Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:budivelnik Простий приклад В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара... В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара... Питання на засипу Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных - Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ? 2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005 Як бачиш ти і тут неадекват
Ты не дал существенные для спора вводные, а неакдекват - я? Ну-ну... продолжай в том же духе.
Что касается хотдогов, снова ты в лужу сел. Сербия McMeal - 4,82 доллара, Украина - 4,01 доллара.
Втирай о наших "очень низких ценах" кому-то другому, а не мне - умеющему работать с цифрами и бывающему за границей в среднем раз в месяц.
lapay написав:Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.
а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...
Ну, мирные митинги в демократических странах допустимы и нормальны. А вот угрозы свержения или, по крайней мере, бунта ...
Не зрозумів - чому це загальне волевиявлення народу ( нехай і в вигляді "бунту") недопустимо ? У всіх демократичних конституціях написано про верховенство скрізь і всюди якраз народу . А якраз діюча влада практично скрізь владу узурпує типу законним шляхом . Держава теоретично повинна виконувати такий собі договір між народом і нею - так , щоб переважну більшість влаштовувало . Якщо не влаштовує - то чому б і ні ...