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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4358435943604361
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.

Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.
Россиянина - 27381 доллар.
Белоруса - 16590 долларов.
Поляка - 57873 доллара.

В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.
Россиянина - 2180 доларов.
Белоруса - 1990 долларов.
Поляка - 16262 доллара.

Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.
Россиянина - 12,6 раз.
Белоруса - 8,3 раза.
Поляка - 3,6 раза.

Текущее богатство украинца в:
3,11 раза меньше богатства россиянина;
1,87 раза меньше богатства белоруса;
6,58 раз меньше богатства поляка.

Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).

И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).

PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf
Але є і гарна новина. Нас 43 900 тис. :-)

А россии тільки 143 млн, а не 160 як розказує волгарь:-)

Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 жов, 2019 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:23

  Shram написав:
  ЛАД написав:Интересно, что никто почему-то не написал об этом: "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/


Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.
А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"
Что было сделано за два года?

Разницу понимаю.
Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили. :)
А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня.
Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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