Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:01
Re: Політичні дискусії
Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:05
Мантра про ВВП УССР-1990 повторяется уже не один десяток лет.
Только невозможно точно посчитать ВВП УССС-1990.
МВФ не даёт цифры, вики даёт цифру в 250 ярдов $$$, но со сноской "* Экстраполированные значения.". То есть не точные, а некие приближенные данные.
Всемирный Банк даёт цифру ВВП 81 ярд $$$
в 2019 году будет больше
Так что, вы немножечко не правы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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