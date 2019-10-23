Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Бородянке Киевской области будет построен первый в Украине завод по производству флоат-стекла. Общий объем инвестиций составит 300 млн евро, а мощность производства планируется 600 тонн в сутки. ......... После запуска в эксплуатацию на производстве будет задействовано 200 человек. С учетом обслуживающего персонала, количество рабочих мест составит 300 человек.
Во-первых, это пусть и не хайтек, но всё же весьма современное и серьёзное производство. Во-вторых, достаточно показательные цифры - при затратах 300 млн. евро будет создано 300 раб. мест, т.е. создание 1 раб. места обойдётся в 1 млн. евро.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:А чому 30 а не 15? А я хочу 15. Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.
А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало
andrijk777 написав:Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.
Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??
andrijk777 написав:І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?
Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают
zРадио написав:PS: budivelnik, обоснуй, почему именно в 1.5 раза улучшилось благосостояние - ты этого еще не сделал, а затем по той же методике оцени, как улучшилось благосостояние американцев в указанный период. И сравни сами коэффициенты
Ти вибрав не зручну для порівняння країну-тому програєш Якби вибрав Польщу чи Білорусію - мені було б важче Отже без цифр і на пальцях 1980-УРСР і США До порівняння беремо речі,які вважав потрбним враховувати ГенСек Хрущов ,після своєї поїздки по США в своєму лозунгу Догнати і Перегнати Америку Пральні машини,холодильники,особисті авто,кв м житла,харчі,освіта +я від себе додам таку необхідну для свободи людини річ як можливість пересікати кордони + додам те саме проникнення інтернету(нуль) чи наявність мобільного звязку(нуль в обох) - при тому що сьогодні мобілками і інтернетом ми забезпечені приблизно однаково. Я думаю ти не будеш сперичатись що по всім параметрам описаним вище благополуччя українців змінилось сильніше ніж благополуччя американців...Так в цьому буде винуватий рівень насиченості цими товарами/послугами , але якщо у нас кількість на сімю збільшувалась швидше ніж в США - то ми а - відстаємо чи доганяємо? б - живемо краще ніж в УРСР чи гірше?
Так що методички які вчать порівнювати з США - тебе тут підвели.Ті хто їх складав забув що США відновились від війни набагато швидше ніж СРСР і почали будувати заводи зорієнтованні на споживання також швидше,але при цьому нікому не треба три квартири на сімю
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
andrijk777 написав:........... 1. Моє бачення це МОЄ бачення. Якщо грубо, це зарплата звичайної людини без особливих навичок і знань в моєму обласному центрі. Зараз десь 350$.
Не возражаю против "Вашого бачення", но это не средняя зарплата.
2 МЕНІ пофіг. Чому я маю думати за когось?
За когось не треба. Но когда-то и Вы пойдёте на пенсию.
3 Так, я буду вважати, що цей пункт виконано. Загалом описану вами ситуацію вважаю нереальною.
Удивительно! При этом Ваше материальное положение ухудшится, но Вы будете рады цифре своей зарплаты при том, что реально она из-за инфляции уменьшится! И, кстати, ничего нереального в этой ситуации нет (я не говорю, что так будет, но так может быть).
4 Означає такий, що не становить загрозу курсу гривні.
Загрозу, вообще-то, представляет любой дефицит, если он наблюдается достаточно долго.
Загалом ці пункти я написав "на ходу". Як приклад для іншої людини. Не варто до них так серйозно відноситись. "Вообще-то, ничего особо нереального в этом нет." - можливо для вас і так. А для мене(моїх знань з економіки і логічного мислення) це нереально. Не може середня зарплата зрости з 420$ до 1000$ (на 138%) при інфляції <5%(тобто сумарно за 5 років <27,6%).
Я там писал - пусть не 1000, а 700-800 долл. Кроме того, я исхожу не из "Вашого бачення", а из цифр Госстата, по кот. сегодня ср. зарплата приближается к 450 долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара.
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза.
Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка.
Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).
И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).
PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.
В частности, массовые протесты чилийцев спровоцировало повышение стоимости проезда в метро в среднем на 30 песо (чуть больше 1 грн) в столице страны — Сантьяго, сделав его рекордно высоким в этом регионе.
andrijk777 написав:А чому 30 а не 15? А я хочу 15. Ви маніпулюєте, тому що очевидно що 90-ті були "тяжкими" і переломними роками.
