із однією дитиную в Україні меньше ніж навіть с двома, а родина - то є 2 людини! 2 українця народжують в Україні в середньому 1.41 українця...