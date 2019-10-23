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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4357435843594360 Додано: Чет 24 жов, 2019 00:25 "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/

В Бородянке Киевской области будет построен первый в Украине завод по производству флоат-стекла. Общий объем инвестиций составит 300 млн евро, а мощность производства планируется 600 тонн в сутки.

.........

После запуска в эксплуатацию на производстве будет задействовано 200 человек. С учетом обслуживающего персонала, количество рабочих мест составит 300 человек.

Во-первых, это пусть и не хайтек, но всё же весьма современное и серьёзное производство.

Во-вторых, достаточно показательные цифры - при затратах 300 млн. евро будет создано 300 раб. мест, т.е. создание 1 раб. места обойдётся в 1 млн. евро. Интересно, что никто почему-то не написал об этом:Во-первых, это пусть и не хайтек, но всё же весьма современное и серьёзное производство.Во-вторых, достаточно показательные цифры - при затратах 300 млн. евро будет создано 300 раб. мест, т.е. создание 1 раб. места обойдётся в 1 млн. евро. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:32 andrijk777 написав: А чому 30 а не 15? А я хочу 15.

Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.

А чому 30 а не 15? А я хочу 15.Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.



А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало



andrijk777 написав: Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.



Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??



andrijk777 написав: І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність? І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?



Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовалоВы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают zРадио

Повідомлень: 3895 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:45 zРадио написав: PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты Ти вибрав не зручну для порівняння країну-тому програєш

Якби вибрав Польщу чи Білорусію - мені було б важче

Отже без цифр і на пальцях

1980-УРСР і США

До порівняння беремо речі,які вважав потрбним враховувати ГенСек Хрущов ,після своєї поїздки по США в своєму лозунгу Догнати і Перегнати Америку

Пральні машини,холодильники,особисті авто,кв м житла,харчі,освіта +я від себе додам таку необхідну для свободи людини річ як можливість пересікати кордони + додам те саме проникнення інтернету(нуль) чи наявність мобільного звязку(нуль в обох) - при тому що сьогодні мобілками і інтернетом ми забезпечені приблизно однаково.

Я думаю ти не будеш сперичатись що по всім параметрам описаним вище благополуччя українців змінилось сильніше ніж благополуччя американців...Так в цьому буде винуватий рівень насиченості цими товарами/послугами , але

якщо у нас кількість на сімю збільшувалась швидше ніж в США - то ми

а - відстаємо чи доганяємо?

б - живемо краще ніж в УРСР чи гірше?



Так що методички які вчать порівнювати з США - тебе тут підвели.Ті хто їх складав забув що США відновились від війни набагато швидше ніж СРСР і почали будувати заводи зорієнтованні на споживання також швидше,але при цьому нікому не треба три квартири на сімю Ти вибрав не зручну для порівняння країну-тому програєшЯкби вибрав Польщу чи Білорусію - мені було б важчеОтже без цифр і на пальцях1980-УРСР і СШАДо порівняння беремо речі,які вважав потрбним враховувати ГенСек Хрущов ,після своєї поїздки по США в своєму лозунгу Догнати і Перегнати АмерикуПральні машини,холодильники,особисті авто,кв м житла,харчі,освіта +я від себе додам таку необхідну для свободи людини річ як можливість пересікати кордони + додам те саме проникнення інтернету(нуль) чи наявність мобільного звязку(нуль в обох) - при тому що сьогодні мобілками і інтернетом ми забезпечені приблизно однаково.Я думаю ти не будеш сперичатись що по всім параметрам описаним вище благополуччя українців змінилось сильніше ніж благополуччя американців...Так в цьому буде винуватий рівень насиченості цими товарами/послугами , алеякщо у нас кількість на сімю збільшувалась швидше ніж в США - то миа - відстаємо чи доганяємо?б - живемо краще ніж в УРСР чи гірше?Так що методички які вчать порівнювати з США - тебе тут підвели.Ті хто їх складав забув що США відновились від війни набагато швидше ніж СРСР і почали будувати заводи зорієнтованні на споживання також швидше,але при цьому нікому не треба три квартири на сімю в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21525 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 00:48 andrijk777 написав: ...........

