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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4361436243634364
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:34

  mephala написав:так середня зп вже така як в 2013.

по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...

а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:37

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...

а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...

При Януковичу борги зростали на 5-10 млрд доларів на рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:44

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Начитались будивельника? 930 млн м2 в 1991-м, 1010 млн м2 - сегодня. На душу прирост заметный - это да. Потому что душ сильно поубавилось. Но фонд то советский. До сих пор на 80%!!!
А как приросло количество м2 на жителя западных стран за 30 лет? То же самое касается техники и авто.


Я наочно спостерігаю по західній Україні, що м2 щонайменше подвоїлось, повну статистику не бачу, але https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%BA%D0%B0 в цілому підтверджують мої думки, що навіть виникає питання чи потрібно в такому обсязі і без відповідної інфраструктури? Жителі віддалених сіл довтікають у міста, частина вимре, частина ще дальше виїде і величезна к-ть метрів просто буде пустувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Причина краха Яныка не в посадках.
Да и привлекать к ответственности ПАПу можно-то было не политиков, а хотя бы бриллиантовых прокуроров, вертолетных налоговиков, толстого МЧС-ника и т.п.

Разве речь шла о массовых?
О показательных нескольких ... чтобы хотя бы народ успокоить ... после поднятого до небес ажиотажа революцией.
Сами же раскочегарили ажиотаж и сдулись.
Народ не сдулся.

Народ хоче все взяти і поділити - нічого не змінилось, за 100 років. А щоб поділити - треба хазяїв посадити (сто років назад - розстріляти).
Оце і вся філософія, загорнута в обгортку боротьби з корупцією.
А для реальної боротьби треба прослушка, яку, нарешті, отримали ДБР з НАБУ, і оперативна робота судів, щоб її отримати.
По брильянтовим прокурорам - свідок відмовляється від показів, як часто буває при мафіозних процесах. Мафію може перемогти тільки прослушка, заслані агенти, і захист свідків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:50

И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.
Или лидерству ЛеПен.

Законы глобализации похоже действуют. Как невидимая рука рынка, так невидимая рука глобализации.
Лишь целенаправленность и наличие желания у элит может корректировать и не доводить до уж слишком радикальных вариантов -- как у нас ЗЕ.
Ведь вместо юмориста мог быть хотя бы певец))
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:54

  lapay написав:
  detroytred написав:Причина краха Яныка не в посадках.
Да и привлекать к ответственности ПАПу можно-то было не политиков, а хотя бы бриллиантовых прокуроров, вертолетных налоговиков, толстого МЧС-ника и т.п.

Разве речь шла о массовых?
О показательных нескольких ... чтобы хотя бы народ успокоить ... после поднятого до небес ажиотажа революцией.
Сами же раскочегарили ажиотаж и сдулись.
Народ не сдулся.

Народ хоче все взяти і поділити - нічого не змінилось, за 100 років. А щоб поділити - треба хазяїв посадити (сто років назад - розстріляти).
Оце і вся філософія, загорнута в обгортку боротьби з корупцією.
А для реальної боротьби треба прослушка, яку, нарешті, отримали ДБР з НАБУ, і оперативна робота судів, щоб її отримати.
По брильянтовим прокурорам - свідок відмовляється від показів, як часто буває при мафіозних процесах. Мафію може перемогти тільки прослушка, заслані агенти, і захист свідків.

Вы говорите о системе.
От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...

Тогда бы крайне возмущенными остались только понимающие, а массы успокоились после ажиотажа. Пусть и временно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.

Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.
Тобто, зовсім протилежне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...

Для цього була люстрація, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:58

  lapay написав:
  detroytred написав:И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.

Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.
Тобто, зовсім протилежне.

))
detroytred
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