Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Читай про "расчёт" ВВП УССР 1990 года. Он предполагаемый, что от МВФ, что от Всемирного банка.
Я взял наименьший из предполагаемых И даже он с учетом стоимости денег во времени оказался выше сегодняшнего.
Знаешь, что еще можно сделать и что тебе наверняка не понравится - взять предполагаемый ВВП не только по УССР, но и по БССР и РСФСР. И посмотреть динамику - методика, использованная по всем советским республикам точна одна. И если сравнение абсолютов может быть умозрительным, то сравнение динамик - точно показательно. Так вот:
ВВП БССР 1990 - 21,65 млрд долларов. С учетом инфляции - 42,5 млрд долларов. ВВП Беларуси 2018 - 59,64 млрд долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 40,3%.
ВВП РСФСР 1990 - 516,8 млрд долларов. С учетом инфляции - 1,015 трлн долларов. ВВП РФ 2018 - 1,631 трлн долларов. Соответственно, прирост за 28 лет - 60,6%.
ВВП УССР 1990 - 81,46 млрд долларов. С учетом инфляции - 160 млрд долларов. ВВП Украины 2018 - 124,6 млрд долларов. Соответственно, падение (!!!) на 28 лет на 22,1%.
Вот тебе и пэрэмога...
pesikot написав:И, топ-менеджер ты наш, умелец работы с цифрами. Важна тенденция, а ты сравниваешь хот-дог с McMeal.
Я сравниваю McMeal с McMeal, а не McMeal с хот-догом, бухгалтер ты наш с талантом махинатора Читай вдумчиво, и ври меньше...
PS: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским
detroytred написав: Я об успокоении народа после ажиотажа, Вы о никому незаметной люстрации. Раз уж населению нужно шоу, то шоу и нужно было дать. ПАП же дал шоу ... только не то.
Это сейчас мы такие умные - поняли, что "населению нужно шоу". Точнее, что избирательные технологии и сам подход к политике радикально изменились. Соцсети, телешоу, массовые потоки информ-грязи - такие масштабы зомбирования ранее не достигались при папередниках. Конечно, ПАПу надо было проанализировать успех Трампа и популярность Голобородько.
А шоу, в общем-то, поначалу было - разогнали регионалов. Которые, видимо, держались на избирателях Крыма и Донбасса.
Но всё это нивелировалось войной с сепарами и разрывом с РФ, девалом, падением производства и доходов населения. Вряд ли "посадки" могли бы компенсировать этот негатив.
zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским
Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень.
Как можно утверждать в сослагательном наклонении, дурень? Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!
lapay написав:Знайшов цікавий аналіз по кандидату Зеленському. Прям в яблучко: https://www.radiosvoboda.org/a/press-re ... 08914.html Західний політолог Олександр Мотиль у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council висловлює переконання, що кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський не може стати реформатором. Завдання як реформаторів, так і радикальних реформаторів дуже нелегке, пояснює автор. Обидва типи повинні мати п’ять рис.
По-перше, вони мають володіти глибокими знаннями про чинну систему інституцій. По-друге, вони повинні знати, хто є основними гравцями – «як тими, хто займає владні посади в системі інституцій, яку вони реформують, так і тими, хто має владу, що випливає з їхнього багатства, контактів або повноважень поза формальними інституціями влади».
По-третє, вони повинні мати чітке розуміння того, які зміни яких інституцій вони мають намір здійснити, і мають бути здатними конкретизувати, як саме ці зміни відбудуться.
По-четверте, вони повинні мати щось на зразок бази, яка більш-менш підтримує їхнє бачення. Бо самі по собі реформатори не можуть нічого робити, незалежно від того, наскільки вони блискучі. І, нарешті, реформатори, а особливо радикальні реформатори мають бути нещирими, щоб уміти з усіма про все домовлятися, даючи нездійсненні обіцянки.
Зеленський, на думку Мотиля, «очевидно, не має глибокого знання про наявну в Україні систему інституцій, і також не розуміє, як працюють державні установи». Це не його провина, адже він шоумен, пояснює автор. Він також не знає основних гравців. Він знає Коломойського, але той «навряд чи є всесвітом політичних гравців України».
Зеленський, очевидно, також не має чіткого розуміння того, які зміни, які установи він має намір здійснити, і не може визначити, як відбуватимуться ці зміни. Він може найняти купу радників, але це допоможе йому до певної межі. Бо особа, яка не знає, чого саме прагне, матиме великі труднощі у визначенні того, які радники поділяють її бачення або не поділяють, мовиться у статті. Слід очікувати, що радники Зеленського швидко розчаруються, коли усвідомлять, що їхній начальник ні на чому не розуміється, мовиться у статті.
«Він або зупинить реформи взагалі, або кине країну в такий адміністративний хаос, який може принести тільки абсолютно недосвідчений президент», – підсумовує Мотиль.
Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор? Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор! Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно.
zРадио написав: Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!
А я думаю у Яника були великі шанси виграти. 40% підтримки він точно мав би(взяв би ще 12 лярдів в Росії). А ще 10% можна сфальсифікувати. Путін і Лукашенко йому б помогли. Та й реальних конкурентів він не мав! Тимошенко сиділа. А хто конкурент?