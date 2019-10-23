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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4358435943604361 Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.



Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.

Россиянина - 27381 доллар.

Белоруса - 16590 долларов.

Поляка - 57873 доллара.



В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.

Россиянина - 2180 доларов.

Белоруса - 1990 долларов.

Поляка - 16262 доллара.



Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.

Россиянина - 12,6 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Поляка - 3,6 раза.



Текущее богатство украинца в:

3,11 раза меньше богатства россиянина;

1,87 раза меньше богатства белоруса;

6,58 раз меньше богатства поляка.



Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).



И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).



PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.



https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.Россиянина - 27381 доллар.Белоруса - 16590 долларов.Поляка - 57873 доллара.В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.Россиянина - 2180 доларов.Белоруса - 1990 долларов.Поляка - 16262 доллара.Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.Россиянина - 12,6 раз.Белоруса - 8,3 раза.Поляка - 3,6 раза.Текущее богатство украинца в:3,11 раза меньше богатства россиянина;1,87 раза меньше богатства белоруса;6,58 раз меньше богатства поляка.Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства. Але є і гарна новина. Нас 43 900 тис.



А россии тільки 143 млн, а не 160 як розказує волгарь:-)



Всім процвітання! Але є і гарна новина. Нас 43 900 тис.А россии тільки 143 млн, а не 160 як розказує волгарь:-)Всім процвітання! Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 жов, 2019 09:25, всього редагувалось 1 раз. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14832 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 09:23 Shram написав: ЛАД написав: Интересно, что никто почему-то не написал об этом: "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/

Интересно, что никто почему-то не написал об этом:



Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.

А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"

Что было сделано за два года? Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"Что было сделано за два года?

Разницу понимаю.

Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили.

А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня.

Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места. Разницу понимаю.Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили.А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня.Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14514 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4358435943604361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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