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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4363436443654366> Додано: Чет 24 жов, 2019 14:23 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.



Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.

ПАП же дал шоу ... только не то.



Народ таков, как есть.

И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.



ПАП же не обеспечил нормального этого другого.

Дважды ошибся. Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.ПАП же дал шоу ... только не то.Народ таков, как есть.И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.ПАП же не обеспечил нормального этого другого.Дважды ошибся.

Мій сержант, в учебці СА, любив повторювати: -Куда солдата не целуй - кругом ж***, і він був правий.

Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні. detroytred написав: Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали.

Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))



Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.



А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально. Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали.Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.

У Бені віджали головнокомандуючи (МВФ), Яника скинули за дезертирство на Східному Фронті, а прокурори, як прапори на складі - всі знають, що крадуть, а піймати не можуть. Мій сержант, в учебці СА, любив повторювати: -Куда солдата не целуй - кругом ж***, і він був правий.Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.У Бені віджали головнокомандуючи (МВФ), Яника скинули за дезертирство на Східному Фронті, а прокурори, як прапори на складі - всі знають, що крадуть, а піймати не можуть. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8557 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 14:36 detroytred

Хочете фактів. Ось вам факти:

Україна і Білорусь. Дуже подібні країни/народи.

Факт 1:

Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Україна росте не гірше ніж Білорусь

Висновок 1:

Українські президенти як мінімум не гірші від Лукашенко. А фактично значно кращі.

Не забуваємо про війну в Україні, халявні газ і нафту для Білорусі, і відкритий російський ринок для білоруських товарів

Факт 2:

Лукашенко стабільно набирає на виборах 80%. Звичайно вибори частково фальсифікуються, але я не сумніваюсь що 50% він би своїх набрав.

Факт 3:

Українські президенти постійно провалюють повторне голосування.

--------------------------------------------------------------

А тепер мої міркування:

Спитайте в білоруса чому він голосує за Лукашенка. Відповідь типова: "Щоб не було гірше!" "Щоб не було гірше" - так відповість типовий білорус.

А що ж українець? Українець скаже: "Гірше вже не може бути. Тому я голосую за зміни(по факту проти теперішньої влади)!".

Ось і все.

Висновки з фактів:

Білоруси реалістично оцінюють ситуацію(бо я також впевнений після Лукашенко буде гірше). А українці повні оптимізму(своєрідного оптимізму, просто не можу підібрати інше слово).

А оптимізм це фактично еквівалент завищених очікувань. Хочете фактів. Ось вам факти:Україна і Білорусь. Дуже подібні країни/народи.Україна росте не гірше ніж БілорусьУкраїнські президенти як мінімум не гірші від Лукашенко. А фактично значно кращі.Лукашенко стабільно набирає на виборах 80%. Звичайно вибори частково фальсифікуються, але я не сумніваюсь що 50% він би своїх набрав.Українські президенти постійно провалюють повторне голосування.--------------------------------------------------------------А тепер мої міркування:Спитайте в білоруса чому він голосує за Лукашенка. Відповідь типова:"Щоб не було гірше" - так відповість типовий білорус.А що ж українець? Українець скаже: "Гірше вже не може бути. Тому я голосую за зміни(по факту проти теперішньої влади)!".Ось і все.Білоруси реалістично оцінюють ситуацію(бо я також впевнений після Лукашенко буде гірше). А українці(своєрідного оптимізму, просто не можу підібрати інше слово).А оптимізм це фактично еквівалент завищених очікувань. andrijk777

Повідомлень: 1721 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55 zРадио написав: budivelnik написав: budivelnik

Простий приклад

В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...

В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...

Питання на засипу

Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні? Простий прикладВ Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...Питання на засипуЯкщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні? Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных -

Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных -Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного 1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ?

2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005

Як бачиш ти і тут неадекват 1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ?2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005Як бачиш ти і тут неадекват в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21529 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:02 lapay написав: Тракторист написав: по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...



а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет... по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...

При Януковичу борги зростали на 5-10 млрд доларів на рік. При Януковичу борги зростали на 5-10 млрд доларів на рік.

а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013? а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4247 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:06 mephala написав: Тракторист написав: Баблонавт написав: .....

Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.

ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.



Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" .....Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях"

нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было... нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было...

так середня зп вже така як в 2013. так середня зп вже така як в 2013.

А "середнi цiни"? Тем такi самi? А "середнi цiни"? Тем такi самi? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14523 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4290 раз. Подякували: 3980 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:07 lapay написав: detroytred написав: От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы... От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...

Для цього була люстрація, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика. , і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.

люстрация - это очередная незаконная выдумка людей совершивших государственный переворот в 2014... люстрация - это очередная незаконная выдумка людей совершивших государственный переворот в 2014... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4247 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:08 detroytred написав: budivelnik написав: zРадио написав: Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.

Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.

Россиянина - 27381 доллар.

Белоруса - 16590 долларов.

Поляка - 57873 доллара.

В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.

Россиянина - 2180 доларов.

Белоруса - 1990 долларов.

Поляка - 16262 доллара.

Рост за 19 лет на [b] одного украинца - 10,1 раз.

Россиянина - 12,6 раз.

Белоруса - 8,3 раза.

Поляка - 3,6 раза . [/b]

Текущее богатство украинца в:

3,11 раза меньше богатства россиянина;

1,87 раза меньше богатства белоруса;

6,58 раз меньше богатства поляка.

....... Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.Россиянина - 27381 доллар.Белоруса - 16590 долларов.Поляка - 57873 доллара.В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.Россиянина - 2180 доларов.Белоруса - 1990 долларов.Поляка - 16262 доллара.Россиянина - 12,6 раз.Белоруса - 8,3 раза.. [/b]Текущее богатство украинца в:3,11 раза меньше богатства россиянина;1,87 раза меньше богатства белоруса;6,58 раз меньше богатства поляка........ Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..

Скажіть будь-ласка

За 20 років українці стали жити в 10 разів краще?

За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?

Ні - то навіщо ці дослідження?

При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..

За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)

В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....

Мій висновок

Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди... Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..Скажіть будь-ласкаЗа 20 років українці стали жити в 10 разів краще?За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?Ні - то навіщо ці дослідження?При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....Мій висновокПодібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди... Прикольная у Вас контраргументация.

Направление правильное, но суть ...)))

Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.

Доступность театров и пр.,

И прочее прочее потребление благ в обществе.

Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.

А не местный за 1,5.

Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.

Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.

И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся.. Прикольная у Вас контраргументация.Направление правильное, но суть ...)))Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.Доступность театров и пр.,И прочее прочее потребление благ в обществе.Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.А не местный за 1,5.Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся.. При чому тут мясо чи хот-доги?

1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.

Таким чином

1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві

2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому

23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?



Звідси висновок

Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?

Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу? При чому тут мясо чи хот-доги?1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.Таким чином1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?Звідси висновокЯкщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21529 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:10 lapay написав: detroytred написав: И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа. И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.

Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.

Тобто, зовсім протилежне. Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.Тобто, зовсім протилежне.

По сути то же самое - поднять уровень жизни.

Что, в общем-то, обещают во всех странах при всех выборах. По сути то же самое - поднять уровень жизни.Что, в общем-то, обещают во всех странах при всех выборах. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14523 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4290 раз. Подякували: 3980 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:11 lapay написав: Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні. Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.

а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов... а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4247 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 15:18 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013? а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013?

За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд. За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8557 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4363436443654366> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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