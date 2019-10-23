Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я почему-то считал, что будивельник старше. Кто-то писал, что он прям взрослый-взрослый, а в моем понимании - это сильно за 60.
По поводу Гончарука согласен с вами, но и Гройсман с Яценюком проявили себя не лучшим образом. Оба они - апологеты антисоциального государства, уменьшившие расходы бюджета на медицину, образование и социалку, и увеличившие - на чиновничий аппарат и обслуживание долгов
Ой+ І взагалі дивно бачити на посаді прем'єр-міністра - 35-річного юриста. Який взагалі не має досвіду управління. Саме на посаді прем'єр-міністра повинен бути "технічний" спеціаліст, професіонал. Людина яка має досвід і знання. Навіть у Яника був кращий прем'єр. Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він. *Між іншим на презентації своєї "команди" Зе був представлений Євген Комаровський. Реально професіонал. ДЕ ВІН СЬОГОДНІ??? І дальше тут будуть розказувати казочки що "немає нормальних людей" і "нехватає професіоналів"
zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й. Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара. В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара. Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза. [/b] Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка. .......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію.. Скажіть будь-ласка За 20 років українці стали жити в 10 разів краще? За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків? Ні - то навіщо ці дослідження? При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій.. За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15) В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....
Мій висновок Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
Прикольная у Вас контраргументация.
Направление правильное, но суть ...)))
Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д. Доступность театров и пр., И прочее прочее потребление благ в обществе.
Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл. А не местный за 1,5.
Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни. Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.
И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся..
*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.
Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*
Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
andrijk777 написав:Ой+ І взагалі дивно бачити на посаді прем'єр-міністра - 35-річного юриста. Який взагалі не має досвіду управління. Саме на посаді прем'єр-міністра повинен бути "технічний" спеціаліст, професіонал. Людина яка має досвід і знання. Навіть у Яника був кращий прем'єр. Але непрофесіонал Зе вперто ставить на молодих і зелених і таких самих непрофесійних як він. *Між іншим на презентації своєї "команди" Зе був представлений Євген Комаровський. Реально професіонал. ДЕ ВІН СЬОГОДНІ??? І дальше тут будуть розказувати казочки що "немає нормальних людей" і "нехватає професіоналів"
Я уже писал выше - все ключевые люди в команде Зе (кроме, пожалуй, Авакова, доставшегося ему в наследство) слабее него. Осознанно, или неосознанно он проводит такую кадровую политику, поскольку у общества есть претензии к его собственному профессионализму.
Следовательно, окружение Зеленского должно на его фоне выглядеть более слабым и глупым, чтобы он сам не оказался в эпицентре насмешек и критики.
Поэтому 35-летний юрист-грантоед без опыта работы в реальной экономике, а не 35-45-летний финансист/банкир/предприниматель из бизнес-среды...
*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.
Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*
Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
Брэд. Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини.