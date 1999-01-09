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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4358435943604361
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:59

  ЛАД написав: А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.
Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.


Готов спорить, что гривна обвалится гораздо раньше, чем средняя зарплата могла бы органически достигнуть таких высот, что опять приведет к ее уполовиниванию. Мы это проходили уже дважды за последние 15 лет, и предпосылки для иного исхода развития на текущем цикле так и не были наработаны

Зображення

PS: тролли, не суетитесь по поводу адрес российского сайта на картинке - найдена она по гуглу. Просто визуализация подходящая
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 жов, 2019 00:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:59

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
Отже: Які у вас очікування до 2024 року?
Напишу свої(як приклад):
-------
Донбас - повне припинення вогню.
"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$
Пенсії - мені пофіг.
Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.
Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз
Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.
------
Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.

1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення".
2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте.
3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы?
4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"?
Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?

4) средняя з/п 1000
5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.
Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.

1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.
2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?
3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.
4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.
Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись.
"Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально.
Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 00:07

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:zРадио
І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96
Коефіцієнт фертильності в Україні
1999 1.12
2000 1.11
2001 1.09
....
2012 1.53
2013 1.51
Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії".


Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.

Но во-первых, за 30, а не 15 лет, рождаемость снизились и снизились очень существенно. А во-вторых, достигнув пика периода независимости в 2012-м, снова снижается. Смотри - knoema, или другой аналитический ресурс
https://www.google.com/publicdata/explo ... l=ru&dl=ru
https://knoema.ru/atlas/Украина/Суммарный-коэффициент-рождаемости

А чому 30 а не 15? А я хочу 15.
Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками. Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.
І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 24 жов, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 00:07

budivelnik
"Украина заняла последнее место в Европе по уровню покупательной способности — GfK" - https://delo.ua/business/ukraina-zanjala-poslednee-mesto-v-evrope-po-urov-359465/
После уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы — всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна — лидера рейтинга.

"Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", — говорится в исследовании.

Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне — 67 550 евро, в Швейцарии — 42 067 евро и Люксембурге — в 35 096 евро. Самая низкая — в Молдове, Косово и Украине.
....
Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.

Это к вопросу о "8 странах".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 00:15

  ЛАД написав: тогда как украинцы — всего 1830 евро.

4240 гривень в місяць... у мене сумніви: Як вони рахували?
andrijk777
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  #<1 ... 4358435943604361
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