Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:01
Re: Політичні дискусії
Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:05
Мантра про ВВП УССР-1990 повторяется уже не один десяток лет.
Только невозможно точно посчитать ВВП УССС-1990.
МВФ не даёт цифры, вики даёт цифру в 250 ярдов $$$, но со сноской "* Экстраполированные значения.". То есть не точные, а некие приближенные данные.
Всемирный Банк даёт цифру ВВП 81 ярд $$$
в 2019 году будет больше
Так что, вы немножечко не правы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:10
Вы думаете, что можно просто вот взять и реально поднять цены и зарплаты в 3 раза?
Вывод из тени к этому случаю не относится.
По сути это лишь изменение учёта.
Будивельник сам упростил до жилья.
И теперь задаёт риторические вопросы, исходя из своего))) упрощения.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:13
У Вас какая-то мания?
Где Вы увидели "ярлык"?
И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17
Не будет.
Но то, что пришедший в самую запущенную часть нормальный командир через, максимум, полгода может!!!! сделать, по-Вашему, невозможное -- прапора со складов с капустой не то что красть не будут, а будут на занятиях по боевой подготовке вести конспекты и осваивать тактику ведения боя подразделением - это факт.
Поэтому привести к ответственности прокуроров, налоговиков, толстого мчс-ка (которого фиг бы тронули, не имея железных улик на руках) очень даже возможно, а не невозможно.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:20
Поправь на инфляцию доллара - получишь PV ВВП 1990-го 160 млрд долларов.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:22
Re: Політичні дискусії
Строго по закону? З такою ж вірогідністю, як Гондурас стане Швейцарією.
Бо наша правоохоронна і судова система зомбіпостсовок, а як, при Совку, вона "працювала", ми чудово пам'ятаємо...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:27
Я же не говорю, что всех прокуроров, всех налоговиков, толстых мчс-ков))
Но имея своего главу ВККСУ, своего генпрокурора уж несколько показательных привлечений к ответственности сделать возможно.
Это мне невозможно, а президенту с такими инструментами возможно.
По закону.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:27
Профессиональная деформация
А вот что касается продолжительности жизни - более обобщенного показателя лично я не знаю. Тут и медицина, и благосостояние, и экология, и спорт/рекреация/отдых, и даже образование и наука (как предпосылка наличия в обществе всего вышеуказанного).
Есть очень мало стран, в которых высокая продолжительность жизни не коррелирует с высоким качеством жизни. И все они находятся в Карибском басейне и на некоторых других островах. Во всем остальном мире зависимость прямопропорциональна
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:33
Re: Політичні дискусії
Згадаєте цей пост через рік, коли піде другий рік "посадок".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|