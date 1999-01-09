Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:И что, вера и мова - это были главные недостатки папередников?
по большому счёту гражданам Украины пофиг на каком языке и люди какого вероисповедания их грабят, но эти темы отвлекают их от самого процесса...
Правильный ответ. Поддерживаю. Уточню только, что этими разговорами внимание людей специально отвлекают от того, что в это же время их грабят. Более того, как правило, лозунги "патриотизма" поднимаются местной буржуазией (или ранее другими "владетелями") для борьбы с иноземной за право самим грабить свой народ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Почему же в Украине низкая рождаемость? Объяснение логично, это не парадокс. Важна не только текущая точка, но и тренд. Индия из супер-бедной страны движется в сторону просто бедной - там неоткуда взяться повсеместно-доступным медицине и образованию. Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности, и имеем пусть и уходящее, но все еще преимущество прошлых побед - тех самых повсеместно-доступных медицины и образования.
Ага! Виявляється важливий ще є тренд. Тоді чому в Польщі падає народжуваність після 90 року. Там тренд ого-го який!! В 1990 у них бідося була - це факт. Але народжуваність падає... Як ж це пояснити??
zРадио написав:Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня.... Кількість маючих вищу освіту Кількість м2 на особу Кількість авто і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР
Можете ещё добавить кiлькiсть комп'ютерiв, мобiлок, лед-лампочек.
1 Я відповідав зрадіо,який заявляв що ми від середнього достатку йдемо до бідності 2 Якщо середній достаток-це СРСР То все що більше в 1,5-10 разів від СРСР - точно не бідність навіть на сьогоднішній день 3 Важко сказати більше чи менше ми стали їсти і працювати - але судячи по тому що кількість повних у нас сьогодні більша-виходить працюємо менше-їмо більше.
Так що вважаю своє визначення БРЕХНЯ по відпошенню до повідомлення зрадіо-вірним і доведеним.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Мы же как страна движемся от среднего достатка к бедности
Брехня.... Кількість маючих вищу освіту Кількість м2 на особу Кількість авто і так далі і тому подібне-в рази(крім житла звичайно там всього +40%) перевищують статистичні данні часів СРСР
А може тобі ще кількість смартфонів на особу, друже? Порівнювати треба gap з розвинутими країнами по роках - наприклад, УРСР 80-х vs США 80-х та Україна 2010-х vs США 2010-х. А не УРСР 80-х vs Україна 2010-х. Досить вже маніпулювати!
Навіть коли ми говоримо про динаміку народжуваності, мотивація родини заводити дитину в Україні залежить не тільки від абсолютних параметрів, але й відносних!
Українки чудово народжують за кордоном - ті, які мають на це кошти. Фертильність дружини Омеляна в США складає 2, а по українських жінках в середньому - 1.41! Я розумію, один приклад - не приклад, проте коефіцієнт 1.41 свідчить лише про те, що родин із однією дитиную в Україні меньше ніж навіть с двома, а родина - то є 2 людини! 2 українця народжують в Україні в середньому 1.41 українця...
andrijk777 написав:....... Отже: Які у вас очікування до 2024 року? Напишу свої(як приклад): ------- Донбас - повне припинення вогню. "Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році. ------ Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.
1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення". 2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте. 3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы? 4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"? Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?
4) средняя з/п 1000 5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.
Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально. Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Українки чудово народжують за кордоном - ті, які мають на це кошти. Фертильність дружини Омеляна в США складає 2, а по українських жінках в середньому - 1.41! Я розумію, один приклад - не приклад, проте коефіцієнт 1.41 свідчить лише про те, що родин із однією дитиную в Україні меньше ніж навіть с двома, а родина - то є 2 людини! 2 українця народжують в Україні в середньому 1.41 українця...
1 Йо-ма-йо... В мене четверо і я в Україні... Боюсь навіть спрогнозувати кількість дітей.якби випадково випустив жінку за кордон... 2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР 3 СРСР ( і УРСР) програли і розвалились як державні формування-яскравий приклад їх недолугості ще в 1990 році 4 В світі є приблизно 200 країн ,з яких 8 розвивались швидше від нас і розвинулись краще від нашого сьогоднішнього рівня , але є 120 країн -які не досягли нашого сьогоднішнього рівня. Ви ж не рвете на голові волосся від того що й близько не можете пробігти 100 метрів швидше 10 сек, в той час коли Борзов робив це ще в 1972 році?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96 Коефіцієнт фертильності в Україні 1999 1.12 2000 1.11 2001 1.09 .... 2012 1.53 2013 1.51 Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя значно виріс за 15 років згідно вашої "теорії".
andrijk777 написав:zРадио І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96 Коефіцієнт фертильності в Україні 1999 1.12 2000 1.11 2001 1.09 .... 2012 1.53 2013 1.51 Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії".
Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.
PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты
andrijk777 написав:Коефіцієнт фертильності в Україні 1999 1.12 2000 1.11 2001 1.09 .... 2012 1.53 2013 1.51 Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя значно виріс за 15 років згідно вашої "теорії".
Забыли уточнить - в 2012-13 годах, при ненавистной вам власти Януковича-Азарова. Когда были нормальные детские выплаты и была вера в хорошее будущее. Сейчас фертильность наверняка сильно упала.