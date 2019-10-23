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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 02:01
zРадио написав: andrijk777 написав:
А чому 30 а не 15? А я хочу 15.
Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.
А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало
Ось і перечитайте!!! Почалось все з оцього:
zРадио написав: andrijk777 написав:
Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту
Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...
Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...
До чого тут УССР і 1990 рік??
*Хоч я дійсно не вірно висловився. Правильно сказати так: з позитивної/негативної кількості і динаміки населення не випливає що був ріст/падіння добробуту.
90-ті роки це і є роки "Кончини триклятого СССР"!!!!
zРадио написав: andrijk777 написав:
Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.
zРадио написав:
Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??
Ось і все. СССР не міг вмерти за 1 день. СССР - це не просто держава, це також устрій економіки, устрій суспільства, погляди людей, мислення людей.
andrijk777 написав:
І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?
zРадио написав:
Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают
Я не побачив/зрозумів відповіді. Загалом ви вводити постійно якісь нові поняття і факти. То тренд, то "относительных в дополнение к абсолютным показателям". Дивітся початковий пост дискусії.
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