Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально. Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.
Готов спорить, что гривна обвалится гораздо раньше, чем средняя зарплата могла бы органически достигнуть таких высот, что опять приведет к ее уполовиниванию. Мы это проходили уже дважды за последние 15 лет, и предпосылки для иного исхода развития на текущем цикле так и не были наработаны
PS: тролли, не суетитесь по поводу адрес российского сайта на картинке - найдена она по гуглу. Просто визуализация подходящая
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 жов, 2019 00:02, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:....... Отже: Які у вас очікування до 2024 року? Напишу свої(як приклад): ------- Донбас - повне припинення вогню. "Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$ Пенсії - мені пофіг. Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг. Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році. ------ Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.
1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення". 2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте. 3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы? 4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"? Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?
4) средняя з/п 1000 5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%
пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.
Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально. Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.
1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$. 2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось? 3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною. 4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні. Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись. "Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально. Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%).
andrijk777 написав:zРадио І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96 Коефіцієнт фертильності в Україні 1999 1.12 2000 1.11 2001 1.09 .... 2012 1.53 2013 1.51 Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії".
Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.
А чому 30 а не 15? А я хочу 15. Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками. Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна. І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 24 жов, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
После уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы — всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна — лидера рейтинга.
"Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", — говорится в исследовании.
Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне — 67 550 евро, в Швейцарии — 42 067 евро и Люксембурге — в 35 096 евро. Самая низкая — в Молдове, Косово и Украине. .... Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.
Это к вопросу о "8 странах".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.