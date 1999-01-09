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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4359436043614362> Додано: Сер 23 жов, 2019 23:59 ЛАД написав: А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.

Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.



Готов спорить, что гривна обвалится гораздо раньше, чем средняя зарплата могла бы органически достигнуть таких высот, что опять приведет к ее уполовиниванию. Мы это проходили уже дважды за последние 15 лет, и предпосылки для иного исхода развития на текущем цикле так и не были наработаны







PS: тролли, не суетитесь по поводу адрес российского сайта на картинке - найдена она по гуглу. Просто визуализация подходящая Готов спорить, что гривна обвалится гораздо раньше, чем средняя зарплата могла бы органически достигнуть таких высот, что опять приведет к ее уполовиниванию. Мы это проходили уже дважды за последние 15 лет, и предпосылки для иного исхода развития на текущем цикле так и не были наработаныPS: тролли, не суетитесь по поводу адрес российского сайта на картинке - найдена она по гуглу. Просто визуализация подходящая Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 жов, 2019 00:02, всього редагувалось 3 разів. zРадио

Повідомлень: 3896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 жов, 2019 23:59 ЛАД написав: andrijk777 написав: .......

Отже: Які у вас очікування до 2024 року?

Напишу свої(як приклад):

-------

Донбас - повне припинення вогню.

"Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$

Пенсії - мені пофіг.

Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.

Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як зараз

Торговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.

------

Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році. .......Отже:Напишу свої(як приклад):-------Донбас - повне припинення вогню."Середня" зарплата - 500$ (середня в моєму баченні, а не офіційна середня) Зараз "моя середня" десь 350$Пенсії - мені пофіг.Інфляція - мені не важливо яка. Короче пофіг.Зовнішній борг(з врахуванням ЗВР) - не більший як заразТорговий баланс - адекватний. Не такий який "залишив" Яник в 2013 році.------Якщо Зеленський це все виконає, я однозначно буду за нього голосувати в 2024 році.

1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення".

2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте.

3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы?

4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"?

Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?



4) средняя з/п 1000

5) инфляция - достигнуть озвученных целей <5%

пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі. пункти 4) і 5) суперечать один одному в середньо і короткостроковій перспективі.

Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.

Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции. 1. "середня в моєму баченні" - непонятно, что означает "ваше бачення".2. Непонятно, почему "Пенсії - мені пофіг"? Пусть через 5 лет Вам на пенсию рано, но когда-то пойдёте.3. "Інфляція - ... пофіг" - тоже не понятно. Если зарплата у Вас вырастет на 40% ( с 350 до 500), а цены, к примеру, на 60%, Вы будете рады и счастливы?4. Что такое "Торговий баланс - адекватний"?Это сколько - 1, 3, 5, 10 млрд. долл.?Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет. Инфляцию в 5% НБУ обещает уже к концу следующего 2020. А зарплата пусть не 1000, а 700-800 (17-20 тыс. грн по сегодняшнему курсу) тоже вполне реально.Для этого надо, конечно, хорошо поработать + инвестиции.

1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.

2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?

3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.

4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.

Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись.

"Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально.

Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%). 1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись."Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. АНе може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років). andrijk777

Повідомлень: 1715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:07 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио

І ще - ви брешете що у нас падає народжуваність

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%96

Коефіцієнт фертильності в Україні

1999 1.12

2000 1.11

2001 1.09

....

2012 1.53

2013 1.51

Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії". І ще - ви брешете що у нас падає народжуваністьКоефіцієнт фертильності в Україні1999 1.122000 1.112001 1.09....2012 1.532013 1.51Як бачимо фертильність виросла майже в 1,5 рази за 15 років. Отже рівень життя виріз в 1,5 разів за 15 років згідно вашої "теорії".



Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.



