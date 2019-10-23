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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4365436643674368>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:09

  ЛАД написав:Но вообще в демократических государствах есть возможность поменять власть путём выборов, а не вооружённого противостояния или свержения. И этот мирный путь предпочтительнее.

Любимый аргумент майдановцев - злочинна панда никогда бы не провела честных выборов, поэтому нельзя было соглашаться на предложение европейцев - о досрочных выборах осенью 2014-го.

При детальном же рассмотрении этот аргумент разбивается в пух и прух. Так, осенью 2012-го все при той же злочинной панде были проведены выборы в ВР, признанные демократическими абсолютно всеми международными организациями, на которых правящая Партия Регионов набрала меньше (30%), чем оппозиция (Батькивщина 25,5%, УДАР 14%, Свобода 10,5%).

Соответственно, все ко-ко-ко о невозможности сбросить Овоща путем выборов - никчемная манипуляция, рассчитанная на людей, на умеющих анализировать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Соответственно, все ко-ко-ко о невозможности сбросить Овоща путем выборов - никчемная манипуляция для людей, на умеющих анализировать...

Вітя не Петя, у Віті було Межигір'я...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:13

  ЛАД написав:Хотя сказать, что цены на еду в 2019 "такi самi" как в 2013, это сильно!


Может еще один сочувствующий канадский украинец? :mrgreen: В странах Запада цены за 6 лет, действительно, остаются преимущественно "такі самі" :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:20

Re: Політичні дискусії

Для тих кого забанили в гуглі. А цих обох думаю ми і так всі знаємо навіть якщо не писати хто саме вони

ЗІ
і якщо ці обидва не розуміють що означають слова що середня зп зрівнялася з 2013 та прикидуються шлангами то це їх проблеми.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:30

Re: Політичні дискусії

Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко: :)
https://www.radiosvoboda.org/a/press-re ... 08914.html
Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.

По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».

По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.

По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.

Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».

Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.

«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:35

  Puente написав:
  budivelnik написав:1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.
Таким чином
1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві
2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому
23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?

Звідси висновок
Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?
Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу?


О - от я теж регулярно питаю - по-простому - якщо всі ціни і зарплати підняти в 3 рази - що зміниться , крім росту ВВП ? Це все про те саме ...

есть "внутренние" цены, а есть мировые.
в этом то, хотя бы, разница

пс. это если не учитывать, что на некоторые товары у нас цены уже такие, шо и поднимать некуда. :mrgreen:
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 24 жов, 2019 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:37

  vano80 написав:
  detroytred"[quote="4778179:lapay написав:
  detroytred написав:От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...

Для цього була люстрація, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.

Мы на разных языках говорим))

Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.

Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.
ПАП же дал шоу ... только не то.

Народ таков, как есть.
И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.
ПАП же не обеспечил нормального этого другого.
Дважды ошибся.
Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали.
Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))
Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.

А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.


Ну вот и по твоему получается, народ - тупой. Ему не законность нужна, а посадки. Неважно, по закону или как.
Подумать на шаг вперед, и понять, что следующим "по понятиям" могут посадить его самого - непосильная задача.[/quote]

У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.
Требования прям, как к строителю коммунизма.

Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:43

  andrijk777 написав:detroytred
Хочете фактів. Ось вам факти:
Україна і Білорусь. Дуже подібні країни/народи.
Факт 1:
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз.
Белоруса - 8,3 раза.

Україна росте не гірше ніж Білорусь
Висновок 1:
Українські президенти як мінімум не гірші від Лукашенко. А фактично значно кращі.
Не забуваємо про війну в Україні, халявні газ і нафту для Білорусі, і відкритий російський ринок для білоруських товарів
Факт 2:
Лукашенко стабільно набирає на виборах 80%. Звичайно вибори частково фальсифікуються, але я не сумніваюсь що 50% він би своїх набрав.
Факт 3:
Українські президенти постійно провалюють повторне голосування.
--------------------------------------------------------------
А тепер мої міркування:
Спитайте в білоруса чому він голосує за Лукашенка. Відповідь типова:"Щоб не було гірше!" "Щоб не було гірше" - так відповість типовий білорус.
А що ж українець? Українець скаже: "Гірше вже не може бути. Тому я голосую за зміни(по факту проти теперішньої влади)!".
Ось і все.
Висновки з фактів:
Білоруси реалістично оцінюють ситуацію(бо я також впевнений після Лукашенко буде гірше). А українці повні оптимізму(своєрідного оптимізму, просто не можу підібрати інше слово).
А оптимізм це фактично еквівалент завищених очікувань.

Ваши умозаключения не факты.
Сферический белорус и сферический украинец))

Факты в той ссылке, где реальные опросы реальных причин выбора реальных людей. То есть почему они так проголосовали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:56

  lapay написав:
  detroytred написав:Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.

Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.
ПАП же дал шоу ... только не то.

Народ таков, как есть.
И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.

ПАП же не обеспечил нормального этого другого.
Дважды ошибся.

Мій сержант, в учебці СА, любив повторювати: -Куда солдата не целуй - кругом ж***, і він був правий.
Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.
  detroytred написав:Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали.
Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))

Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.

А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.

У Бені віджали головнокомандуючи (МВФ), Яника скинули за дезертирство на Східному Фронті, а прокурори, як прапори на складі - всі знають, що крадуть, а піймати не можуть. :)

1. Хороший сержант умеет работать с любым солдатом.
У хорошего командира части прапора (куски)) на складах не воруют.
Насчёт *поймать не могут* -- абсолютно наоборот!!!
Проще пареной репы. В сотни раз проще пареной репы.
Причина только одна - не хотят ловить.

2. Вы назвали причины. Они не отменяют факта возможности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:01

budivelnik
Вы сузили богатство до житла.
Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.

Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели.
detroytred
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