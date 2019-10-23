RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4361436243634364>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13

  Баблонавт написав:
  budivelnik написав:2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:


А чи прямо співвідноситься рівень життя та ВВП? В 90 році труси-штани-шкарпетки проблема була купити... Хоча ВВП чогось там був, наприклад, в моєму місті завод робив техніку для Куби, яка фактично задарма туди ішла. Зараз приватних автівок разів в 10 більше на душу, м2 також в рази, про якусь там техніку взагалі не до порівняння.
В той же час пропорція на комуналку змінилась - памятаю телеміст з Познером, коли він запитував, що в нього в кулаці, що у нас коштує як квартплата, а в Японії в 1000 раз дешевше квартплати - одноразова запальничка. Ну і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:15

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Для песикотов и Ко:

*Многие сейчас пишут всякие нехорошие вещи про людей, проголосовавших за Зеленского. Опять вытянули на свет любимый многими тезис про «плохой народ». Но другого народа у нас, как известно, нет и не будет. Объявить 5 миллионов человек идиотами - проще всего. Гораздо сложнее и важнее понять, почему люди сделали такой выбор. Если рейтинг власти оказался в 2 раза ниже, чем рейтинг «клоуна», то это проблемы не клоуна, а власти. Есть над чем задуматься.

Рассуждения о «плохом народе» напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то «майдаунов», то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами. Высокий процент голосов у Зеленского - лишь следствие недовольства общества тем, как действующий президент управлял страной предыдущие пять лет. Бессмысленно ругать народ за то, что он не доволен властью. Лучше узнать, причины такого недовольства и попытаться их устранить хотя бы частично.*

Вся статья:
https://www.liga.net/politics/opinion/v ... ervom-ture

Для особо непонимающих:
* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

Брэд.
Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини.

Бред - это формировать свои аргументы с потолка. Это бред.
Есть опросы, исследования.

Например, посмотрите на эти.
Они разбивают бред о завышенных ожиданиях, о роли сериала и т.п.

https://news.liga.net/politics/news/u-l ... enko-opros

З.Ы. Вам же в статье разжевали, что завышенные ожидания характерны всем обществам.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22267
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:19

  Баблонавт написав:
  budivelnik написав:2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:

а в ось оте "ВВП УССР-1990" як обраховувалося?
разом із продуктом військового призначення?
mephala
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для особо непонимающих:
* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

Навіть Яник зміг посадити всього двох бувших. Петро добре пам'ятав, що сталось із Вітєю, тому і не став другим Яником.
Зеля страждає на склероз, що видно, хоча б, по його формулі Штайнмаєра, але результат буде таким самим (гіршим), як у Петра.
Бо масові посадки - навіть не фентезі, а клінічна маячня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:25

  Ой+ написав:Зараз приватних автівок разів в 10 більше на душу, м2 також в рази, про якусь там техніку взагалі не до порівняння.


Начитались будивельника? :mrgreen: 930 млн м2 в 1991-м, 1010 млн м2 - сегодня. На душу прирост заметный - это да. Потому что душ сильно поубавилось. Но фонд то советский. До сих пор на 80%!!!

А как приросло количество м2 на жителя западных стран за 30 лет? То же самое касается техники и авто. Я ж говорю - сравнивать нужно gap-динамику, а не 2019/1991 по Украине. Человечество развивается семимильными шагами - глупо сравнивать жить 30 лет назад и сейчас.

Важнее сравнивать, насколько меняется наше отставание от референтных уровней (качества жизни "золотого миллиарда"). И вот тут беда - за 30 лет не прогресс, а регресс...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:26

  detroytred написав:Для особо непонимающих:
* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

а ви дійсно не розумієте чому не трахнув? країна стояла на грані розколу.
якби він почав тр... олігархів то або його б трахнули або країну.
коли у воріт стоїть ворог затіяти ще й внутрішні посадки впливових людей які можуть запросто створювати свої добробати це був би фініш.
mephala
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:27

  Тракторист написав:
  Баблонавт написав:
  budivelnik написав:2 Ми сьогодні живемо в 1,5 рази краще ніж жили в УРСР

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:

нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было... :mrgreen:

так середня зп вже така як в 2013.
mephala
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:31

  lapay написав:
  detroytred написав:Для особо непонимающих:
* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

Навіть Яник зміг посадити всього двох бувших. Петро добре пам'ятав, що сталось із Вітєю, тому і не став другим Яником.
Зеля страждає на склероз, що видно, хоча б, по його формулі Штайнмаєра, але результат буде таким самим (гіршим), як у Петра.
Бо масові посадки - навіть не фентезі, а клінічна маячня.

В точку!
Навить Яник смог посадить двоих, а ПАП после революции не мог?)))

Причина краха Яныка не в посадках.
Да и привлекать к ответственности ПАПу можно-то было не политиков, а хотя бы бриллиантовых прокуроров, вертолетных налоговиков, толстого МЧС-ника и т.п.

Разве речь шла о массовых?
О показательных нескольких ... чтобы хотя бы народ успокоить ... после поднятого до небес ажиотажа революцией.
Сами же раскочегарили ажиотаж и сдулись.
Народ не сдулся.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22267
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:33

  mephala написав:
  detroytred написав:Для особо непонимающих:
* У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*

а ви дійсно не розумієте чому не трахнув? країна стояла на грані розколу.
якби він почав тр... олігархів то або його б трахнули або країну.
коли у воріт стоїть ворог затіяти ще й внутрішні посадки впливових людей які можуть запросто створювати свої добробати це був би фініш.

Вы обратили внимание только на этот временной отрезок))

Но после него было почти 4 года иных.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22267
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:34

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.
Россиянина - 27381 доллар.
Белоруса - 16590 долларов.
Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.
Россиянина - 2180 доларов.
Белоруса - 1990 долларов.
Поляка - 16262 доллара.
Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз.
Россиянина - 12,6 раз.
Белоруса - 8,3 раза.
Поляка - 3,6 раза. [/b]
Текущее богатство украинца в:
3,11 раза меньше богатства россиянина;
1,87 раза меньше богатства белоруса;
6,58 раз меньше богатства поляка.
.......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..
Скажіть будь-ласка
За 20 років українці стали жити в 10 разів краще?
За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?
Ні - то навіщо ці дослідження?
При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..
За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)
В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....

Мій висновок
Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...

Прикольная у Вас контраргументация.

Направление правильное, но суть ...)))

Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.
Доступность театров и пр.,
И прочее прочее потребление благ в обществе.

Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.
А не местный за 1,5.

Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.
Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.

И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся..


да аргументация там.....
добавлю
ну хорошо - з/п в Украине - 100уе, в Хстране - 300уе.
бургер в Украине - 1уе, в Хстране - 3уе.
но телефон , к примеру, 100уе в обоих странах, отдых в турции 400уе в обоих странах.(кстати отдых из Украины (Киева) ещё и подороже будет, чем, например, из москвы), автомобиль и тд.
budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 24 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 2 разів.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4361436243634364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.