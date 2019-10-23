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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4359436043614362
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 01:24

И да, нашим можновладцям очень повезло с народом. :)
В частности, массовые протесты чилийцев спровоцировало повышение стоимости проезда в метро в среднем на 30 песо (чуть больше 1 грн) в столице страны — Сантьяго, сделав его рекордно высоким в этом регионе.

:lol:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/protesty-v-chili-pogibli-8-chelovek-a-vlasti-str-359381/
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 02:01

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:А чому 30 а не 15? А я хочу 15.
Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.


А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало :mrgreen:

Ось і перечитайте!!! Почалось все з оцього:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту


Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...

Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...

До чого тут УССР і 1990 рік??
*Хоч я дійсно не вірно висловився. Правильно сказати так: з позитивної/негативної кількості і динаміки населення не випливає що був ріст/падіння добробуту.
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

  zРадио написав:Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??

90-ті роки це і є роки "Кончини триклятого СССР"!!!! Ось і все. СССР не міг вмерти за 1 день. СССР - це не просто держава, це також устрій економіки, устрій суспільства, погляди людей, мислення людей.

  andrijk777 написав:І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?

  zРадио написав:Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают

Я не побачив/зрозумів відповіді. Загалом ви вводити постійно якісь нові поняття і факти. То тренд, то "относительных в дополнение к абсолютным показателям". Дивітся початковий пост дискусії.
andrijk777
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