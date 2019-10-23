Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР
Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку. ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.
Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях"
А чи прямо співвідноситься рівень життя та ВВП? В 90 році труси-штани-шкарпетки проблема була купити... Хоча ВВП чогось там був, наприклад, в моєму місті завод робив техніку для Куби, яка фактично задарма туди ішла. Зараз приватних автівок разів в 10 більше на душу, м2 також в рази, про якусь там техніку взагалі не до порівняння. В той же час пропорція на комуналку змінилась - памятаю телеміст з Познером, коли він запитував, що в нього в кулаці, що у нас коштує як квартплата, а в Японії в 1000 раз дешевше квартплати - одноразова запальничка. Ну і т.д.
*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.
Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*
Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
Брэд. Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини.
Бред - это формировать свои аргументы с потолка. Это бред. Есть опросы, исследования.
Например, посмотрите на эти. Они разбивают бред о завышенных ожиданиях, о роли сериала и т.п.
detroytred написав:Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
Навіть Яник зміг посадити всього двох бувших. Петро добре пам'ятав, що сталось із Вітєю, тому і не став другим Яником. Зеля страждає на склероз, що видно, хоча б, по його формулі Штайнмаєра, але результат буде таким самим (гіршим), як у Петра. Бо масові посадки - навіть не фентезі, а клінічна маячня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ой+ написав:Зараз приватних автівок разів в 10 більше на душу, м2 також в рази, про якусь там техніку взагалі не до порівняння.
Начитались будивельника? 930 млн м2 в 1991-м, 1010 млн м2 - сегодня. На душу прирост заметный - это да. Потому что душ сильно поубавилось. Но фонд то советский. До сих пор на 80%!!!
А как приросло количество м2 на жителя западных стран за 30 лет? То же самое касается техники и авто. Я ж говорю - сравнивать нужно gap-динамику, а не 2019/1991 по Украине. Человечество развивается семимильными шагами - глупо сравнивать жить 30 лет назад и сейчас.
Важнее сравнивать, насколько меняется наше отставание от референтных уровней (качества жизни "золотого миллиарда"). И вот тут беда - за 30 лет не прогресс, а регресс...
detroytred написав:Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
а ви дійсно не розумієте чому не трахнув? країна стояла на грані розколу. якби він почав тр... олігархів то або його б трахнули або країну. коли у воріт стоїть ворог затіяти ще й внутрішні посадки впливових людей які можуть запросто створювати свої добробати це був би фініш.
detroytred написав:Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
Навіть Яник зміг посадити всього двох бувших. Петро добре пам'ятав, що сталось із Вітєю, тому і не став другим Яником. Зеля страждає на склероз, що видно, хоча б, по його формулі Штайнмаєра, але результат буде таким самим (гіршим), як у Петра. Бо масові посадки - навіть не фентезі, а клінічна маячня.
В точку! Навить Яник смог посадить двоих, а ПАП после революции не мог?)))
Причина краха Яныка не в посадках. Да и привлекать к ответственности ПАПу можно-то было не политиков, а хотя бы бриллиантовых прокуроров, вертолетных налоговиков, толстого МЧС-ника и т.п.
Разве речь шла о массовых? О показательных нескольких ... чтобы хотя бы народ успокоить ... после поднятого до небес ажиотажа революцией. Сами же раскочегарили ажиотаж и сдулись. Народ не сдулся.
detroytred написав:Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
а ви дійсно не розумієте чому не трахнув? країна стояла на грані розколу. якби він почав тр... олігархів то або його б трахнули або країну. коли у воріт стоїть ворог затіяти ще й внутрішні посадки впливових людей які можуть запросто створювати свої добробати це був би фініш.
Вы обратили внимание только на этот временной отрезок))
zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й. Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара. Россиянина - 27381 доллар. Белоруса - 16590 долларов. Поляка - 57873 доллара. В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара. Россиянина - 2180 доларов. Белоруса - 1990 долларов. Поляка - 16262 доллара. Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз. Россиянина - 12,6 раз. Белоруса - 8,3 раза. Поляка - 3,6 раза. [/b] Текущее богатство украинца в: 3,11 раза меньше богатства россиянина; 1,87 раза меньше богатства белоруса; 6,58 раз меньше богатства поляка. .......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію.. Скажіть будь-ласка За 20 років українці стали жити в 10 разів краще? За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків? Ні - то навіщо ці дослідження? При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій.. За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15) В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....
Мій висновок Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
Прикольная у Вас контраргументация.
Направление правильное, но суть ...)))
Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д. Доступность театров и пр., И прочее прочее потребление благ в обществе.
Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл. А не местный за 1,5.
Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни. Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.
И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся..
да аргументация там..... добавлю ну хорошо - з/п в Украине - 100уе, в Хстране - 300уе. бургер в Украине - 1уе, в Хстране - 3уе. но телефон , к примеру, 100уе в обоих странах, отдых в турции 400уе в обоих странах.(кстати отдых из Украины (Киева) ещё и подороже будет, чем, например, из москвы), автомобиль и тд.
budivelnik Простий приклад В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара... В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара... Питання на засипу Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 24 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 2 разів.