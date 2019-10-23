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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4366436743684369>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:2. Вы назвали причины. Они не отменяют факта возможности.

Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:05

  Баблонавт написав:Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:

Мантра про ВВП УССР-1990 повторяется уже не один десяток лет.

Только невозможно точно посчитать ВВП УССС-1990.
МВФ не даёт цифры, вики даёт цифру в 250 ярдов $$$, но со сноской "* Экстраполированные значения.". То есть не точные, а некие приближенные данные.
Данные+прогноз МВФ от 04.2018

Запрос в гугле выдаёт картинку
Всемирный Банк даёт цифру ВВП 81 ярд $$$

За 2018 год ВВП 130 ярдов $$$
в 2019 году будет больше

Так что, вы немножечко не правы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:10

  Puente написав:
  budivelnik написав:1 Основне багатство 90% людей це.... -житло , бо як правило воно накопичується поколіннями.
Таким чином
1 м2 для проживання у Варшаві і 1 м2 для проживання наприклад в Сколе - мають різницю в ціні в 10 разів... але при цьому проживання в квартирі в 50 м2 в Сколе не є гіршим від проживання в квартирі у Варшаві
2 В середньому на особу в Україні - 23 м2 житла і розподілене це житло більш рівномірно ніж у Німеччині, але при цьому
23 м2* 300 доларів=6900 доларів власності для українця і ??? яка власність у німця?

Звідси висновок
Якщо ціна житла в Україні підніметься в 2 рази(тобто до польського рівня) ми відразу станемо в 2 рази жити краще?
Чи у нас просто зростуть доходи-розходи по цьому житлу?


О - от я теж регулярно питаю - по-простому - якщо всі ціни і зарплати підняти в 3 рази - що зміниться , крім росту ВВП ? Це все про те саме ...

Вы думаете, что можно просто вот взять и реально поднять цены и зарплаты в 3 раза? :shock:

Вывод из тени к этому случаю не относится.
По сути это лишь изменение учёта.

Будивельник сам упростил до жилья.
И теперь задаёт риторические вопросы, исходя из своего))) упрощения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:13

  mephala написав:ЛАД
а ви знову вирішили ярлики понавішувати?
чи я не для вас написав:
"про які саме ціни питаєте?"

У Вас какая-то мания?
Где Вы увидели "ярлык"?
И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:17

  lapay написав:
  detroytred написав:2. Вы назвали причины. Они не отменяют факта возможности.

Можливо, що, через десять років, Гондурас стане новою Швейцарією, по рівню зарплат. Я можу прийняти ставку 1:10, що цього не буде. :)

Не будет.
Но то, что пришедший в самую запущенную часть нормальный командир через, максимум, полгода может!!!! сделать, по-Вашему, невозможное -- прапора со складов с капустой не то что красть не будут, а будут на занятиях по боевой подготовке вести конспекты и осваивать тактику ведения боя подразделением - это факт.

Поэтому привести к ответственности прокуроров, налоговиков, толстого мчс-ка (которого фиг бы тронули, не имея железных улик на руках) очень даже возможно, а не невозможно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:20

  pesikot написав:
  Баблонавт написав:Пара кнопок, запрос и - неслыханное дело! Цифры, мягко говоря, не подтверждают галичанскую сказку.
ВВП Украины за 2019-й прогнозно составит всего лишь 66% от ВВП УССР-1990.

Так что балачки дествительно можно лить лишь "...без цифр і на пальцях" :mrgreen:

Мантра про ВВП УССР-1990 повторяется уже не один десяток лет.

Только невозможно точно посчитать ВВП УССС-1990.
МВФ не даёт цифры, вики даёт цифру в 250 ярдов $$$, но со сноской "* Экстраполированные значения.". То есть не точные, а некие приближенные данные.
Данные+прогноз МВФ от 04.2018

Запрос в гугле выдаёт картинку
Всемирный Банк даёт цифру ВВП 81 ярд $$$

За 2018 год ВВП 130 ярдов $$$
в 2019 году будет больше

Так что, вы немножечко не правы.


Поправь на инфляцию доллара - получишь PV ВВП 1990-го 160 млрд долларов.

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:22

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Поэтому привести к ответственности прокуроров, налоговиков, толстого мчс-ка (которого фиг бы тронули, не имея железных улик на руках) очень даже возможно, а не невозможно.

Строго по закону? З такою ж вірогідністю, як Гондурас стане Швейцарією.
Бо наша правоохоронна і судова система зомбіпостсовок, а як, при Совку, вона "працювала", ми чудово пам'ятаємо...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Поэтому привести к ответственности прокуроров, налоговиков, толстого мчс-ка (которого фиг бы тронули, не имея железных улик на руках) очень даже возможно, а не невозможно.

Строго по закону? З такою ж вірогідністю, як Гондурас стане Швейцарією.
Бо наша правоохоронна і судова система зомбіпостсовок, а як, при Совку, вона "працювала", ми чудово пам'ятаємо...

Я же не говорю, что всех прокуроров, всех налоговиков, толстых мчс-ков))

Но имея своего главу ВККСУ, своего генпрокурора уж несколько показательных привлечений к ответственности сделать возможно.
Это мне невозможно, а президенту с такими инструментами возможно.
По закону.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:27

  detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.


Профессиональная деформация :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А вот что касается продолжительности жизни - более обобщенного показателя лично я не знаю. Тут и медицина, и благосостояние, и экология, и спорт/рекреация/отдых, и даже образование и наука (как предпосылка наличия в обществе всего вышеуказанного).

Есть очень мало стран, в которых высокая продолжительность жизни не коррелирует с высоким качеством жизни. И все они находятся в Карибском басейне и на некоторых других островах. Во всем остальном мире зависимость прямопропорциональна
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:33

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я же не говорю, что всех прокуроров, всех налоговиков, толстых мчс-ков))

Но имея своего главу ВККСУ, своего генпрокурора уж несколько показательных привлечений к ответственности сделать возможно.
Это мне невозможно, а президенту с такими инструментами возможно.
По закону.

Згадаєте цей пост через рік, коли піде другий рік "посадок". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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