А может перечитаете переписку - началось с моего комментария о том, что мы от среднего достатка времен УССР скатились до сегодняшней бедности. Поэтому период сравнения - 30 лет, а не 15. К 1999-му, к вашему сведению, УССР уже 8 лет не существовало
Ось і перечитайте!!! Почалось все з оцього:
zРадио написав:
andrijk777 написав:Загалом, кількість і динаміка населення ніяким чином не свідчать про ріст чи падіння добробуту
Ты неправ. Депопуляция, вызванная снижением фертильности, ассоциированным в свою очередь с ростом продолжительности жизни, это одно. А депопуляция, вызванная высокой смертностью и эмиграцией - совсем другое...
Нет ничего общего с процессами, наблюдаемыми в странах Западной Европы и Украины. Там идет рост ОСПЖ и ассимиляция иммигрантов, а у нас - старение населения без увеличения ОСПЖ...
До чого тут УССР і 1990 рік?? *Хоч я дійсно не вірно висловився. Правильно сказати так: з позитивної/негативної кількості і динаміки населення не випливає що був ріст/падіння добробуту.
zРадио написав:
andrijk777 написав:Це так само, якщо б ми 1941-1945 включали в загальну картину і не враховували що тоді була війна.
zРадио написав:Вы же сами себя только что закопали! Кончина триклятого СССР - это, значит, прекрасное время для рождения детей, а независимое демократическое правовое социальное государство Украина (это Конституция, а никакой не стеб) - плохое??
90-ті роки це і є роки "Кончини триклятого СССР"!!!! Ось і все. СССР не міг вмерти за 1 день. СССР - це не просто держава, це також устрій економіки, устрій суспільства, погляди людей, мислення людей.
andrijk777 написав:І ви не відповіли на рахунок Польщі. Чому при позитивному економічному тренді(з 1990) у них падає народжуваність?
zРадио написав:Ответил - в комментарии будивельнику, говоря об относительных в дополнение к абсолютным показателям. Польша находится под боком Германии, да и в целом поляки имеют право работать в любой стране ЕС - в наиболее успешных из них и рожают
Я не побачив/зрозумів відповіді. Загалом ви вводити постійно якісь нові поняття і факти. То тренд, то "относительных в дополнение к абсолютным показателям". Дивітся початковий пост дискусії.
Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница. А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла" Что было сделано за два года?
ЧЁРНЫЙ ЧЕТВЕРГ. 90 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МИРЕ
Только за один день — 24 октября 1929 года — на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) инвесторы продали 12,9 млн акций, а за неделю американцы потеряли $30 млрд — больше, чем за все время Первой мировой. Середина 1920-х были тучным временем для экономики США, за пять лет индекс Доу-Джонса вырос в четыре раза. В 1928 году президент Калвин Кулидж заявил в Конгрессе, что у Америки «никогда еще не было таких приятных перспектив, какие сулит настоящий момент», а слоганом кампании нового президента Герберта Гувера стало: «Курицу — в каждую кастрюлю, автомобиль — в каждый гараж».
Крах экономического пузыря стал назревать в сентябре 1929 года. К 24 октября Доу-Джонс потерял около 20% по сравнению с сентябрем и тенденции не обнадеживали. Поэтому ранним утром того дня у здания биржи в Нью-Йорке собралась толпа, ждавшая в тревожном молчании открытия торгов. Среди тысяч страждущих был и будущий британский премьер Уинстон Черчилль, тоже вложившийся в ценные бумаги. По иронии судьбы именно в этот день принимающая сторона устроила для недавнего канцлера казначейства экскурсию на биржу. Здание на Уолл-стрит окружили 400 конных полицейских во избежание возможного штурма.
Этот день оправдал худшие ожидания — индекс Доу-Джонса снизился на 11%, а за неделю паники рынок упал на 40% — страна враз обеднела на $30 млрд. Биржевой телетайп, за лентой которого следила вся Америка, не успевал передавать сообщения, и продолжал стучать еще четыре часа после закрытия главной биржи Соединенных Штатов.
А дальше сработал эффект домино. Банки, столь щедро выдавшие кредиты на покупку акций, объявляли о банкротстве, компании лишались кредитных линий и выбрасывали сотни тысяч людей на улицу. По стране прокатилась волна самоубийств. Два маклера, взявшись за руки, выпрыгнули из окна отеля, дав повод к появлению новой черной шутки: «Вам номер для жилья или для прыжков?»
Начиналась Великая депрессия — к 1931 году лопнули 2000 банков, похоронив с собой частные вклады, безработица достигла 25%. В июле 1932 года промышленное производство сократилось в два раза по сравнению с октябрем 1929-го, выплавка чугуна скатилась до уровня 1896 года.