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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4359436043614362
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 01:24

И да, нашим можновладцям очень повезло с народом. :)
В частности, массовые протесты чилийцев спровоцировало повышение стоимости проезда в метро в среднем на 30 песо (чуть больше 1 грн) в столице страны — Сантьяго, сделав его рекордно высоким в этом регионе.

:lol:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/protesty-v-chili-pogibli-8-chelovek-a-vlasti-str-359381/
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4359436043614362
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