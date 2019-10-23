Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара.
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза.
Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка.
Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).
И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).
PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.
Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница. А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла" Что было сделано за два года?
Разницу понимаю. Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили. А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня. Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.