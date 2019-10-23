по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...
а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:34
по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...
а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:37
Re: Політичні дискусії
При Януковичу борги зростали на 5-10 млрд доларів на рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:44
Re: Політичні дискусії
Я наочно спостерігаю по західній Україні, що м2 щонайменше подвоїлось, повну статистику не бачу, але
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:46
Re: Політичні дискусії
Народ хоче все взяти і поділити - нічого не змінилось, за 100 років. А щоб поділити - треба хазяїв посадити (сто років назад - розстріляти).
Оце і вся філософія, загорнута в обгортку боротьби з корупцією.
А для реальної боротьби треба прослушка, яку, нарешті, отримали ДБР з НАБУ, і оперативна робота судів, щоб її отримати.
По брильянтовим прокурорам - свідок відмовляється від показів, як часто буває при мафіозних процесах. Мафію може перемогти тільки прослушка, заслані агенти, і захист свідків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50
И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.
Или лидерству ЛеПен.
Законы глобализации похоже действуют. Как невидимая рука рынка, так невидимая рука глобализации.
Лишь целенаправленность и наличие желания у элит может корректировать и не доводить до уж слишком радикальных вариантов -- как у нас ЗЕ.
Ведь вместо юмориста мог быть хотя бы певец))
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:54
Вы говорите о системе.
От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...
Тогда бы крайне возмущенными остались только понимающие, а массы успокоились после ажиотажа. Пусть и временно.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:56
Re: Політичні дискусії
Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.
Тобто, зовсім протилежне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:58
Re: Політичні дискусії
Для цього була люстрація, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:58
|