Но во-первых, за 30, а не 15 лет, рождаемость снизились и снизились очень существенно. А во-вторых, достигнув пика периода независимости в 2012-м, снова снижается. Смотри - knoema, или другой аналитический ресурс

https://www.google.com/publicdata/explo ... l=ru&dl=ru

https://knoema.ru/atlas/ Украина/Суммарный-коэффициент-рождаемости

Так конечно внутри этого периода выросла. Вначале 2000-х было дно.Но во-первых, за 30, а не 15 лет, рождаемость снизились и снизились очень существенно. А во-вторых, достигнув пика периода независимости в 2012-м, снова снижается. Смотри - knoema, или другой аналитический ресурсУкраина/Суммарный-коэффициент-рождаемости

А чому 30 а не 15? А я хочу 15.

Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками. Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність? А чому 30 а не 15? А я хочу 15.Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками. Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність? Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 24 жов, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:07 budivelnik

"Украина заняла последнее место в Европе по уровню покупательной способности — GfK" - https://delo.ua/business/ukraina-zanjala-poslednee-mesto-v-evrope-po-urov-359465/

После уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы — всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна — лидера рейтинга.



"Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", — говорится в исследовании.



Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне — 67 550 евро, в Швейцарии — 42 067 евро и Люксембурге — в 35 096 евро. Самая низкая — в Молдове, Косово и Украине.

....

Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.

Это к вопросу о "8 странах". Это к вопросу о "8 странах". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14514 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:15 ЛАД написав: тогда как украинцы — всего 1830 евро. тогда как украинцы — всего 1830 евро.

4240 гривень в місяць... у мене сумніви: Як вони рахували? 4240 гривень в місяць... у мене сумніви: Як вони рахували? andrijk777

Повідомлень: 1715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:25 "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/

В Бородянке Киевской области будет построен первый в Украине завод по производству флоат-стекла. Общий объем инвестиций составит 300 млн евро, а мощность производства планируется 600 тонн в сутки.

.........

После запуска в эксплуатацию на производстве будет задействовано 200 человек. С учетом обслуживающего персонала, количество рабочих мест составит 300 человек.

Во-первых, это пусть и не хайтек, но всё же весьма современное и серьёзное производство.

Во-вторых, достаточно показательные цифры - при затратах 300 млн. евро будет создано 300 раб. мест, т.е. создание 1 раб. места обойдётся в 1 млн. евро. Интересно, что никто почему-то не написал об этом:Во-первых, это пусть и не хайтек, но всё же весьма современное и серьёзное производство.Во-вторых, достаточно показательные цифры - при затратах 300 млн. евро будет создано 300 раб. мест, т.е. создание 1 раб. места обойдётся в 1 млн. евро. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14514 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:32 andrijk777 написав: А чому 30 а не 15? А я хочу 15.

Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.

А чому 30 а не 15? А я хочу 15.Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.



А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало



andrijk777 написав: Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.



Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??



andrijk777 написав: І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність? І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?



Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовалоВы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают zРадио

Повідомлень: 3896 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:45 zРадио написав: PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты Ти вибрав не зручну для порівняння країну-тому програєш

Якби вибрав Польщу чи Білорусію - мені було б важче

Отже без цифр і на пальцях

1980-УРСР і США

До порівняння беремо речі,які вважав потрбним враховувати ГенСек Хрущов ,після своєї поїздки по США в своєму лозунгу Догнати і Перегнати Америку

Пральні машини,холодильники,особисті авто,кв м житла,харчі,освіта +я від себе додам таку необхідну для свободи людини річ як можливість пересікати кордони + додам те саме проникнення інтернету(нуль) чи наявність мобільного звязку(нуль в обох) - при тому що сьогодні мобілками і інтернетом ми забезпечені приблизно однаково.

Я думаю ти не будеш сперичатись що по всім параметрам описаним вище благополуччя українців змінилось сильніше ніж благополуччя американців...Так в цьому буде винуватий рівень насиченості цими товарами/послугами , але

якщо у нас кількість на сімю збільшувалась швидше ніж в США - то ми

а - відстаємо чи доганяємо?

б - живемо краще ніж в УРСР чи гірше?



