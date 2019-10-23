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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 436843694370437143724373>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав: ......
Брэд.
Я вище написав головну причину - це завищені очікування. У народу(українського) тупо завищені очікування. А все подальше - це наслідки цієї причини.
Если так, то почему эти "завищені очікування" не сработали в пользу По?
Он обещал не меньше, чем Зе (как здесь писали, Зе вообще ничего конкретно не обещал).

Потому что Зе (точнее, его аватар Голобородько) - "свой в доску", а ПАП - миллиардер, мироед, барыга, на Мальдивы ездит, во дворце живет.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:46

  pesikot написав:Читай про "расчёт" ВВП УССР 1990 года. Он предполагаемый, что от МВФ, что от Всемирного банка.


Я взял наименьший из предполагаемых 8) И даже он с учетом стоимости денег во времени оказался выше сегодняшнего.

Знаешь, что еще можно сделать и что тебе наверняка не понравится - взять предполагаемый ВВП не только по УССР, но и по БССР и РСФСР. И посмотреть динамику - методика, использованная по всем советским республикам точна одна. И если сравнение абсолютов может быть умозрительным, то сравнение динамик - точно показательно. Так вот:

ВВП БССР 1990 - 21,65 млрд долларов. С учетом инфляции - 42,5 млрд долларов. ВВП Беларуси 2018 - 59,64 млрд долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 40,3%.

ВВП РСФСР 1990 - 516,8 млрд долларов. С учетом инфляции - 1,015 трлн долларов. ВВП РФ 2018 - 1,631 трлн долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 60,6%.

ВВП УССР 1990 - 81,46 млрд долларов. С учетом инфляции - 160 млрд долларов. ВВП Украины 2018 - 124,6 млрд долларов. Соответственно, падение (!!!) на 28 лет на 22,1%.

Вот тебе и пэрэмога...

  pesikot написав:И, топ-менеджер ты наш, умелец работы с цифрами. Важна тенденция, а ты сравниваешь хот-дог с McMeal.


Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатора :mrgreen: Читай вдумчиво, и ври меньше...

PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:53

  zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским


Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:56

  detroytred написав: Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации.
Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать.
ПАП же дал шоу ... только не то.

Это сейчас мы такие умные - поняли, что "населению нужно шоу".
Точнее, что избирательные технологии и сам подход к политике радикально изменились.
Соцсети, телешоу, массовые потоки информ-грязи - такие масштабы зомбирования ранее не достигались при папередниках.
Конечно, ПАПу надо было проанализировать успех Трампа и популярность Голобородько.

А шоу, в общем-то, поначалу было - разогнали регионалов.
Которые, видимо, держались на избирателях Крыма и Донбасса.

Но всё это нивелировалось войной с сепарами и разрывом с РФ, девалом, падением производства и доходов населения. Вряд ли "посадки" могли бы компенсировать этот негатив.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:57

  Libo написав:
  zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским


Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. :?


Как можно утверждать в сослагательном наклонении, дурень? :mrgreen: Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:59

  lapay написав:Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко: :)
https://www.radiosvoboda.org/a/press-re ... 08914.html
Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.

По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».

По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.

По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.

Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».

Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.

«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль.

Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?
Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!
Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:01

  zРадио написав:Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатора :mrgreen: Читай вдумчиво, и ври меньше...

PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским

Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.

Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ budivelnik'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос budivelnik'у. Опять манипуляции.

И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешь

И контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:05

  zРадио написав: Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!

А я думаю у Яника були великі шанси виграти.
40% підтримки він точно мав би(взяв би ще 12 лярдів в Росії). А ще 10% можна сфальсифікувати. Путін і Лукашенко йому б помогли.
Та й реальних конкурентів він не мав! Тимошенко сиділа. А хто конкурент?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским


Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. :?


Не бредь, прапор, переизбрали бы Януковича осенью 2014 года с вероятностью 100 процентов, экономика валилась, на спаде экрномики переизбраться не реально в нашей стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:06

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?
Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!
Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно.

Так хто - тарифознизувач, миротворець, садівник - що там ще хотіли виборці?
Нафіга обирати того, хто нічого не може змінити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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