1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$. ...........1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, цев моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.

Не возражаю против "Вашого бачення", но это не средняя зарплата.



2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?

За когось не треба. Но когда-то и Вы пойдёте на пенсию.



3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.

Удивительно! При этом Ваше материальное положение ухудшится, но Вы будете рады цифре своей зарплаты при том, что реально она из-за инфляции уменьшится!

И, кстати, ничего нереального в этой ситуации нет (я не говорю, что так будет , но так может быть ).



4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.

Загрозу, вообще-то, представляет любой дефицит, если он наблюдается достаточно долго.



Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись.

"Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально.

Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%).

Я там писал - пусть не 1000, а 700-800 долл. Кроме того, я исхожу не из "Вашого бачення", а из цифр Госстата, по кот. сегодня ср. зарплата приближается к 450 долл. Не возражаю против "Вашого бачення", но этозарплата.За когось не треба. Но когда-то и Вы пойдёте на пенсию.Удивительно! При этом Ваше материальное положение ухудшится, но Вы будете радысвоей зарплаты при том, что реально она из-за инфляции уменьшится!И, кстати, ничего нереального в этой ситуации нет (я не говорю, что, но так).Загрозу, вообще-то, представляет любой дефицит, если он наблюдается достаточно долго.Я там писал - пусть не 1000, а 700-800 долл. Кроме того, я исхожу не из "Вашого бачення", а из цифр Госстата, по кот. сегодня ср. зарплата приближается к 450 долл. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 01:13



Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.

Россиянина - 27381 доллар.

Белоруса - 16590 долларов.

Поляка - 57873 доллара.



В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.

Россиянина - 2180 доларов.

Белоруса - 1990 долларов.

Поляка - 16262 доллара.



Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.

Россиянина - 12,6 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Поляка - 3,6 раза.



Текущее богатство украинца в:

3,11 раза меньше богатства россиянина;

1,87 раза меньше богатства белоруса;

6,58 раз меньше богатства поляка.



Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).



И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).



PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.



https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.Россиянина - 27381 доллар.Белоруса - 16590 долларов.Поляка - 57873 доллара.В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.Россиянина - 2180 доларов.Белоруса - 1990 долларов.Поляка - 16262 доллара.Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.Россиянина - 12,6 раз.Белоруса - 8,3 раза.Поляка - 3,6 раза.Текущее богатство украинца в:3,11 раза меньше богатства россиянина;1,87 раза меньше богатства белоруса;6,58 раз меньше богатства поляка.Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства. Востаннє редагувалось zРадио в Чет 24 жов, 2019 01:31, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3895 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 01:24

В частности, массовые протесты чилийцев спровоцировало повышение стоимости проезда в метро в среднем на 30 песо (чуть больше 1 грн) в столице страны — Сантьяго, сделав его рекордно высоким в этом регионе.



https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/protesty-v-chili-pogibli-8-chelovek-a-vlasti-str-359381/ И да, нашим можновладцям очень повезло с народом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14513 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 02:01 zРадио написав: andrijk777 написав: А чому 30 а не 15? А я хочу 15.

Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.

А чому 30 а не 15? А я хочу 15.Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.



А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало

А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало

Ось і перечитайте!!! Почалось все з оцього:

zРадио написав: andrijk777 написав: Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту



Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...



Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ... Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...

До чого тут УССР і 1990 рік??

*Хоч я дійсно не вірно висловився. Правильно сказати так: з позитивної/негативної кількості і динаміки населення не випливає що був ріст/падіння добробуту.

zРадио написав: andrijk777 написав: Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.

zРадио написав: Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??

Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??

