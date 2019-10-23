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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 43604361436243634364> Додано: Чет 24 жов, 2019 12:18 Я почему-то считал, что будивельник старше. Кто-то писал, что он прям взрослый-взрослый, а в моем понимании - это сильно за 60.



По поводу Гончарука согласен с вами, но и Гройсман с Яценюком проявили себя не лучшим образом. Оба они - апологеты антисоциального государства, уменьшившие расходы бюджета на медицину, образование и социалку, и увеличившие - на чиновничий аппарат и обслуживание долгов zРадио

Повідомлень: 3900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 12:32 Ой+

І взагалі дивно бачити на посаді прем'єр-міністра - 35-річного юриста. Який взагалі не має досвіду управління.

Саме на посаді прем'єр-міністра повинен бути "технічний" спеціаліст, професіонал. Людина яка має досвід і знання. Навіть у Яника був кращий прем'єр.

Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він.

*Між іншим на презентації своєї "команди" Зе був представлений Євген Комаровський. Реально професіонал. ДЕ ВІН СЬОГОДНІ???

І дальше тут будуть розказувати казочки що "немає нормальних людей" і "нехватає професіоналів" andrijk777

Повідомлень: 1720 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 12:42 andrijk777 написав: Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він. Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він.

все фигуры были согласованы с "великим учителем"... все фигуры были согласованы с "великим учителем"... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4247 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 12:43 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР 2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.

ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.



Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 484 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 12:49 budivelnik написав: zРадио написав: Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.

Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.

Россиянина - 27381 доллар.

Белоруса - 16590 долларов.

Поляка - 57873 доллара.

В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.

Россиянина - 2180 доларов.

Белоруса - 1990 долларов.

Поляка - 16262 доллара.

Рост за 19 лет на [b] одного украинца - 10,1 раз.

Россиянина - 12,6 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Поляка - 3,6 раза . [/b]

Текущее богатство украинца в:

3,11 раза меньше богатства россиянина;

1,87 раза меньше богатства белоруса;

6,58 раз меньше богатства поляка.

....... Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.Россиянина - 27381 доллар.Белоруса - 16590 долларов.Поляка - 57873 доллара.В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.Россиянина - 2180 доларов.Белоруса - 1990 долларов.Поляка - 16262 доллара.Россиянина - 12,6 раз.Белоруса - 8,3 раза.. [/b]Текущее богатство украинца в:3,11 раза меньше богатства россиянина;1,87 раза меньше богатства белоруса;6,58 раз меньше богатства поляка........ Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..

Скажіть будь-ласка

За 20 років українці стали жити в 10 разів краще?

За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?

Ні - то навіщо ці дослідження?

При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..

За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)

В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....



Мій висновок

Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди... Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..Скажіть будь-ласкаЗа 20 років українці стали жити в 10 разів краще?За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?Ні - то навіщо ці дослідження?При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....Мій висновокПодібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...

Прикольная у Вас контраргументация.



Направление правильное, но суть ...)))



Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.

Доступность театров и пр.,

И прочее прочее потребление благ в обществе.



Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.

А не местный за 1,5.



Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.

Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.



И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся.. Прикольная у Вас контраргументация.Направление правильное, но суть ...)))Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.Доступность театров и пр.,И прочее прочее потребление благ в обществе.Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.А не местный за 1,5.Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся.. detroytred

Повідомлень: 22267 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 12:56 Баблонавт написав: budivelnik написав: 2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР 2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.

ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.



Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях"

нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было... нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4247 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 13:02



*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.



Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*



Вся статья:

https://www.liga.net/politics/opinion/v ... ervom-ture



Для особо непонимающих:

* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.* Для песикотов и Ко:*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*Вся статья:Для особо непонимающих:* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.* detroytred

Повідомлень: 22267 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 13:03 andrijk777 написав: Ой+

І взагалі дивно бачити на посаді прем'єр-міністра - 35-річного юриста. Який взагалі не має досвіду управління.

Саме на посаді прем'єр-міністра повинен бути "технічний" спеціаліст, професіонал. Людина яка має досвід і знання. Навіть у Яника був кращий прем'єр.

Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він.

*Між іншим на презентації своєї "команди" Зе був представлений Євген Комаровський. Реально професіонал. ДЕ ВІН СЬОГОДНІ???

І дальше тут будуть розказувати казочки що "немає нормальних людей" і "нехватає професіоналів" І взагалі дивно бачити на посаді прем'єр-міністра - 35-річного. Який взагалі не має досвіду управління.Саме на посаді прем'єр-міністра повинен бути "технічний" спеціаліст, професіонал. Людина яка має досвід і знання. Навіть у Яника був кращий прем'єр.Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він.*Між іншим на презентації своєї "команди" Зе був представлений Євген Комаровський. Реально професіонал.І дальше тут будуть розказувати казочки що "немає нормальних людей" і



Я уже писал выше - все ключевые люди в команде Зе (кроме, пожалуй, Авакова, доставшегося ему в наследство) слабее него. Осознанно, или неосознанно он проводит такую кадровую политику, поскольку у общества есть претензии к его собственному профессионализму.



Следовательно, окружение Зеленского должно на его фоне выглядеть более слабым и глупым, чтобы он сам не оказался в эпицентре насмешек и критики.



Поэтому 35-летний юрист-грантоед без опыта работы в реальной экономике, а не 35-45-летний финансист/банкир/предприниматель из бизнес-среды... Я уже писал выше - все ключевые люди в команде Зе (кроме, пожалуй, Авакова, доставшегося ему в наследство) слабее него. Осознанно, или неосознанно он проводит такую кадровую политику, поскольку у общества есть претензии к его собственному профессионализму.Следовательно, окружение Зеленского должно на его фоне выглядеть более слабым и глупым, чтобы он сам не оказался в эпицентре насмешек и критики.Поэтому 35-летний юрист-грантоед без опыта работы в реальной экономике, а не 35-45-летний финансист/банкир/предприниматель из бизнес-среды... zРадио

Повідомлень: 3900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 13:09 detroytred написав: Для песикотов и Ко:



*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.



Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*



Вся статья:

https://www.liga.net/politics/opinion/v ... ervom-ture



Для особо непонимающих:

* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.* Для песикотов и Ко:*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*Вся статья:Для особо непонимающих:* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

Брэд.

Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини. Брэд.Я вище написав- це. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини. andrijk777

Повідомлень: 1720 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 13:11 zРадио написав: Следовательно, окружение Зеленского должно на его фоне выглядеть более слабым и глупым, чтобы он сам не оказался в эпицентре насмешек и критики. Следовательно, окружение Зеленского должно на его фоне выглядеть более слабым и глупым, чтобы он сам не оказался в эпицентре насмешек и критики.

+

Схоже на правду. Схоже на правду. andrijk777

Повідомлень: 1720 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43604361436243634364> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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