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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43644365436643674368>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:31

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:budivelnik
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ты уже сам с собой начал спорить? Да, по части пустых споров тебе действительно нет равных - :mrgreen:
Расскажи лучше, сколько из твоих 4-х детей родились после 1991-го - ты приводил этот аргумент, оппонируя мне. Что-то мне подсказывает, что ни одного
1 Як дати народження моїх дітей корелюють з вартістю хот-догів у різних країнах і розмірів ситості від цього ?
2 Роки народження моїх дітей - 1988,1993,2001,2005
Як бачиш ти і тут неадекват


Ты не дал существенные для спора вводные, а неакдекват - я? :mrgreen: Ну-ну... продолжай в том же духе.

Что касается хотдогов, снова ты в лужу сел. Сербия McMeal - 4,82 доллара, Украина - 4,01 доллара.

Втирай о наших "очень низких ценах" кому-то другому, а не мне - умеющему работать с цифрами и бывающему за границей в среднем раз в месяц.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=USD
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:36

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.

а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...

Ну, мирные митинги в демократических странах допустимы и нормальны. А вот угрозы свержения или, по крайней мере, бунта ...

Не зрозумів - чому це загальне волевиявлення народу ( нехай і в вигляді "бунту") недопустимо ? У всіх демократичних конституціях написано про верховенство скрізь і всюди якраз народу . А якраз діюча влада практично скрізь владу узурпує типу законним шляхом . Держава теоретично повинна виконувати такий собі договір між народом і нею - так , щоб переважну більшість влаштовувало . Якщо не влаштовує - то чому б і ні ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:39

  Тракторист написав:
  lapay написав:Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.

а "Віче" это по какому закону? с моей точки зрения это полное беззаконие и непонятно почему компетентные органы до сих пор не задержали организаторов...

Народ имеет право на протест и обычно, если поддержка протеста большая - то это четкий сигнал правящим, что нужно что-то делать.

Если внимания не обращать либо ещё круче - подавлять - то получится примерно как с кипящим котлом. Можно прикрутить огонь или приспустить пар больше, но игнор нарастающего давления или перекрытие выхода пара приведет только к одному концу. И он известен.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:41

  lapay написав:
  Тракторист написав:а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013?

За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд.


Кто о чем, а лысый о расческе :mrgreen: Почему внешний долг частного бизнеса - это плохо??? Это, наоборот, хорошо - это инвестиционные деньги. Это значит, что иностранцы кредитуют украинские и/или свои дочерние компании в Украине под новые окупаемые проекты, что в свою очередь значит создание рабочих мест, рост промышленного производства, обновление инфраструктуры и т.д.

Какой-то один порохобот брякнул, не найдя ничего лучше в защиту своего работодателя, и все остальные дружно повторяют эту дичь уже 5 лет...

Нельзя смешивать государственный внешний долг с частным! НЕЛЬЗЯ! Запомни раз и навсегда! Первый в наших условиях - это в лучшем случае проедание в долг, или спекулятивный короткий капитал, в худшем - банальная коррупция. Второй же - индикатор перспектив бизнеса, емкости внутреннего рынка и экспортного потенциала
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:45

  budivelnik написав:1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.
Таким чином
1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві
2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому
23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?

Звідси висновок
Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?
Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу?


О - от я теж регулярно питаю - по-простому - якщо всі ціни і зарплати підняти в 3 рази - що зміниться , крім росту ВВП ? Це все про те саме ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:46

  ЛАД написав:
  mephala написав:так середня зп вже така як в 2013.

А "середнi цiни"? Тем такi самi?

про які саме ціни питаєте? якщо на харчі то так. в залежності від врожайності можуть відрізнятися по окремим позиціям але в середньому такі самі.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:49

Puente
Записано много чего.
Но любая власть борется с попытками насильственного свержения. И тоже всеми методами, в т.ч. и силовыми.
Если такую попытку удаётся подавить, то её называют бунтом, заговором или ещё как. Если не удаётся, то революцией. :)
Но вообще в демократических государствах есть возможность поменять власть путём выборов, а не вооружённого противостояния или свержения. И этот мирный путь предпочтительнее.
Надеюсь, Вы не будете утверждать, что перевороты всегда делаются или хотя бы поддерживаются большинством народа.
Например, сильно сомневаюсь, что выступления 14 октября пользуются уж слишком большой поддержкой народа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:58

:?:
  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:так середня зп вже така як в 2013.

А "середнi цiни"? Тем такi самi?

про які саме ціни питаєте? якщо на харчі то так. в залежності від врожайності можуть відрізнятися по окремим позиціям але в середньому такі самі.

Вы зарплату тратите только на еду? :)
Хотя сказать, что цены на еду в 2019 "такi самi" как в 2013, это сильно!
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 жов, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Почему внешний долг частного бизнеса - это плохо??? Это, наоборот, хорошо - это инвестиционные деньги. Это значит, что иностранцы кредитуют украинские и/или свои дочерние компании в Украине под новые окупаемые проекты, что в свою очередь значит создание рабочих мест, рост промышленного производства, обновление инфраструктуры и т.д.

Інвестиційний борг зріс десь на 2 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:01

ЛАД
а ви знову вирішили ярлики понавішувати?
чи я не для вас написав:
"про які саме ціни питаєте?"

чи ви в своєму старому репертуарі вкинути запитання з розмитим критерієм щоб потім вумнічати та звинувачувати що вам не так відповіли?

ЗІ
тобто коли було сказано що зараз середня зп зрівнялася з 2013 це ви зрозуміли що йде мова в УЕ а коли про середні ціни на харчі то вирішили прикинутись шлангом та написати що "это сильно". ну ну.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 24 жов, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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