Додано: Чет 24 жов, 2019 15:41

lapay написав: Тракторист написав: а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013? а что принципиально с долгами в 2019 изменилось по сравнению с 2013?

За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд. За 2013 валовий зовнішній борг України збільшився на 7 млрд доларів, а за 2018 зменшився на 1,8 млрд.

Кто о чем, а лысый о расческеПочему внешний долг частного бизнеса - это плохо??? Это, наоборот, хорошо - это инвестиционные деньги. Это значит, что иностранцы кредитуют украинские и/или свои дочерние компании в Украине под новые окупаемые проекты, что в свою очередь значит создание рабочих мест, рост промышленного производства, обновление инфраструктуры и т.д.Какой-то один порохобот брякнул, не найдя ничего лучше в защиту своего работодателя, и все остальные дружно повторяют эту дичь уже 5 лет...Нельзя смешивать государственный внешний долг с частным! НЕЛЬЗЯ! Запомни раз и навсегда! Первый в наших условиях - это в лучшем случае проедание в долг, или спекулятивный короткий капитал, в худшем - банальная коррупция. Второй же - индикатор перспектив бизнеса, емкости внутреннего рынка и экспортного потенциала