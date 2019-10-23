Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 436843694370437143724373> Додано: Чет 24 жов, 2019 18:39 ЛАД написав: andrijk777 написав: ......

Брэд.

Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини. ......Брэд.Я вище написав- це. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини. Если так, то почему эти "завищені очікування" не сработали в пользу По?

Он обещал не меньше, чем Зе (как здесь писали, Зе вообще ничего конкретно не обещал). Если так, то почему эти "завищені очікування" не сработали в пользу По?Он обещал не меньше, чем Зе (как здесь писали, Зе вообще ничего конкретно не обещал).

Потому что Зе (точнее, его аватар Голобородько) - "свой в доску", а ПАП - миллиардер, мироед, барыга, на Мальдивы ездит, во дворце живет. Потому что Зе (точнее, его аватар Голобородько) - "свой в доску", а ПАП - миллиардер, мироед, барыга, на Мальдивы ездит, во дворце живет. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16332 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1550 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 18:46 pesikot написав: Читай про "расчёт" ВВП УССР 1990 года. Он предполагаемый, что от МВФ, что от Всемирного банка.

Читай про "расчёт" ВВП УССР 1990 года. Он предполагаемый, что от МВФ, что от Всемирного банка.



Я взял наименьший из предполагаемых И даже он с учетом стоимости денег во времени оказался выше сегодняшнего.



Знаешь, что еще можно сделать и что тебе наверняка не понравится - взять предполагаемый ВВП не только по УССР, но и по БССР и РСФСР. И посмотреть динамику - методика, использованная по всем советским республикам точна одна. И если сравнение абсолютов может быть умозрительным, то сравнение динамик - точно показательно. Так вот:



ВВП БССР 1990 - 21,65 млрд долларов. С учетом инфляции - 42,5 млрд долларов. ВВП Беларуси 2018 - 59,64 млрд долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 40,3%.



ВВП РСФСР 1990 - 516,8 млрд долларов. С учетом инфляции - 1,015 трлн долларов. ВВП РФ 2018 - 1,631 трлн долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 60,6%.



ВВП УССР 1990 - 81,46 млрд долларов. С учетом инфляции - 160 млрд долларов. ВВП Украины 2018 - 124,6 млрд долларов. Соответственно, падение (!!!) на 28 лет на 22,1%.



Вот тебе и пэрэмога...



pesikot написав: И, топ-менеджер ты наш, умелец работы с цифрами. Важна тенденция, а ты сравниваешь хот-дог с McMeal.

И, топ-менеджер ты наш, умелец работы с цифрами. Важна тенденция, а ты сравниваешь хот-дог с McMeal.



Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатора Читай вдумчиво, и ври меньше...



PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским Я взял наименьший из предполагаемыхИ даже он с учетом стоимости денег во времени оказался выше сегодняшнего.Знаешь, что еще можно сделать и что тебе наверняка не понравится - взять предполагаемый ВВП не только по УССР, но и по БССР и РСФСР. И посмотреть динамику - методика, использованная по всем советским республикам точна одна. И если сравнение абсолютов может быть умозрительным, то сравнение динамик - точно показательно. Так вот:ВВП БССР 1990 - 21,65 млрд долларов. С учетом инфляции - 42,5 млрд долларов. ВВП Беларуси 2018 - 59,64 млрд долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 40,3%.ВВП РСФСР 1990 - 516,8 млрд долларов. С учетом инфляции - 1,015 трлн долларов. ВВП РФ 2018 - 1,631 трлн долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 60,6%.ВВП УССР 1990 - 81,46 млрд долларов. С учетом инфляции - 160 млрд долларов. ВВП Украины 2018 - 124,6 млрд долларов. Соответственно, падение (!!!) на 28 лет на 22,1%.Вот тебе и пэрэмога...Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатораЧитай вдумчиво, и ври меньше...PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским zРадио

Повідомлень: 3913 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 18:53 zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским



Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. Libo 2

Повідомлень: 7382 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3681 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 18:56 detroytred написав: Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.

Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.

ПАП же дал шоу ... только не то. Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.ПАП же дал шоу ... только не то.

Это сейчас мы такие умные - поняли, что "населению нужно шоу".

Точнее, что избирательные технологии и сам подход к политике радикально изменились.

Соцсети, телешоу, массовые потоки информ-грязи - такие масштабы зомбирования ранее не достигались при папередниках.

Конечно, ПАПу надо было проанализировать успех Трампа и популярность Голобородько.



А шоу, в общем-то, поначалу было - разогнали регионалов.

Которые, видимо, держались на избирателях Крыма и Донбасса.



Но всё это нивелировалось войной с сепарами и разрывом с РФ, девалом, падением производства и доходов населения. Вряд ли "посадки" могли бы компенсировать этот негатив. Это сейчас мы такие умные - поняли, что "населению нужно шоу".Точнее, что избирательные технологии и сам подход к политике радикально изменились.Соцсети, телешоу, массовые потоки информ-грязи - такие масштабы зомбирования ранее не достигались при папередниках.Конечно, ПАПу надо было проанализировать успех Трампа и популярность Голобородько.А шоу, в общем-то, поначалу было - разогнали регионалов.Которые, видимо, держались на избирателях Крыма и Донбасса.Но всё это нивелировалось войной с сепарами и разрывом с РФ, девалом, падением производства и доходов населения. Вряд ли "посадки" могли бы компенсировать этот негатив. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16332 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1550 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 18:57 Libo написав: zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским



Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень.



Как можно утверждать в сослагательном наклонении, дурень? Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления! Как можно утверждать в сослагательном наклонении, дурень?Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления! zРадио

Повідомлень: 3913 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 18:59 lapay написав: Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко:

https://www.radiosvoboda.org/a/press-re ... 08914.html

Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.



По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».



По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.



По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.



Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».



Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.



«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль. Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко:Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль.

Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?

Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!

Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно. Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно. andrijk777

Повідомлень: 1724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 19:01 zРадио написав: Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатора Читай вдумчиво, и ври меньше...



PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатораЧитай вдумчиво, и ври меньше...PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским

Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.



Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ budivelnik'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос budivelnik'у. Опять манипуляции.



И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешь



И контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени. Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос'у. Опять манипуляции.И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешьИ контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3234 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 19:05 zРадио написав: Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления! Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!

А я думаю у Яника були великі шанси виграти.

40% підтримки він точно мав би(взяв би ще 12 лярдів в Росії). А ще 10% можна сфальсифікувати. Путін і Лукашенко йому б помогли.

Та й реальних конкурентів він не мав! Тимошенко сиділа. А хто конкурент? А я думаю у Яника були великі шанси виграти.40% підтримки він точно мав би(взяв би ще 12 лярдів в Росії). А ще 10% можна сфальсифікувати. Путін і Лукашенко йому б помогли.Та й реальних конкурентів він не мав! Тимошенко сиділа. А хто конкурент? andrijk777

Повідомлень: 1724 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 19:05 Re: Політичні дискусії Libo написав: zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским



Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень.



Не бредь, прапор, переизбрали бы Януковича осенью 2014 года с вероятностью 100 процентов, экономика валилась, на спаде экрномики переизбраться не реально в нашей стране. Не бредь, прапор, переизбрали бы Януковича осенью 2014 года с вероятностью 100 процентов, экономика валилась, на спаде экрномики переизбраться не реально в нашей стране. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13219 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3720 раз. Подякували: 5466 раз. Профіль 20 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 жов, 2019 19:06 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?

Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!

Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно. Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно.

Так хто - тарифознизувач, миротворець, садівник - що там ще хотіли виборці?

Нафіга обирати того, хто нічого не може змінити? Так хто - тарифознизувач, миротворець, садівник - що там ще хотіли виборці?Нафіга обирати того, хто нічого не може змінити? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8567 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 436843694370437143724373> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм