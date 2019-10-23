Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Но вообще в демократических государствах есть возможность поменять власть путём выборов, а не вооружённого противостояния или свержения. И этот мирный путь предпочтительнее.
Любимый аргумент майдановцев - злочинна панда никогда бы не провела честных выборов, поэтому нельзя было соглашаться на предложение европейцев - о досрочных выборах осенью 2014-го.
При детальном же рассмотрении этот аргумент разбивается в пух и прух. Так, осенью 2012-го все при той же злочинной панде были проведены выборы в ВР, признанные демократическими абсолютно всеми международными организациями, на которых правящая Партия Регионов набрала меньше (30%), чем оппозиция (Батькивщина 25,5%, УДАР 14%, Свобода 10,5%).
Соответственно, все ко-ко-ко о невозможности сбросить Овоща путем выборов - никчемная манипуляция, рассчитанная на людей, на умеющих анализировать...
Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко: https://www.radiosvoboda.org/a/press-re ... 08914.html Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.
По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».
По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.
По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.
Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».
Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.
«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
budivelnik написав:1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями. Таким чином 1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві 2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому 23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?
Звідси висновок Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще? Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу?
О - от я теж регулярно питаю - по-простому - якщо всі ціни і зарплати підняти в 3 рази - що зміниться , крім росту ВВП ? Це все про те саме ...
есть "внутренние" цены, а есть мировые. в этом то, хотя бы, разница
пс. это если не учитывать, что на некоторые товары у нас цены уже такие, шо и поднимать некуда.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Чет 24 жов, 2019 16:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы...
Для цього була люстрація, і навіть там частина відновилась через суди. Посадити - в наших реаліях - фантастика.
Мы на разных языках говорим))
Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.
Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать. ПАП же дал шоу ... только не то.
Народ таков, как есть. И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой. ПАП же не обеспечил нормального этого другого. Дважды ошибся. Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали. Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества)) Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.
А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.
Ну вот и по твоему получается, народ - тупой. Ему не законность нужна, а посадки. Неважно, по закону или как. Подумать на шаг вперед, и понять, что следующим "по понятиям" могут посадить его самого - непосильная задача.[/quote]
У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа. Требования прям, как к строителю коммунизма.
Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.
andrijk777 написав:detroytred Хочете фактів. Ось вам факти: Україна і Білорусь. Дуже подібні країни/народи. Факт 1:
Рост за 19 лет на одного украинца - 10,1 раз. Белоруса - 8,3 раза.
Україна росте не гірше ніж Білорусь Висновок 1: Українські президенти як мінімум не гірші від Лукашенко. А фактично значно кращі. Не забуваємо про війну в Україні, халявні газ і нафту для Білорусі, і відкритий російський ринок для білоруських товарів Факт 2: Лукашенко стабільно набирає на виборах 80%. Звичайно вибори частково фальсифікуються, але я не сумніваюсь що 50% він би своїх набрав. Факт 3: Українські президенти постійно провалюють повторне голосування. -------------------------------------------------------------- А тепер мої міркування: Спитайте в білоруса чому він голосує за Лукашенка. Відповідь типова:"Щоб не було гірше!" "Щоб не було гірше" - так відповість типовий білорус. А що ж українець? Українець скаже: "Гірше вже не може бути. Тому я голосую за зміни(по факту проти теперішньої влади)!". Ось і все. Висновки з фактів: Білоруси реалістично оцінюють ситуацію(бо я також впевнений після Лукашенко буде гірше). А українці повні оптимізму(своєрідного оптимізму, просто не можу підібрати інше слово). А оптимізм це фактично еквівалент завищених очікувань.
Ваши умозаключения не факты. Сферический белорус и сферический украинец))
Факты в той ссылке, где реальные опросы реальных причин выбора реальных людей. То есть почему они так проголосовали.
detroytred написав:Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.
Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать. ПАП же дал шоу ... только не то.
Народ таков, как есть. И если не работать с ним таковым, как нужно для результата, то сработает кто-то другой.
ПАП же не обеспечил нормального этого другого. Дважды ошибся.
Мій сержант, в учебці СА, любив повторювати: -Куда солдата не целуй - кругом ж***, і він був правий. Зеля почав цілувати і отримав ж.., Віче. Так буде і далі. Бо є Устав (закон), який треба виконувати, подобається це солдатам (пересічним), чи ні.
detroytred написав:Нереально -- это отжать у Бени его майно. Но ведь отжали. Да ещё и в условиях, когда он спаситель Отечества))
Нереально - это Овоща при такой монополизации власти сковырнуть было, но ведь сковырнули.
А прокуроров, мчс-ника, налоговиков привлечь --- реально.
У Бені віджали головнокомандуючи (МВФ), Яника скинули за дезертирство на Східному Фронті, а прокурори, як прапори на складі - всі знають, що крадуть, а піймати не можуть.
1. Хороший сержант умеет работать с любым солдатом. У хорошего командира части прапора (куски)) на складах не воруют. Насчёт *поймать не могут* -- абсолютно наоборот!!! Проще пареной репы. В сотни раз проще пареной репы. Причина только одна - не хотят ловить.
2. Вы назвали причины. Они не отменяют факта возможности.