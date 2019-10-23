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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4363436443654366
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:18

  Тракторист написав:
  lapay написав:Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.

а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...

Ну, мирные митинги в демократических странах допустимы и нормальны. А вот угрозы свержения или, по крайней мере, бунта ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:19

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...

Ще рано Ёлку ставити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:31

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных - :mrgreen:
Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ?
2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005
Як бачиш ти і тут неадекват


Ты не дал существенные для спора вводные, а неакдекват - я? :mrgreen: Ну-ну... продолжай в том же духе.

Что касается хотдогов, снова ты в лужу сел. Сербия McMeal - 4,82 доллара, Украина - 4,01 доллара.

Втирай о наших "очень низких ценах" кому-то другому, а не мне - умеющему работать с цифрами и бывающему за границей в среднем раз в месяц.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:36

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.

а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...

Ну, мирные митинги в демократических странах допустимы и нормальны. А вот угрозы свержения или, по крайней мере, бунта ...

Не зрозумів - чому це загальне волевиявлення народу ( нехай і в вигляді "бунту") недопустимо ? У всіх демократичних конституціях написано про верховенство скрізь і всюди якраз народу . А якраз діюча влада практично скрізь владу узурпує типу законним шляхом . Держава теоретично повинна виконувати такий собі договір між народом і нею - так , щоб переважну більшість влаштовувало . Якщо не влаштовує - то чому б і ні ...
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