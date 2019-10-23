Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара.
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза.
Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка.
Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).
И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).
PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.
Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница. А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла" Что было сделано за два года?
Разницу понимаю. Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили. А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня. Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:1. Имплементацию каких конкретно "вимог Асоціації" Вы хотите? 2. ПДЧ в НАТО зависит ещё и от желания НАТО. 3. В чём Вы видите "ватный откат"?
1. Усіх. В документі є вимоги і конкретні строки їх реалізації, ми їх не виконуємо, і відставання почалось при Порошенко, а зараз взагалі практично зупинилось. Кінцева мета - лібералізація ринків і синхронізація з європейським законодавством. Після виконання вимог Асоціації, можна буде стати партнером ЄС, щоб в нас запрацювали європейські суди. Тільки тоді підуть інвестиції, бо наша судова система - це зомбіпостсовок. 2. Для ПДЧ так само, як і для Асоціації, є певні вимоги по реформуванню армії, в першу чергу, керуванню процесами. Тут ми так само буксуємо. 3. Відміна конкурсного призначення, яке було основною вимогою ЄС. Повернення старих кадрів, починая з Богдана і Портнова, і взагалі, повертаєтся звична система Пахана.
Популісти руйнують систему керування державою, систему стримань і противаг, тим паче, рознос і хаос посилюється новообраними прохвесіоналами. Сильно мені Вова нагадує Мішу з його "усилить и углублить", подвоєнням ВВП, до 2000-го року, лібералізацією, а потім хаосом і крахом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й. Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара. В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара. Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза. [/b] Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка. .......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію.. Скажіть будь-ласка За 20 років українці стали жити в 10 разів краще? За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків? Ні - то навіщо ці дослідження? При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій.. За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15) В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....
Мій висновок Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Простий приклад В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара... В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара... Питання на засипу Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:budivelnik Простий приклад В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара... В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара... Питання на засипу Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных -
Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
budivelnik написав:Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
Молодец, размочил крупный швейцарский банк всухую Вот они дураки - тратять миллионы долларов на глупые исследования. Спросили бы лучше будивельника - он бы умную методику расписал
budivelnik написав:За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15) В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....
Нет, нет и еще раз нет! Показатель богатства НЕ ЭКВИВАЛЕНТЕН индикативным ценам недвижимости, или еды, или труда...
Это: + стоимость недвижимости + стоимость земли + стоимость недвижимого имущества + объем депозитов + стоимость ценных бумаг - объем кредитов и др. финансовых обязательств.
Недвижимость играет большую роль в случае Украины (у многих украинцев кроме советского жилья, доставшегося по наследству, больше действительно ничего нет - только запралата, едва покрывающая текущие расходы). Но остальные факторы нельзя просто взять и сбросить со счетов. Депозиты и кредиты - это большая часть экономики. Автомобильные парки - какая-то весьма значительная. Ценные бумаги - с учетом роста интереса к ОВГЗ - тоже какая-то весьма значительная...
zРадио Ви вважаєте, що п. Будівельник у 25 років був чотирьохдітним батьком? В мене 3 є дітей 1999, 2001 та 2014 (другої половини 2014, це до того, що геометричні допомоги вже відмінили на той час) р.н. 99-01 мізер народжуваності - відповідно найближчим часом молоді люди цих років народження також не народять багацько дітей.