90-ті роки це і є роки "Кончини триклятого СССР"!!!! Ось і все. СССР не міг вмерти за 1 день. СССР - це не просто держава, це також устрій економіки, устрій суспільства, погляди людей, мислення людей.



andrijk777 написав: І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність? І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?

zРадио написав: Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают

Я не побачив/зрозумів відповіді. Загалом ви вводити постійно якісь нові поняття і факти. То тренд, то "относительных в дополнение к абсолютным показателям". Дивітся початковий пост дискусії. Ось і перечитайте!!! Почалось все з оцього:До чого тут УССР і 1990 рік??*Хоч я дійсно не вірно висловився. Правильно сказати так: з позитивної/негативної кількості і динаміки населення не випливає що був ріст/падіння добробуту.Ось і все. СССР не міг вмерти за 1 день. СССР - це не просто держава, це також устрій економіки, устрій суспільства, погляди людей, мислення людей.Я не побачив/зрозумів відповіді. Загалом ви вводити постійно якісь нові поняття і факти. То тренд, то "относительных в дополнение к абсолютным показателям". Дивітся початковий пост дискусії. andrijk777

Повідомлень: 1716 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 06:04 ЛАД написав: Интересно, что никто почему-то не написал об этом: "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/

Интересно, что никто почему-то не написал об этом:



Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.

А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"

Что было сделано за два года? Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"Что было сделано за два года? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2818 З нами з: 26.03.16 Подякував: 139 раз. Подякували: 876 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 07:01 ЧЁРНЫЙ ЧЕТВЕРГ. 90 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МИРЕ



Только за один день — 24 октября 1929 года — на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) инвесторы продали 12,9 млн акций, а за неделю американцы потеряли $30 млрд — больше, чем за все время Первой мировой.

Середина 1920-х были тучным временем для экономики США, за пять лет индекс Доу-Джонса вырос в четыре раза. В 1928 году президент Калвин Кулидж заявил в Конгрессе, что у Америки «никогда еще не было таких приятных перспектив, какие сулит настоящий момент», а слоганом кампании нового президента Герберта Гувера стало: «Курицу — в каждую кастрюлю, автомобиль — в каждый гараж».



Крах экономического пузыря стал назревать в сентябре 1929 года. К 24 октября Доу-Джонс потерял около 20% по сравнению с сентябрем и тенденции не обнадеживали. Поэтому ранним утром того дня у здания биржи в Нью-Йорке собралась толпа, ждавшая в тревожном молчании открытия торгов. Среди тысяч страждущих был и будущий британский премьер Уинстон Черчилль, тоже вложившийся в ценные бумаги. По иронии судьбы именно в этот день принимающая сторона устроила для недавнего канцлера казначейства экскурсию на биржу. Здание на Уолл-стрит окружили 400 конных полицейских во избежание возможного штурма.



Этот день оправдал худшие ожидания — индекс Доу-Джонса снизился на 11%, а за неделю паники рынок упал на 40% — страна враз обеднела на $30 млрд. Биржевой телетайп, за лентой которого следила вся Америка, не успевал передавать сообщения, и продолжал стучать еще четыре часа после закрытия главной биржи Соединенных Штатов.



А дальше сработал эффект домино. Банки, столь щедро выдавшие кредиты на покупку акций, объявляли о банкротстве, компании лишались кредитных линий и выбрасывали сотни тысяч людей на улицу. По стране прокатилась волна самоубийств. Два маклера, взявшись за руки, выпрыгнули из окна отеля, дав повод к появлению новой черной шутки: «Вам номер для жилья или для прыжков?»



Начиналась Великая депрессия — к 1931 году лопнули 2000 банков, похоронив с собой частные вклады, безработица достигла 25%. В июле 1932 года промышленное производство сократилось в два раза по сравнению с октябрем 1929-го, выплавка чугуна скатилась до уровня 1896 года. Libo 2

Повідомлень: 7374 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3680 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4357435843594360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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