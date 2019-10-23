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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4365436643674368
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:2. Вы назвали причины. Они не отменяют факта возможности.

Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:05

  Баблонавт написав:Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:

Мантра про ВВП УССР-1990 повторяется уже не один десяток лет.

Только невозможно точно посчитать ВВП УССС-1990.
МВФ не даёт цифры, вики даёт цифру в 250 ярдов $$$, но со сноской "* Экстраполированные значения.". То есть не точные, а некие приближенные данные.
Данные+прогноз МВФ от 04.2018

Запрос в гугле выдаёт картинку
Всемирный Банк даёт цифру ВВП 81 ярд $$$

За 2018 год ВВП 130 ярдов $$$
в 2019 году будет больше

Так что, вы немножечко не правы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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