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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4359436043614362>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.

Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.
Россиянина - 27381 доллар.
Белоруса - 16590 долларов.
Поляка - 57873 доллара.

В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.
Россиянина - 2180 доларов.
Белоруса - 1990 долларов.
Поляка - 16262 доллара.

Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.
Россиянина - 12,6 раз.
Белоруса - 8,3 раза.
Поляка - 3,6 раза.

Текущее богатство украинца в:
3,11 раза меньше богатства россиянина;
1,87 раза меньше богатства белоруса;
6,58 раз меньше богатства поляка.

Уровень богатства в Украине ниже, чем в таких странах: Алжир (9348 долларов), Азербайджан (11865), Армения (19517), Боливия (11672), Гватемала (11349), Гондурас (11417), Индонезия (10545), Иран (13437), Кения (9791), Парагвай (11865), Филиппины (12063), Соломоновы острова (12933), Тунис (13853), Туркменистан (15691).

И слегка выше, чем в таких странах: Бутан (8259), Северная Корея (8259), Свазиленд (7813).

PS: богатство - это по методике банка стоимость недвижимости, земли, депозитов и ценных бумаг во владении минус кредиты и другие финансовые обязательства.

https://www.credit-suisse.com/media/ass ... k-2019.pdf
Але є і гарна новина. Нас 43 900 тис. :-)

А россии тільки 143 млн, а не 160 як розказує волгарь:-)

Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 24 жов, 2019 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:23

  Shram написав:
  ЛАД написав:Интересно, что никто почему-то не написал об этом: "В Украине построят первый завод по производству стекла" - https://delo.ua/business/v-ukraine-postrojat-pervyj-zavod-po-proizvodstvu-358862/


Наверное потому что между "будет построен" и "открылся" есть таки разница.
А что вы не скопирнули вот это - "Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла"
Что было сделано за два года?

Разницу понимаю.
Но тут часто пишут об успехах Украины, называя значительно менее конкретные вещи, а такое пропустили. :)
А по сути Вашего замечания - в 2017 только меморандум (это фактически просто бумажка). Потом надо решить, кто платит эти 300млн. - по тексту не понятно, американцы или наши. Если амеры, то решить вопрос с возвратом инвестиций - то ли просто деньгами, то ли участие в прибыли, то ли доля продукции. Потом проектирование завода. Всё это история не одного дня.
Но я больше привёл, чтобы показать, какие нужны средства для создания новых производств и сколько стоит создание 1 раб. места.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:36

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:1. Имплементацию каких конкретно "вимог Асоціації" Вы хотите?
2. ПДЧ в НАТО зависит ещё и от желания НАТО.
3. В чём Вы видите "ватный откат"?

1. Усіх. В документі є вимоги і конкретні строки їх реалізації, ми їх не виконуємо, і відставання почалось при Порошенко, а зараз взагалі практично зупинилось. Кінцева мета - лібералізація ринків і синхронізація з європейським законодавством.
Після виконання вимог Асоціації, можна буде стати партнером ЄС, щоб в нас запрацювали європейські суди. Тільки тоді підуть інвестиції, бо наша судова система - це зомбіпостсовок.
2. Для ПДЧ так само, як і для Асоціації, є певні вимоги по реформуванню армії, в першу чергу, керуванню процесами. Тут ми так само буксуємо.
3. Відміна конкурсного призначення, яке було основною вимогою ЄС. Повернення старих кадрів, починая з Богдана і Портнова, і взагалі, повертаєтся звична система Пахана.

Популісти руйнують систему керування державою, систему стримань і противаг, тим паче, рознос і хаос посилюється новообраними прохвесіоналами.
Сильно мені Вова нагадує Мішу з його "усилить и углублить", подвоєнням ВВП, до 2000-го року, лібералізацією, а потім хаосом і крахом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:25

  zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.
Россиянина - 27381 доллар.
Белоруса - 16590 долларов.
Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.
Россиянина - 2180 доларов.
Белоруса - 1990 долларов.
Поляка - 16262 доллара.
Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз.
Россиянина - 12,6 раз.
Белоруса - 8,3 раза.
Поляка - 3,6 раза. [/b]
Текущее богатство украинца в:
3,11 раза меньше богатства россиянина;
1,87 раза меньше богатства белоруса;
6,58 раз меньше богатства поляка.
.......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..
Скажіть будь-ласка
За 20 років українці стали жити в 10 разів краще?
За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?
Ні - то навіщо ці дослідження?
При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..
За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)
В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....

Мій висновок
Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:27

budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:45

  lapay написав:В документі є вимоги і конкретні строки їх реалізації, ми їх не виконуємо...

Украина не выполняет многие международные договорённости...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:47

  budivelnik написав:budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?


Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных - :mrgreen:

Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:59

  budivelnik написав:Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...


Молодец, размочил крупный швейцарский банк всухую :mrgreen: Вот они дураки - тратять миллионы долларов на глупые исследования. Спросили бы лучше будивельника - он бы умную методику расписал :mrgreen:

  budivelnik написав:За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)
В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....


Нет, нет и еще раз нет! Показатель богатства НЕ ЭКВИВАЛЕНТЕН индикативным ценам недвижимости, или еды, или труда...

Это:
+ стоимость недвижимости
+ стоимость земли
+ стоимость недвижимого имущества
+ объем депозитов
+ стоимость ценных бумаг
- объем кредитов и др. финансовых обязательств.

Недвижимость играет большую роль в случае Украины (у многих украинцев кроме советского жилья, доставшегося по наследству, больше действительно ничего нет - только запралата, едва покрывающая текущие расходы). Но остальные факторы нельзя просто взять и сбросить со счетов. Депозиты и кредиты - это большая часть экономики. Автомобильные парки - какая-то весьма значительная. Ценные бумаги - с учетом роста интереса к ОВГЗ - тоже какая-то весьма значительная...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:02

zРадио Ви вважаєте, що п. Будівельник у 25 років був чотирьохдітним батьком?
В мене 3 є дітей 1999, 2001 та 2014 (другої половини 2014, це до того, що геометричні допомоги вже відмінили на той час) р.н. 99-01 мізер народжуваності - відповідно найближчим часом молоді люди цих років народження також не народять багацько дітей.
Українці повинні більше народжувати, ніж помирати”, - сказав Гончарук. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -roki.html

Не буде цього зокрема за часи його прем'єрства.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:18

  Ой+ написав:
Українці повинні більше народжувати, ніж помирати”, - сказав Гончарук. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -roki.html

Не буде цього зокрема за часи його прем'єрства.

Цього не буде найближчих 20 років.
А якщо реально і глибоко проаналізувати ситуацію - то цього не буде найближчих 40 років.
andrijk777
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