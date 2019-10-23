Додано: Чет 24 жов, 2019 17:47

Все знают, що крадуть, але поймать не могут (с)Один немалый чин на досуге набросал схему коррупции в бригаде. Полную и подробную. От комбрига до прапорщика со склада. Должность у него такая ..., что охватывает всех.И с ней к СБУ-шкам. Потому что ни сначала намёки, ни прямые слова в лицо комбригу и замам ситуации не меняли.Ведь реформы, нова армияНадо же что-то менять.Потому что личный выбор подошёл к черте -- или со всеми, или как положено по законам.Самому терять особо нечего (выслуги с головой).Даже в руки ее (схему) боялись взять...Послал всех на ...В итоге на пенсии ... пока спаянные коррупционеры не подставили, узнав об активности уже за пределами.Теперь эти коррупционеры с ТВ рассказывают о рехформах и борьбе с коррупцией.А теперь представьте ситуацию, когда б его и таких (а они есть везде, практически в каждой организации, коллективе) поддержали бы сверху.Лифты...И тогда бы реальные изменения, реформы.