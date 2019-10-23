Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Все знают, що крадуть, але поймать не могут (с)
Один немалый чин на досуге набросал схему коррупции в бригаде. Полную и подробную. От комбрига до прапорщика со склада. Должность у него такая ..., что охватывает всех. И с ней к СБУ-шкам. Потому что ни сначала намёки, ни прямые слова в лицо комбригу и замам ситуации не меняли. Ведь реформы, нова армия Надо же что-то менять. Потому что личный выбор подошёл к черте -- или со всеми, или как положено по законам. Самому терять особо нечего (выслуги с головой).
Даже в руки ее (схему) боялись взять... Послал всех на ...
В итоге на пенсии ... пока спаянные коррупционеры не подставили, узнав об активности уже за пределами. Теперь эти коррупционеры с ТВ рассказывают о рехформах и борьбе с коррупцией.
А теперь представьте ситуацию, когда б его и таких (а они есть везде, практически в каждой организации, коллективе) поддержали бы сверху. Лифты... И тогда бы реальные изменения, реформы.
detroytred написав:budivelnik Вы сузили богатство до житла.
Профессиональная деформация
А вот что касается продолжительности жизни - более обобщенного показателя лично я не знаю. Тут и медицина, и благосостояние, и экология, и спорт/рекреация/отдых, и даже образование и наука (как предпосылка наличия в обществе всего вышеуказанного).
Есть очень мало стран, в которых высокая продолжительность жизни не коррелирует с высоким качеством жизни. И все они находятся в Карибском басейне и на некоторых других островах. Во всем остальном мире зависимость прямопропорциональна
Разумеется, коррелирует Но есть показатель - качество жизни. Который не ограничивается одним критерием.
detroytred написав:А теперь представьте ситуацию, когда б его и таких (а они есть везде, практически в каждой организации, коллективе) поддержали бы сверху. Лифты... И тогда бы реальные изменения, реформы.
Зелений ліфт тільки для 40-, тобто для тих, хто нічого не знає і не вміє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Про Сивохо вынесу отдельно. Ссылку не могу указать, ссылку на Сивохо с мордокниги этот сайт не воспринимает
Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии☝️ Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. ❗️Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. ❗️Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года. ❗️И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем.
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
Спасибо всем депутатам, которые приняли участие в сегодняшнем заседании. Люди ждут наших действий!
Кому там хорошо досталось ? Хамство и невежество со стороны Сивохо. Пенсии выплачивать ? Пусть лично Сивохо и везёт туда пенсии Контроль сложно пройти ? Все претензии к РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. ... Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 и 2021 годы также повышен – до 3,5% и 4% соответственно.
Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского «Ощадбанка», отклонив просьбу Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долл. убытков от оккупации Автономной Республики Крым.
3 октября Арахамия пообещал пригласить на прямой эфир программы «Право на владу» телеканала «1+1» свидетеля, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали деньги за голосование в парламентском комитете.
Свидетель не пришёл. В СБУ о "проплаченных" протестующих против "формулы Штанмайера" ничего не расследуют. Брехло этот Арахамия.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Поправь на инфляцию доллара - получишь PV ВВП 1990-го 160 млрд долларов.
Манипуляция. Читай про "расчёт" ВВП УССР 1990 года. Он предполагаемый, что от МВФ, что от Всемирного банка. И, топ-менеджер ты наш, умелец работы с цифрами. Важна тенденция, а ты сравниваешь хот-дог с McMeal. Как ты только перед владельцами бизнеса-то отчитываешься
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав: Для особо непонимающих: * У Порошенко был прекрасный шанс «трахнуть» эту систему самому, стать президентом-реформатором, отправить за решетку хотя бы 5-10 одиозных подонков, получить поддержку масс и ликвидировать предпосылки для успеха популистов. Но он по какой-то причине не захотел этого делать. К сожалению. Поэтому народ, поддержавший Порошенко в 2014 году, теперь разочаровался и принялся искать другого лидера. И обвинять людей в этом бессмысленно - такова человеческая природа. Слово «популизм», как известно, родилось не в Украине. Это не наша национальная беда. Мы такие же, как все.*
Я так понимаю, что это камешек и в мой огород Мой ответ таков: нынешние - никакие не популисты (их популизм закончился вместе с избирательной кампанией). Это просто любители (в спортивном смысле слова), волей судеб оказавшиеся на местах, которые должны занимать профессионалы. Нарiд же (с подачи условных бигусов) решил, что все профессионалы - заведомые воры и проголосовал за любителей.
lapay написав: Народ хоче все взяти і поділити - нічого не змінилось, за 100 років. А щоб поділити - треба хазяїв посадити (сто років назад - розстріляти). Оце і вся філософія, загорнута в обгортку боротьби з корупцією. А для реальної боротьби треба прослушка, яку, нарешті, отримали ДБР з НАБУ, і оперативна робота судів, щоб її отримати. По брильянтовим прокурорам - свідок відмовляється від показів, як часто буває при мафіозних процесах. Мафію може перемогти тільки прослушка, заслані агенти, і захист свідків.
Вы говорите о системе. От ПАПа и Ко требовалось для успокоения-удовлетворения хотя бы несколько показательных случаев, а не изменение системы. Хотя бы... Тогда бы крайне возмущенными остались только понимающие, а массы успокоились после ажиотажа. Пусть и временно.
ПАП организовал люстрацию, учредил НАБУ и пр. А вы предлагаете популистские показательные расстрелы. Да, в 14м перед выборами он вынужден был произносить пафосные речи, но он не популист по натуре. Как выразился защитник обездоленных зРадио, "при нем Гройсман проводил антисоциальную политику".
Если бы даже он посадил десяток (хотя с нашими судами...), бигусы и каналы Г+Г вытащили бы на всеобщее обозрение еще сотню (найти всегда можно ).