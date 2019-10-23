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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:23
detroytred написав:
Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.
Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.
ПАП же дал шоу ... только не то.
Народ таков, как есть.
И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.
ПАП же не обеспечил нормального этого другого.
Дважды ошибся.
Мій сержант, в учебці СА, любив повторювати: -Куда солдата не целуй - кругом ж***, і він був правий.
Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.
detroytred написав:
Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали.
Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))
Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.
А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.
У Бені віджали головнокомандуючи (МВФ), Яника скинули за дезертирство на Східному Фронті, а прокурори, як прапори на складі - всі знають, що крадуть, а піймати не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:36
detroytred
Хочете фактів. Ось вам факти:
Україна і Білорусь. Дуже подібні країни/народи.Факт 1
:
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.
Белоруса - 8,3 раза.
Україна росте не гірше ніж БілорусьВисновок 1
:
Українські президенти як мінімум не гірші від Лукашенко. А фактично значно кращі.Не забуваємо про війну в Україні, халявні газ і нафту для Білорусі, і відкритий російський ринок для білоруських товарівФакт 2
:
Лукашенко стабільно набирає на виборах 80%. Звичайно вибори частково фальсифікуються, але я не сумніваюсь що 50% він би своїх набрав.Факт 3
:
Українські президенти постійно провалюють повторне голосування.
--------------------------------------------------------------
А тепер мої міркування:
Спитайте в білоруса чому він голосує за Лукашенка. Відповідь типова:"Щоб не було гірше!"
"Щоб не було гірше" - так відповість типовий білорус.
А що ж українець? Українець скаже: "Гірше вже не може бути. Тому я голосую за зміни(по факту проти теперішньої влади)!".
Ось і все.Висновки з фактів
:
Білоруси реалістично оцінюють ситуацію(бо я також впевнений після Лукашенко буде гірше). А українці повні оптимізму
(своєрідного оптимізму, просто не можу підібрати інше слово).
А оптимізм це фактично еквівалент завищених очікувань.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:55
zРадио написав: budivelnik написав:budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных -
Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ?
2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005
Як бачиш ти і тут неадекват
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:02
lapay написав: Тракторист написав:
по размеру может быть, но по покупатьльной способности вряд ли...
а когда минимальная пенсия достигнет уровня 2013? а что касается "грандиозных" планов правительства, то ВВП уровня 2013 мы достигнем через 5 лет...
При Януковичу борги зростали на 5-10 млрд доларів на рік.
а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:06
mephala написав: Тракторист написав: Баблонавт написав:
.....
Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.
Так что балачки
дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях"
нам бы хотябы на уровень 2013 вернуться и то бы счастье было...
так середня зп вже така як в 2013.
А "середнi цiни"? Тем такi самi?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:07
lapay написав:
Для цього була люстрація
detroytred написав:
От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...
, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.
люстрация - это очередная незаконная выдумка людей совершивших государственный переворот в 2014...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:08
detroytred написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Ложка к обеду - отчет о богатстве наций от Credit Suisse за 2019-й.
Среднее богатство на одного взрослого украинца - 8792 доллара.
Россиянина - 27381 доллар.
Белоруса - 16590 долларов.
Поляка - 57873 доллара.
В 2000-м богатство на одного взрослого украинца было - 874 доллара.
Россиянина - 2180 доларов.
Белоруса - 1990 долларов.
Поляка - 16262 доллара.Рост за 19 лет на [b]одного украинца - 10,1 раз.
Россиянина - 12,6 раз.
Белоруса - 8,3 раза.Поляка - 3,6 раза
. [/b]
Текущее богатство украинца в:
3,11 раза меньше богатства россиянина;
1,87 раза меньше богатства белоруса;
6,58 раз меньше богатства поляка.
.......
Як мені подобаються спроби викривити існуючу ситуацію..
Скажіть будь-ласка
За 20 років українці стали жити в 10 разів краще?
За 20 років українці збагатились в 3 рази більше від поляків?
Ні - то навіщо ці дослідження?
При чому-дослідження вірні... але не в реальній,а у фінансовій складовій..
За 20 років в Україні життя подорожчало в 10 разів(правда доходи при цьому збільшились в 15)
В той час коли в Польщі за цих самих 20 років життя подорожчало всього в 3,6 рази (але й доходи збільшились всього в 5 ....
Мій висновок
Подібні опуси спеціально вкидаються в наш інформаційний простір,розуміючи що 90% населення емоційно схопиться в якісь рази... які будуть показувати що ми програємо все і всюди...
Прикольная у Вас контраргументация.
Направление правильное, но суть ...)))
Приводили бы что ли потребление на душу мяса и т.д.
Доступность театров и пр.,
И прочее прочее потребление благ в обществе.
Да и насчёт денег-то -- заработав здесь 4 доллара многие обеспеченные украинцы предпочитают получать на них блага в отпусках и выходных за рубежом, покупая ТАМ бургер по 4 долл.
А не местный за 1,5.
Впрочем, мы опять по надцатому кругу вернулись к показателю качества жизни.
Который Вы всегда по-своему))) оцениваете.
И вернитесь в реальность. Это не информационный пространство, где 90% ..., а одна из веток финфорума. С посетителями - раз, два и обсчелся..
При чому тут мясо чи хот-доги?
1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.
Таким чином
1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві
2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому
23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?
Звідси висновок
Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?
Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:10
lapay написав: detroytred написав:
И вообще какие претензии к украинскому народу, если по большому счёту выбор ЗЕ аналогичен выбору Трампа.
Трамп обіцяв зменшити податки і борги. Зеля обіцяв/необіцяв зменшити тарифи, збільшити пенсії, і так далі.
Тобто, зовсім протилежне.
По сути то же самое - поднять уровень жизни.
Что, в общем-то, обещают во всех странах при всех выборах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:11
lapay написав:
Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.
а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:18
Тракторист написав:
а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013?
За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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