Так що методички які вчать порівнювати з США - тебе тут підвели.Ті хто їх складав забув що США відновились від війни набагато швидше ніж СРСР і почали будувати заводи зорієнтованні на споживання також швидше,але при цьому нікому не треба три квартири на сімю Ти вибрав не зручну для порівняння країну-тому програєшЯкби вибрав Польщу чи Білорусію - мені було б важчеОтже без цифр і на пальцях1980-УРСР і СШАДо порівняння беремо речі,які вважав потрбним враховувати ГенСек Хрущов ,після своєї поїздки по США в своєму лозунгу Догнати і Перегнати АмерикуПральні машини,холодильники,особисті авто,кв м житла,харчі,освіта +я від себе додам таку необхідну для свободи людини річ як можливість пересікати кордони + додам те саме проникнення інтернету(нуль) чи наявність мобільного звязку(нуль в обох) - при тому що сьогодні мобілками і інтернетом ми забезпечені приблизно однаково.Я думаю ти не будеш сперичатись що по всім параметрам описаним вище благополуччя українців змінилось сильніше ніж благополуччя американців...Так в цьому буде винуватий рівень насиченості цими товарами/послугами , алеякщо у нас кількість на сімю збільшувалась швидше ніж в США - то миа - відстаємо чи доганяємо?б - живемо краще ніж в УРСР чи гірше?Так що методички які вчать порівнювати з США - тебе тут підвели.Ті хто їх складав забув що США відновились від війни набагато швидше ніж СРСР і почали будувати заводи зорієнтованні на споживання також швидше,але при цьому нікому не треба три квартири на сімю в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21525 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:48 andrijk777 написав: ...........

1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$. ...........1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, цев моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.

Не возражаю против "Вашого бачення", но это не средняя зарплата.



2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?

За когось не треба. Но когда-то и Вы пойдёте на пенсию.



3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.

Удивительно! При этом Ваше материальное положение ухудшится, но Вы будете рады цифре своей зарплаты при том, что реально она из-за инфляции уменьшится!

И, кстати, ничего нереального в этой ситуации нет (я не говорю, что так будет , но так может быть ).



4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.

Загрозу, вообще-то, представляет любой дефицит, если он наблюдается достаточно долго.



Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись.

"Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально.

Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%).

Я там писал - пусть не 1000, а 700-800 долл. Кроме того, я исхожу не из "Вашого бачення", а из цифр Госстата, по кот. сегодня ср. зарплата приближается к 450 долл. Не возражаю против "Вашого бачення", но этозарплата.За когось не треба. Но когда-то и Вы пойдёте на пенсию.Удивительно! При этом Ваше материальное положение ухудшится, но Вы будете радысвоей зарплаты при том, что реально она из-за инфляции уменьшится!И, кстати, ничего нереального в этой ситуации нет (я не говорю, что, но так).Загрозу, вообще-то, представляет любой дефицит, если он наблюдается достаточно долго.Я там писал - пусть не 1000, а 700-800 долл. Кроме того, я исхожу не из "Вашого бачення", а из цифр Госстата, по кот. сегодня ср. зарплата приближается к 450 долл. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14514 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 01:13



Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.

Россиянина - 27381 доллар.

Белоруса - 16590 долларов.

Поляка - 57873 доллара.



В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.

Россиянина - 2180 доларов.

Белоруса - 1990 долларов.

Поляка - 16262 доллара.



Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.

Россиянина - 12,6 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Поляка - 3,6 раза.



Текущее богатство украинца в:

3,11 раза меньше богатства россиянина;

1,87 раза меньше богатства белоруса;

6,58 раз меньше богатства поляка.



Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).



И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).



PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.



https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.Россиянина - 27381 доллар.Белоруса - 16590 долларов.Поляка - 57873 доллара.В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.Россиянина - 2180 доларов.Белоруса - 1990 долларов.Поляка - 16262 доллара.Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.Россиянина - 12,6 раз.Белоруса - 8,3 раза.Поляка - 3,6 раза.Текущее богатство украинца в:3,11 раза меньше богатства россиянина;1,87 раза меньше богатства белоруса;6,58 раз меньше богатства поляка.Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства. Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 жов, 2019 01:31, всього редагувалось 2 разів. zРадио

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